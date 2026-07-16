48 даражагача иссиқ: Ўзбекистонда хавфли уч кун келмоқда...
Ўзбекистонда жазирама ҳали чекинмайди. Синоптиклар 18–20 июль кунлари аксарият ҳудудларда ҳарорат 43–45 даражагача, жанубий ва чўл минтақаларида эса айрим жойларда 46–48 даражагача кўтарилишидан огоҳлантирди.
Энг юқори ҳарорат қаерларда кузатилади?
Тезкор маълумотга кўра, жазирама республика ҳудудининг катта қисмини қамраб олади. Кундузги ҳарорат аксарият вилоятларда 43–45 даража атрофида бўлиши кутилмоқда.
Энг оғир вазият жанубий ва чўл ҳудудларида кузатилиши мумкин. Бу жойларда термометр кўрсаткичи айрим вақтларда 46–48 даражагача етиши прогноз қилинган.
Ҳудудлар
Кутилаётган ҳарорат
Аксарият вилоятлар
43–45 даража
Жанубий ҳудудлар
46–48 даражагача
Чўл минтақалари
46–48 даражагача
Кучли шамол чанг-тўзон кўтариши мумкин
Иссиқ ҳаво кучли шамол билан бирга келиши кутилмоқда. Республика бўйича шамол тезлиги секундига 13–18 метргача кучайиши мумкин.
Айрим ҳудудларда эса шамол тезлиги секундига 20–22 метргача етиб, чанг-тўзонлар кузатилиши эҳтимоли бор. Бундай шароитда кўриш масофаси қисқариши ва очиқ ҳавода юриш ноқулайлашиши мумкин.
Кимлар айниқса эҳтиёт бўлиши керак?
Жазирама кунларда болалар, кекса ёшдагилар ва саломатлиги билан боғлиқ муаммолари бўлган фуқароларга алоҳида эътибор қаратиш тавсия этилмоқда.
Куннинг энг иссиқ соатларида очиқ ҳавода узоқ қолмаслик, жисмоний фаолликни камайтириш ва мунтазам равишда суюқлик истеъмол қилиш муҳим.
Фуқароларга қуйидаги оддий қоидаларга амал қилиш тавсия қилинади:
зарурат бўлмаса, кундузги жазирамада кўчага чиқмаслик;
кўпроқ тоза сув ичиш;
енгил ва ҳаво ўтказадиган кийим кийиш;
болаларни ёпиқ автомобилда қолдирмаслик;
кекса яқинларнинг ҳолатидан мунтазам хабар олиш;
кучли шамолда дарахт ва енгил конструкциялар ёнида турмаслик.
Чанг-тўзонда нималарга эътибор бериш лозим?
Кучли шамол бошланса, уй ва автомобил ойналарини ёпиш, очиқ жойларда узоқ қолмаслик мақсадга мувофиқ. Айниқса, дарахтлар, реклама конструкциялари ва мустаҳкам ўрнатилмаган буюмлар ёнида туриш хавфли бўлиши мумкин.
Автомобил ҳайдовчилари чанг-тўзон пайтида тезликни пасайтириши ва олдиндаги транспорт билан хавфсиз масофани ошириши лозим.
Уч кунлик жиддий синов
18–20 июль кунлари кутилган 48 даражагача иссиқ ва кучли шамол оддий ёзги об-ҳаво эмас. Бундай шароитда саломатликка бепарво қарамаслик, кун тартибини об-ҳавога мослаштириш ва яқинларга эътиборли бўлиш муҳим.
Сизнинг ҳудудингизда жазирама кунларида ҳарорат неча даражагача кўтарилмоқда?
…