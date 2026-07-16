48 даражагача иссиқ: Ўзбекистонда хавфли уч кун келмоқда...

·1·Ўзбекистон
48 даражагача иссиқ: Ўзбекистонда хавфли уч кун келмоқда...

Ўзбекистонда жазирама ҳали чекинмайди. Синоптиклар 18–20 июль кунлари аксарият ҳудудларда ҳарорат 43–45 даражагача, жанубий ва чўл минтақаларида эса айрим жойларда 46–48 даражагача кўтарилишидан огоҳлантирди.

Энг юқори ҳарорат қаерларда кузатилади?

Тезкор маълумотга кўра, жазирама республика ҳудудининг катта қисмини қамраб олади. Кундузги ҳарорат аксарият вилоятларда 43–45 даража атрофида бўлиши кутилмоқда.

Энг оғир вазият жанубий ва чўл ҳудудларида кузатилиши мумкин. Бу жойларда термометр кўрсаткичи айрим вақтларда 46–48 даражагача етиши прогноз қилинган.

Ҳудудлар

Кутилаётган ҳарорат

Аксарият вилоятлар

43–45 даража

Жанубий ҳудудлар

46–48 даражагача

Чўл минтақалари

46–48 даражагача

Кучли шамол чанг-тўзон кўтариши мумкин

Иссиқ ҳаво кучли шамол билан бирга келиши кутилмоқда. Республика бўйича шамол тезлиги секундига 13–18 метргача кучайиши мумкин.

Айрим ҳудудларда эса шамол тезлиги секундига 20–22 метргача етиб, чанг-тўзонлар кузатилиши эҳтимоли бор. Бундай шароитда кўриш масофаси қисқариши ва очиқ ҳавода юриш ноқулайлашиши мумкин.

Кимлар айниқса эҳтиёт бўлиши керак?

Жазирама кунларда болалар, кекса ёшдагилар ва саломатлиги билан боғлиқ муаммолари бўлган фуқароларга алоҳида эътибор қаратиш тавсия этилмоқда.

Куннинг энг иссиқ соатларида очиқ ҳавода узоқ қолмаслик, жисмоний фаолликни камайтириш ва мунтазам равишда суюқлик истеъмол қилиш муҳим.

Фуқароларга қуйидаги оддий қоидаларга амал қилиш тавсия қилинади:

  • зарурат бўлмаса, кундузги жазирамада кўчага чиқмаслик;

  • кўпроқ тоза сув ичиш;

  • енгил ва ҳаво ўтказадиган кийим кийиш;

  • болаларни ёпиқ автомобилда қолдирмаслик;

  • кекса яқинларнинг ҳолатидан мунтазам хабар олиш;

  • кучли шамолда дарахт ва енгил конструкциялар ёнида турмаслик.

Чанг-тўзонда нималарга эътибор бериш лозим?

Кучли шамол бошланса, уй ва автомобил ойналарини ёпиш, очиқ жойларда узоқ қолмаслик мақсадга мувофиқ. Айниқса, дарахтлар, реклама конструкциялари ва мустаҳкам ўрнатилмаган буюмлар ёнида туриш хавфли бўлиши мумкин.

Автомобил ҳайдовчилари чанг-тўзон пайтида тезликни пасайтириши ва олдиндаги транспорт билан хавфсиз масофани ошириши лозим.

Уч кунлик жиддий синов

18–20 июль кунлари кутилган 48 даражагача иссиқ ва кучли шамол оддий ёзги об-ҳаво эмас. Бундай шароитда саломатликка бепарво қарамаслик, кун тартибини об-ҳавога мослаштириш ва яқинларга эътиборли бўлиш муҳим.

Сизнинг ҳудудингизда жазирама кунларида ҳарорат неча даражагача кўтарилмоқда?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда рекламали қўнғироқ ва СМС хабарларга янги чекловлар киритиладиЎзбекистонда рекламали қўнғироқ ва СМС хабарларга янги чекловлар киритиладиБугун, 11:36Ўзбекистонда 18–20 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкинЎзбекистонда 18–20 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкинБугун, 10:47Ўзбекистонга 46 даражали жазирама иссиқ яна қайтмоқдаЎзбекистонга 46 даражали жазирама иссиқ яна қайтмоқдаКеча, 21:04Ўзбекистонда электр энергияси истеъмоли энг юқори даражага чиқдиЎзбекистонда электр энергияси истеъмоли энг юқори даражага чиқдиКеча, 17:37Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилдиҚирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилдиКеча, 13:30Ўзбекистонда 662 та кибержиноят фош этилдиЎзбекистонда 662 та кибержиноят фош этилдиКеча, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди