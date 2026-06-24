Солиқ қўмитаси банк сири бузилиши бўйича: Янги лойиҳа аслида нима ҳақида?

·16·Иқтисодиёт
Солиқ қўмитаси банк сири бузилиши бўйича: Янги лойиҳа аслида нима ҳақида?

Ижтимоий тармоқлар ва оммавий ахборот воситаларида банклар томонидан солиқ органларига маълумот узатиш тартибига оид янги қарор лойиҳаси қизғин баҳсларга сабаб бўлди. Айрим манбаларда бу ташаббус фуқароларнинг шахсий омонатларини назорат қилиш уриниши сифатида талқин қилинди.

Солиқ қўмитаси ушбу вазият юзасидан расмий баёнот бериб, жамоатчиликда пайдо бўлган саволларга аниқлик киритди ва хавотирлар асоссиз эканини тушунтирди.

Омонатлар назоратга олиняптими? ОАВ талқинидаги хатолик

Солиқ қўмитасининг қайд этишича, айрим оммавий ахборот воситаларида ушбу лойиҳа фақат жисмоний шахсларнинг омонатлари (депозитлари) билан боғлиқ ташаббус сифатида кўрсатилган. Расмий изоҳга кўра, бундай ёндашув ҳужжатнинг асл мазмун-моҳиятини мутлақо акс эттирмайди ва чалғитувчи ҳисобланади.

Янги ҳужжат аслида нимани назарда тутади?

Лойиҳадан кўзланган асосий мақсад — солиқ назоратини амалга ошириш учун зарур бўлган ахборотларни тақдим этиш жараёнини тартибга солишдир. Бу ерда бир нечта муҳим жиҳатлар бор:

  • Янги ваколатлар берилмайди: Ҳужжат солиқ органларига ҳеч қандай қўшимча ваколат тақдим этмайди ва фуқароларнинг банк ҳисобварақларига эркин кириш (бошқариш) имконини назарда тутмайди.

  • Техник тартиб белгиланади: Лойиҳада маълумотларни узатишнинг аниқ муддатлари, шакллари ва электрон формати (механизми) белгилаб қўйилмоқда, холос.

  • Қонуний чегара: Банклар солиқ идораларига маълумотларни фақат амалдаги қонунчиликда кўрсатилган ҳолатлар ва тартиб доирасидагина бериши мумкин. Бу ҳуқуқий асослар Солиқ кодексининг 134-моддаси ва «Банк сири тўғрисида»ги Қонунда қатъий мустаҳкамлаб қўйилган.

Банк маълумотлари хавфсизлиги ва солиқ сири

Кенг жамоатчиликни энг кўп ўйлантирган масала — маълумотларнинг сир сақланишидир. Қўмита бу борада қонунчилик талаблари жуда қатъий эканини эслатиб ўтди:

Муҳим қоида: Банклардан солиқ органларига келиб тушган барча маълумотлар қонунан солиқ сири ҳисобланади. Ушбу маълумотларни ошкор қилиш, учинчи шахсларга тақдим этиш ёки белгиланган мақсаддан ташқари бошқа ишларга сарфлаш қонун билан қатъиян тақиқланади.

Халқаро стандартлар ва шаффофлик

Банклар ва солиқ идоралари ўртасидаги бундай ахборот алмашинуви Ўзбекистон ўйлаб топган янгилик эмас. Бу — халқаро амалиётда кенг қўлланиладиган тизим.

Хусусан, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИҲТТ) мамлакатларида бундай механизмлар яширин иқтисодиётга қарши курашиш ва солиқ шаффофлигини таъминлашнинг энг асосий воситаларидан бири саналади. Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ҳам Солиқ мақсадларида шаффофлик ва ахборот алмашинуви бўйича глобал форумнинг фаол аъзоси ҳисобланади.

Муҳокамада ўзингиз иштирок этинг!

Солиқ қўмитаси мазкур қарор лойиҳаси ҳозирда ҳали қабул қилинмаганини, балки жамоатчилик муҳокамасига қўйилганини маълум қилди.

Идора барча фуқароларни, тадбиркорларни, мустақил экспертлар ва ОАВ вакилларини ушбу муҳокамада фаол иштирок этишга чақирмоқда. Билдирилган барча асосли таклиф ва мулоҳазалар ҳужжатни янада такомиллаштириш жараёнида албатта кўриб чиқилади.

Солиқ қўмитаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

25 июнь учун валюта курслари эълон қилинди25 июнь учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:2825 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқда25 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 10:38Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга ошириладиЎзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга ошириладиКеча, 18:44Ҳужжатсиз ерлар учун аввал ҳисобланган уч карра солиқ қайта кўриб чиқиладиҲужжатсиз ерлар учун аввал ҳисобланган уч карра солиқ қайта кўриб чиқиладиКеча, 17:0924 июн учун валюта курслари эълон қилинди24 июн учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:05Наманганда гўшт етиштириш ҳажми ва сифати ошмоқда (видео)Наманганда гўшт етиштириш ҳажми ва сифати ошмоқда (видео)Кеча, 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
1 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
1 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда