Ҳужжатсиз ерлар учун аввал ҳисобланган уч карра солиқ қайта кўриб чиқилади

·0·Иқтисодиёт
Ҳужжатсиз ерлар учун аввал ҳисобланган уч карра солиқ қайта кўриб чиқилади

Ўзбекистонда жисмоний шахсларга ер участкасидан ҳужжатсиз фойдаланганлик учун 2020 йил 1 январдан 2024 йил 1 июнгача уч карра миқдорда ҳисобланган ер солиғи бекор қилинди. Бу тартиб 2026 йил 15 июнда қабул қилинган ЎРҚ-1153-сонли қонун асосида жорий этилди.

Солиқ органлари мазкур давр учун оширилган ставкада ҳисобланган суммаларни автоматик равишда қайта кўриб чиқади. Агар фуқаро солиқни аввал тўлаб бўлган бўлса, ортиқча маблағ бошқа солиқ қарзига йўналтирилиши мумкин. Қарздорлик бўлмаса, пул кейинги тўловларга ўтказилади ёки ариза асосида қайтариб берилади.

Янги қоида фақат 2020 йил 1 январдан 2024 йил 1 июнгача бўлган даврга тааллуқли. 2024 йил 1 июндан кейин ҳужжатсиз фойдаланилган ерлар учун уч карра солиқ ҳисоблаш амалдаги тартиб бўйича давом этади.

Қонун билан ҳужжатсиз ер участкалари ва улардаги биноларга бўлган ҳуқуқларни эътироф этиш жараёнига ҳам ўзгартишлар киритилди. Энди айрим бир марталик тўловларни бўлиб-бўлиб тўлаш мумкин. Шунингдек, ер ва мол-мулк солиғидан қарз базавий ҳисоблаш миқдорининг 30 бараваридан ошмаса, бу ҳолат ҳуқуқни расмийлаштириш жараёнини тўхтатмайди.

Қонун кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни эътироф этиш ишларини тезлаштириш ва фуқароларга тўсқинлик қилаётган айрим талабларни юмшатишга қаратилган.

ЎзбекистонЕр солиғиСолиқ қўмитасиҲужжатсиз ерларКўчмас мулкЎРҚ-1153
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

24 июн учун валюта курслари эълон қилинди24 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:05Наманганда гўшт етиштириш ҳажми ва сифати ошмоқда (видео)Наманганда гўшт етиштириш ҳажми ва сифати ошмоқда (видео)Бугун, 13:00Ўзбекистон импорти тўрт ойда 26,7 фоизга ошдиЎзбекистон импорти тўрт ойда 26,7 фоизга ошдиБугун, 12:1124 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқда24 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 10:34Низомий университети кампуси 886,6 млрд сўмга савдога қўйилдиНизомий университети кампуси 886,6 млрд сўмга савдога қўйилдиКеча, 17:1123 июн учун валюта курслари эълон қилинди23 июн учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда