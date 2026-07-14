Абитуриентлар учун ҳал қилувчи 10 кун: тестлар бошланди

·0·Ўзбекистон
Абитуриентлар учун ҳал қилувчи 10 кун: тестлар бошланди

Бугун, 14 июль куни Ўзбекистонда 2026–2027 ўқув йили учун давлат олий ва касбий таълим муассасаларига қабул тест синовлари бошланди. Имтиҳонлар 23 июлга қадар давом этади ва ҳар куни икки сменада ўтказилади.

Тестлар 14–23 июль кунлари бўлиб ўтади

Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги маълумотига кўра, кириш тест синовлари республика бўйича 14 июлдан 23 июлгача ташкил этилади.

Жорий йилда тестларда жами 664 609 нафар абитуриент иштирок этиши белгиланган.

Бу рақам ҳар йилгидек қабул мавсуми қанчалик катта ва масъулиятли жараён эканини кўрсатади. Минглаб ёшлар учун бу 10 кун ҳаётдаги кейинги катта босқични белгилаб бериши мумкин.

Имтиҳонлар икки сменада ўтказилади

Тест синовлари ҳар куни икки сменада ташкил этилади.

Смена

Вақти

1-смена

08:00 дан 11:00 гача

2-смена

15:00 дан 18:00 гача

Абитуриентлар тест синовлари ўтказиладиган ҳудудга камида 1,5 соат олдин етиб келиши лозим.

Биринчи сменада иштирок этувчилар соат 07:30 гача, иккинчи сменада тест топширувчилар эса 14:30 гача текширувлардан ўтиб, белгиланган жойларини эгаллаган бўлиши керак.

Бу ерда кечикиш “озгина кеч қолдим” билан ўтмайди. Қоида қаттиқ: белгиланган вақтдан кечиккан абитуриент тестга қўйилмайди.

Қандай ҳужжатлар керак?

Тест синовларига кириш учун абитуриентларда икки асосий ҳужжат бўлиши шарт:

• паспорт ёки ID-картанинг асли;
• абитуриент рухсатномаси.

Паспорт нусхаси, телефондаги расм, бошқа турдаги ҳужжат ёки рухсатномасиз келиш тестга кириш учун асос бўла олмайди.

Шунинг учун абитуриентлар тест кунидан аввал рухсатномани my.uzbmb.uz сайти орқали юклаб олиб, қоғозга чоп этиб қўйиши керак.

Бошқа кун ёки бошқа сменада тест топшириб бўлмайди

Ҳар бир абитуриент фақат рухсатномада кўрсатилган сана, ҳудуд, бино ва сменада тест синовида иштирок этади.

Бошқа ҳудудда, бошқа куни ёки бошқа сменада тест топширишга рухсат берилмайди.

Бу жойда “ўша куни вақтим бўлмади, эртага келсамчи?” деган вариант ишламайди. Рухсатномада нима ёзилган бўлса, жараён шу асосда ташкил этилади.

Тестлар видеокузатув остида ўтади

Қабул тестлари тўлиқ видеокузатув остида ўтказилади. Жараён онлайн тарзда намойиш этилади.

Абитуриентлар ва уларнинг яқинлари имтиҳонларни махсус онлайн платформа орқали кузатишлари мумкин.

Бу очиқлик тест жараёни шаффофлигини таъминлаш, қоидабузарликларнинг олдини олиш ва абитуриентлар учун тенг шароит яратишга қаратилган.

Абитуриентлар нимани унутмаслиги керак?

Тест кунида энг муҳим нарса — ҳужжатлар, вақт ва хотиржамлик.

Абитуриентлар қуйидаги жиҳатларга алоҳида эътибор бериши керак:

Эслатма

Нима учун муҳим?

Паспорт ёки ID-карта асли

нусха билан тестга киритилмайди

Рухсатнома

тест жойи, сана ва сменани тасдиқлайди

1,5 соат олдин келиш

текширувлардан ўтиш учун вақт керак

Белгиланган жойга бориш

бошқа ҳудудда тест топшириб бўлмайди

Кечикмаслик

кечикканлар тестга қўйилмайди

Имтиҳон куни асабийлашиш табиий. Лекин энг яхши стратегия — ҳужжатларни кечқурундан тайёрлаб қўйиш, манзилга эртароқ чиқиш ва тестга ортиқча шошилишсиз кириш.

10 кунлик катта синов бошланди

14 июль куни бошланган қабул тестлари 23 июлгача давом этади. Бу кунлар минглаб абитуриентлар учун йиллар давомидаги тайёргарлик, орзу ва интилишлар натижасини кўрсатадиган муҳим палла бўлади.

Энди асосий вазифа — қоидаларга қатъий амал қилиш, ҳужжатларни унутмаслик ва имтиҳонга хотиржам кириш.

Барча абитуриентларга омад: бу йўлда энг керакли нарса — билим, диққат ва вақтни тўғри бошқариш.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентликлар огоҳлантирилди: жазирама электр таъминотига таъсир қилиши мумкинТошкентликлар огоҳлантирилди: жазирама электр таъминотига таъсир қилиши мумкинКеча, 21:52Абитуриентлар диққатига: тест синовлари бошланадиган сана маълум қилинди Абитуриентлар диққатига: тест синовлари бошланадиган сана маълум қилинди Кеча, 21:46Икки сайёрага ўзбек олимларининг номи расман берилдиИкки сайёрага ўзбек олимларининг номи расман берилдиКеча, 17:25Дубай шоколадидан кейин навбат Тошкент оши шоколадига келди! Таъми кутилгандек чиқдими?Дубай шоколадидан кейин навбат Тошкент оши шоколадига келди! Таъми кутилгандек чиқдими?Кеча, 16:19Ўзбекистонда иссиқ сабаб боғчалар вақтинча фаолиятини тўхтатиши мумкинЎзбекистонда иссиқ сабаб боғчалар вақтинча фаолиятини тўхтатиши мумкинКеча, 14:25Қалбаки тиллага қарши янги қадам: 2029 йилдан талаб ўзгарадиҚалбаки тиллага қарши янги қадам: 2029 йилдан талаб ўзгарадиКеча, 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди