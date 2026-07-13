14 июль куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
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• Универсалбанк — 12 070 сўм.
• Асакабанк — 12 100 сўм.
14 июль куни амал қиладиган доллар курси 24–25 сўм атрофида пасайиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Универсалбанк — 12 070 сўм.
• Anorбанк — 12 060 сўм.
• Гарантбанк — 12 060 сўм.
• Трастбанк — 12 060 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Асакабанк — 12 100 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 12 100 сўм.
• Халқ Банки — 12 110 сўм.
• Агробанк — 12 120 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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