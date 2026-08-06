Жоау Педро Денни Велбекнинг Челсеидаги трансферига муносабат билдирди
Челси 35 ёшли Денни Велбек билан икки йиллик шартнома имзолади ва унинг трансфери учун тахминан 7 миллион фунт стерлинг тўлади. Жоау Педро Велбекни устозларидан бири деб билишини ҳамда унинг инглиз футболига мослашишида катта ёрдам берганини таъкидлади. Педро ва Велбек аввал Уотфорд ҳамда Брайтонда бирга ўйнаган бўлиб, Челси сафида улар учинчи бор бир жамоада тўп сурмоқда.
Челси ҳужумчиси Жоау Педро жамоанинг янги аъзоси Денни Велбекнинг Стамфорд Бридгега кўчиб ўтгани унинг фаолиятида ва бутун жамоа учун муҳим воқеа эканини таъкидлади. Бразилиялик футболчи тажрибали ҳужумчини ўзининг устозларидан бири сифатида эътироф этиб, унинг инглиз футболига мослашиш жараёнида улкан ёрдам берганини эсга олди. Бу трансфер бош мураббий Хаби Алонсо жамоасининг ҳужум чизиғига тажриба ва барқарорлик олиб келиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Челсининг расмий сайтига берган интервюсида Жоау Педро Денни Велбек билан фаолиятида учинчи бор бир жамоада тўп суриш насиб этаётганини билдирди. Улар аввалроқ Уотфорд ва Брайтон сафида ҳам бирга ўйнаган эди. Педро Англияга дастлаб келган кезларида инглиз тилини билмагани ва айнан Велбек унга ҳар томонлама кўмаклашиб, ривожланишига замин яратганини алоҳида қайд этди.
Тажрибали ҳужумчининг жамоага келиши35 ёшли Денни Велбек ўтган мавсум Брайтон сафида 13 та гол уришга муваффақ бўлган эди. Челси уни ўз сафига қўшиб олиш учун тахминан 7 миллион фунт стерлинг миқдорида трансфер суммасини тўлади ва томонлар икки йиллик шартнома имзолади. Ушбу тажрибали футболчининг келиши Хаби Алонсо бошқарувидаги ёш жамоага майдонда ҳам, кийиниш хонасида ҳам етакчилик қилишида муҳим рол ўйнайди.
Янги жамоавий муҳитга мослашиш жараёни аллақачон бошланиб улгурди. Хусусан, чоршанба куни бўлиб ўтган Ювентусга қарши мавсумолди ўртоқлик учрашувида Велбек ва Педро асосий таркибда майдонга тушиб, ўзаро ҳаракатларини синовдан ўтказишди. Гарчи ўйин 0:1 ҳисобидаги мағлубият билан якунланган бўлса-да, мураббийлар штаби футболчиларнинг ҳаракатларидан ижобий хулосалар чиқарди.
…