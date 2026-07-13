14 июль куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда

·31·Иқтисодиёт
14 июль куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда

14 июль куни амал қиладиган доллар курси 24–25 сўм атрофида пасайиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

Универсалбанк — 12 070 сўм.
• Anorбанк — 12 060 сўм.
• Гарантбанк — 12 060 сўм.
• Трастбанк — 12 060 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

Асакабанк — 12 100 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 12 100 сўм.
Халқ Банки — 12 110 сўм.
• Агробанк — 12 120 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

УниверсалбанкАнорбанкАсакабанкХалқ БанкиАгробанк
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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