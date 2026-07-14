+43°да ишлаётганлар учун қўшимча танаффус бериладими?

·1·Жамият
+43°да ишлаётганлар учун қўшимча танаффус бериладими?

Ўзбекистонда аномал иссиқ давом этаётган бир пайтда очиқ ҳавода ёки совитилмайдиган жойларда ишлаётган ходимлар учун меҳнат шароити масаласи яна кун тартибига чиқди. Қонунчиликка кўра, кучли иссиқ шароитида айрим тоифадаги ходимларга иш куни давомида қўшимча танаффуслар берилиши мумкин.

Қачон “кучли иссиқ” ҳисобланади?

Қонунчиликка мувофиқ, май ойидан август ойигача бўлган даврда ҳаво ҳарорати +43 даража ва ундан юқори бўлса, кучли иссиқ ҳисобланади.

Жанубий ва чўл ҳудудларида эса бу мезон юқорироқ: +46 даража ва ундан юқори ҳарорат кучли иссиқ сифатида баҳоланади.

Бу кўрсаткичлар оддий “ёз иссиғи” эмас. Бундай шароитда организм тез қизийди, сувсизланиш хавфи ортади, иш қобилияти пасаяди ва юрак-қон томир тизимига қўшимча юк тушади.

Қайси ходимларга қўшимча танаффус берилиши мумкин?

Кучли иссиқда қўшимча танаффуслар, аввало, оғир ёки ноқулай шароитда ишлайдиган ходимлар учун муҳим.

Бундай тоифага қуйидагилар киради:

Ходимлар тоифаси

Нега хавф юқори?

Очиқ ҳавода ишлайдиганлар

тўғридан-тўғри қуёш таъсирида қолади

Совитилмайдиган ёпиқ хоналарда ишловчилар

ҳаво айланиши ва салқинлик етарли бўлмаслиги мумкин

Юк ортиш-тушириш ишларида бандлар

жисмоний зўриқиш иссиқ таъсирини кучайтиради

Қурилиш, йўл, бозор ва дала ишларидаги ходимлар

узоқ вақт очиқ муҳитда бўлишга мажбур

Бундай ҳолатларда ходимга иш куни давомида қўшимча дам олиш имконияти берилиши меҳнат унумдорлиги учун ҳам, саломатлик учун ҳам муҳим.

Иш берувчи қандай шароит яратиши керак?

Меҳнат кодексига кўра, иш берувчи ходимлар учун дам олишга яроқли шароитларни таъминлаши шарт. Иссиқ шароитда бу талаб янада муҳим аҳамият касб этади.

Иш берувчи ходимлар учун совитиш ускуналари билан жиҳозланган, салқин ва дам олишга мос хоналарни ташкил этиши керак.

Бу фақат “кондиционер қўйиб қўйиш” масаласи эмас. Ходимнинг саломатлиги, хавфсизлиги ва иш жараёнида ҳушёрлигини сақлаш — иш берувчининг тўғридан-тўғри масъулияти.

Масофавий ишга ўтказиш ҳам мумкин

Меҳнат шароитидан келиб чиқиб, иш берувчи ходимларни қонунчиликда белгиланган тартибда масофавий иш шаклига ўтказиши мумкин.

Айниқса, офисда бажариладиган вазифалар, онлайн ҳисоботлар, ҳужжатлар билан ишлаш ёки техник жиҳатдан масофадан бажариш мумкин бўлган ишлар учун бу амалий ечим бўлиши мумкин.

Бундай кунларда “офисга келиб ўтириш”нинг ўзи натижа бермаса, масофавий иш баъзан ҳам инсонни, ҳам иш унумдорлигини сақлаб қолади. Wi-Fi бор, вазифа бор — демак, баъзи ишлар учун офтобда куйиш шарт эмас.

Иссиқда ишлаш нима учун хавфли?

Кучли иссиқда организм терлаш орқали кўп суюқлик ва минерал моддаларни йўқотади. Бу эса сувсизланиш, қон босими ўзгариши, бош айланиши ва ҳолсизликка олиб келиши мумкин.

Айниқса, оғир жисмоний меҳнатда бундай хавф янада ортади. Чунки инсон бир вақтнинг ўзида ҳам иссиқ билан, ҳам жисмоний зўриқиш билан курашади.

