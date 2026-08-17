Янги қарор: 2027 йилдан бўлиб тўлаш (рассрочка) қандай тартибга солинади?

·14·Иқтисодиёт
Янги қарор: 2027 йилдан бўлиб тўлаш (рассрочка) қандай тартибга солинади?
Қисқача

2027 йил 1 январдан бўлиб тўлаш хизматларини кўрсатувчи операторлар учун алоҳида ҳуқуқий мақом жорий этилиб, соҳа Марказий банк назоратига ўтказилади. Харид муддати кўпи билан 12 ой, товар ёки хизмат қиймати эса 250 БҲМ этиб белгиланади, қўшимча тўловлар 50 фоиздан ошмаслиги ва қарзни муддатидан олдин ёпганлик учун жарима ундирилмаслиги керак.

Ўзбекистон молия бозорида энг тез ривожланаётган йўналишлардан бири — бўлиб тўлаш (рассрочка / BNPL) тизимида туб ўзгаришлар даври бошланмоқда. Президент томонидан 2026 йил 14 август куни имзоланган ПҚ-294-сон қарорига асосан, 2027 йил 1 январдан бошлаб бўлиб тўлаш хизматларини кўрсатувчи операторлар учун алоҳида ҳуқуқий мақом жорий этилади ва ушбу соҳа тўлиқ Марказий банк назоратига ўтказилади.

Янги тартиб фуқароларни асоссиз молиявий фирибгарликлардан ва ортиқча қарз юкидан ҳимоя қилиш, шунингдек, яширин фоиз ҳамда комиссияларга чек қўйишга қаратилган.

Харидорлар учун нималар ўзгаради? Асосий чеклов ва енгилликлар

2027 йил бошидан харидорларнинг манфаатларини ҳимоя қилувчи қатор қатъий қоидалар амал қилади:

  • Муддат чеклови: Товар ёки хизматларни бўлиб тўлаш шарти билан харид қилиш муддати кўпи билан 12 ойдан ошмаслиги керак;

  • Максимал сумма: Бўлиб тўлашга олинадиган товар ёки хизмат қиймати энг кўпи билан 250 БҲМ (базавий ҳисоблаш миқдори) этиб белгиланади;

  • Шаффоф комиссиялар: Барча қўшимча комиссиялар, фоизлар ва устамалар шартномада алоҳида, аниқ ва тушунарли тарзда кўрсатилиши шарт;

  • Қўшимча тўловларга 50 фоизлик чеклов: Қарзнинг асосий суммасидан ташқари барча қўшимча харажатлар (жарималар, пенялар ва комиссиялар йиғиндиси) йилига бўлиб тўлаш суммасининг ярмидан (50 фоизидан) ошиб кетмаслиги кафолатланади;

  • Жаримасиз муддатидан олдин тўлаш: Қарзни белгиланган муддатдан олдин ёпган харидорлардан ҳеч қандай қўшимча жарима, пеня ёки комиссия ундириш тақиқланади;

  • Кўчмас мулк тақиқи: Ушбу механизм орқали кўчмас мулк сотиб олиш мумкин эмас — у бўлиб тўлаш хизмат кўрсатиш объектлари рўйхатидан тўлиқ чиқарилган.

Операторлар ва савдо ташкилотлари учун янги қатъий талаблар

Бўлиб тўлаш хизматларини тақдим этувчи барча ташкилотлар учун фаолият юритишнинг янги мезонлари жорий этилади:

  • Марказий банк реестри: Банклар ва микромолия ташкилотлари реестрга хабарнома юбориш орқали киритилса, бошқа барча операторлар фақат Марказий банкда махсус рўйхатдан ўтгачгина фаолият юрита олади;

  • Қарз юки ва рақамли назорат: Хизмат кўрсатувчилар мижозларни рақамли идентификациядан ўтказиши, кредит бюролари билан интеграция қилиб, шартнома маълумотларини мунтазам етказиши ва фуқаронинг қарз юки кўрсаткичини қатъий ҳисобга олиши шарт;

  • Тақиқланган операциялар: Оддий операторларга аҳолидан омонат/пул жалб қилиш ҳамда нақд пулда истеъмол кредитлари бериш қатъиян ман этилади;

  • Мажбурий рўйхатдан ўтиш: Агар сотувчининг чораклик айланмаси 500 миллион сўмдан ошса ва бу савдонинг камида 50 фоизи бўлиб тўлаш улушига тўғри келса, компания янги талаблар асосида расмий оператор сифатида рўйхатдан ўтиши шарт.

Ушбу ислоҳотлар орқали бўлиб тўлаш механизми мамлакатда алоҳида цивилизациялашган молиявий маҳсулотга айлантирилиб, аҳоли учун шаффофлик, бизнес учун эса адолатли рақобат муҳити таъминланади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ЎзбекистонМарказий банк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

18 август учун валюта курслари эълон қилинди18 август учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 17:4218 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 12:01Ўзбекистон бензин импортини 54 фоизга оширдиЎзбекистон бензин импортини 54 фоизга оширдиБугун, 09:24«Аввал Ўзбекистон таъминланади»: Афғонистонга электр сотиш бўйича расмий жавоб«Аввал Ўзбекистон таъминланади»: Афғонистонга электр сотиш бўйича расмий жавоб15.08, 20:3417 август учун валюта курслари эълон қилинди17 август учун валюта курслари эълон қилинди14.08, 17:5217 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда17 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда14.08, 11:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади