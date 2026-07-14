Абитуриентлар учун ҳал қилувчи 10 кун: тестлар бошланди
Бугун, 14 июль куни Ўзбекистонда 2026–2027 ўқув йили учун давлат олий ва касбий таълим муассасаларига қабул тест синовлари бошланди. Имтиҳонлар 23 июлга қадар давом этади ва ҳар куни икки сменада ўтказилади.
Тестлар 14–23 июль кунлари бўлиб ўтади
Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги маълумотига кўра, кириш тест синовлари республика бўйича 14 июлдан 23 июлгача ташкил этилади.
Жорий йилда тестларда жами 664 609 нафар абитуриент иштирок этиши белгиланган.
Бу рақам ҳар йилгидек қабул мавсуми қанчалик катта ва масъулиятли жараён эканини кўрсатади. Минглаб ёшлар учун бу 10 кун ҳаётдаги кейинги катта босқични белгилаб бериши мумкин.
Имтиҳонлар икки сменада ўтказилади
Тест синовлари ҳар куни икки сменада ташкил этилади.
Смена
Вақти
1-смена
08:00 дан 11:00 гача
2-смена
15:00 дан 18:00 гача
Абитуриентлар тест синовлари ўтказиладиган ҳудудга камида 1,5 соат олдин етиб келиши лозим.
Биринчи сменада иштирок этувчилар соат 07:30 гача, иккинчи сменада тест топширувчилар эса 14:30 гача текширувлардан ўтиб, белгиланган жойларини эгаллаган бўлиши керак.
Бу ерда кечикиш “озгина кеч қолдим” билан ўтмайди. Қоида қаттиқ: белгиланган вақтдан кечиккан абитуриент тестга қўйилмайди.
Қандай ҳужжатлар керак?
Тест синовларига кириш учун абитуриентларда икки асосий ҳужжат бўлиши шарт:
• паспорт ёки ID-картанинг асли;
• абитуриент рухсатномаси.
Паспорт нусхаси, телефондаги расм, бошқа турдаги ҳужжат ёки рухсатномасиз келиш тестга кириш учун асос бўла олмайди.
Шунинг учун абитуриентлар тест кунидан аввал рухсатномани my.uzbmb.uz сайти орқали юклаб олиб, қоғозга чоп этиб қўйиши керак.
Бошқа кун ёки бошқа сменада тест топшириб бўлмайди
Ҳар бир абитуриент фақат рухсатномада кўрсатилган сана, ҳудуд, бино ва сменада тест синовида иштирок этади.
Бошқа ҳудудда, бошқа куни ёки бошқа сменада тест топширишга рухсат берилмайди.
Бу жойда “ўша куни вақтим бўлмади, эртага келсамчи?” деган вариант ишламайди. Рухсатномада нима ёзилган бўлса, жараён шу асосда ташкил этилади.
Тестлар видеокузатув остида ўтади
Қабул тестлари тўлиқ видеокузатув остида ўтказилади. Жараён онлайн тарзда намойиш этилади.
Абитуриентлар ва уларнинг яқинлари имтиҳонларни махсус онлайн платформа орқали кузатишлари мумкин.
Бу очиқлик тест жараёни шаффофлигини таъминлаш, қоидабузарликларнинг олдини олиш ва абитуриентлар учун тенг шароит яратишга қаратилган.
Абитуриентлар нимани унутмаслиги керак?
Тест кунида энг муҳим нарса — ҳужжатлар, вақт ва хотиржамлик.
Абитуриентлар қуйидаги жиҳатларга алоҳида эътибор бериши керак:
Эслатма
Нима учун муҳим?
Паспорт ёки ID-карта асли
нусха билан тестга киритилмайди
Рухсатнома
тест жойи, сана ва сменани тасдиқлайди
1,5 соат олдин келиш
текширувлардан ўтиш учун вақт керак
Белгиланган жойга бориш
бошқа ҳудудда тест топшириб бўлмайди
Кечикмаслик
кечикканлар тестга қўйилмайди
Имтиҳон куни асабийлашиш табиий. Лекин энг яхши стратегия — ҳужжатларни кечқурундан тайёрлаб қўйиш, манзилга эртароқ чиқиш ва тестга ортиқча шошилишсиз кириш.
10 кунлик катта синов бошланди
14 июль куни бошланган қабул тестлари 23 июлгача давом этади. Бу кунлар минглаб абитуриентлар учун йиллар давомидаги тайёргарлик, орзу ва интилишлар натижасини кўрсатадиган муҳим палла бўлади.
Энди асосий вазифа — қоидаларга қатъий амал қилиш, ҳужжатларни унутмаслик ва имтиҳонга хотиржам кириш.
Барча абитуриентларга омад: бу йўлда энг керакли нарса — билим, диққат ва вақтни тўғри бошқариш.
…