Хавфли белгилар қуйидагилар бўлиши мумкин:

• бош айланиши;
• кучли ҳолсизлик;
• кўнгил айниши;
• юрак уриши тезлашиши;
• кўп терлаш ёки аксинча терлаш тўхташи;
• ҳушдан кетиш ҳолати.

Бундай белгилар кузатилса, ходимни дарҳол салқин жойга олиб ўтиш ва зарур ҳолларда тиббий ёрдам чақириш керак.

Ходимлар нимани билиши керак?

Кучли иссиқда ишлаётган ходимлар ўз ҳуқуқларини билиши муҳим. Агар иш жойида салқинлашиш учун шароит бўлмаса, қўшимча танаффус берилмаса ёки иш шароити саломатликка хавф туғдирса, ходим бу ҳақда иш берувчига, меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича масъулларга ёки тегишли органларга мурожаат қилиши мумкин.

Бироқ энг тўғри йўл — масалани олдин иш жойида ички тартибда ҳал қилиш: раҳбариятга ёзма мурожаат қилиш, хавфли шароитни қайд этиш ва ходимлар учун дам олиш жойи ташкил этилишини сўраш.

Иш берувчилар учун ҳам сигнал

Аномал иссиқда ходимларни ҳимоя қилиш — фақат инсонпарварлик эмас, бизнес мантиғи ҳам.

Чарчаган, сувсизланган ва иссиқдан ҳолсизланган ходим яхши ишлай олмайди. Бундай шароитда хатолар, жароҳатлар ва бахтсиз ҳодисалар хавфи ортади.

Шунинг учун иш берувчилар қуйидаги чораларни кўриши мақсадга мувофиқ:

Чора

Натижа

Қўшимча танаффуслар бериш

ходимнинг тикланишига ёрдам беради

Салқин дам олиш хоналари ташкил этиш

иссиқ уриши хавфини камайтиради

Иш вақтини эрталаб ёки кечки пайтга суриш

қуёш тиғида ишлашни камайтиради

Сув билан таъминлаш

сувсизланишнинг олдини олади

Масофавий ишга ўтказиш

офис ходимлари учун хавф ва ноқулайликни камайтиради

Асосий қоида: иссиқда ишлаш хавфсиз бўлиши шарт

Ўзбекистонда +43 даража, жанубий ва чўл ҳудудларида эса +46 даража ва ундан юқори ҳарорат кучли иссиқ ҳисобланади. Бундай шароитда очиқ ҳавода, совитилмайдиган хоналарда ёки оғир жисмоний ишларда банд ходимларга қўшимча танаффуслар берилиши мумкин.

Иш берувчилар эса ходимлар учун салқин, дам олишга яроқли шароит яратиши, зарур ҳолларда иш тартибини ўзгартириши ёки масофавий иш имкониятини кўриб чиқиши керак.

Энг муҳими, иссиқда меҳнат қилиш “чидаб ишлайвериш” дегани эмас. Саломатлик биринчи ўринда бўлиши керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижондаги кўп қаватли уйда ёнғин содир бўлдиАндижондаги кўп қаватли уйда ёнғин содир бўлдиБугун, 11:56Кафедаги жанжал 23 ёшли йигитнинг умрига зомин бўлдиКафедаги жанжал 23 ёшли йигитнинг умрига зомин бўлдиБугун, 11:12Ер арзонлаяпти, квартира қиммат: Тошкентда нима бўляпти?Ер арзонлаяпти, квартира қиммат: Тошкентда нима бўляпти?Бугун, 10:42Чинни бозорда 1000 доллар: яна бир ҳолат фош этилдиЧинни бозорда 1000 доллар: яна бир ҳолат фош этилдиБугун, 09:52Суд қарори ижроси таъминланди: фуқаро ўз иш ўрнига тикландиСуд қарори ижроси таъминланди: фуқаро ўз иш ўрнига тикландиБугун, 09:47Кириш тестлари бошланмоқда: абитуриентлар нимани билиши керак?Кириш тестлари бошланмоқда: абитуриентлар нимани билиши керак?Бугун, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди