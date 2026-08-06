Жоау Педро Денни Велбекнинг Челсеидаги трансферига муносабат билдирди

·58·Спорт
Жоау Педро Денни Велбекнинг Челсеидаги трансферига муносабат билдирди
Қисқача

Челси 35 ёшли Денни Велбек билан икки йиллик шартнома имзолади ва унинг трансфери учун тахминан 7 миллион фунт стерлинг тўлади. Жоау Педро Велбекни устозларидан бири деб билишини ҳамда унинг инглиз футболига мослашишида катта ёрдам берганини таъкидлади. Педро ва Велбек аввал Уотфорд ҳамда Брайтонда бирга ўйнаган бўлиб, Челси сафида улар учинчи бор бир жамоада тўп сурмоқда.

Челси ҳужумчиси Жоау Педро жамоанинг янги аъзоси Денни Велбекнинг Стамфорд Бридгега кўчиб ўтгани унинг фаолиятида ва бутун жамоа учун муҳим воқеа эканини таъкидлади. Бразилиялик футболчи тажрибали ҳужумчини ўзининг устозларидан бири сифатида эътироф этиб, унинг инглиз футболига мослашиш жараёнида улкан ёрдам берганини эсга олди. Бу трансфер бош мураббий Хаби Алонсо жамоасининг ҳужум чизиғига тажриба ва барқарорлик олиб келиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Челсининг расмий сайтига берган интервюсида Жоау Педро Денни Велбек билан фаолиятида учинчи бор бир жамоада тўп суриш насиб этаётганини билдирди. Улар аввалроқ Уотфорд ва Брайтон сафида ҳам бирга ўйнаган эди. Педро Англияга дастлаб келган кезларида инглиз тилини билмагани ва айнан Велбек унга ҳар томонлама кўмаклашиб, ривожланишига замин яратганини алоҳида қайд этди.

Тажрибали ҳужумчининг жамоага келиши

35 ёшли Денни Велбек ўтган мавсум Брайтон сафида 13 та гол уришга муваффақ бўлган эди. Челси уни ўз сафига қўшиб олиш учун тахминан 7 миллион фунт стерлинг миқдорида трансфер суммасини тўлади ва томонлар икки йиллик шартнома имзолади. Ушбу тажрибали футболчининг келиши Хаби Алонсо бошқарувидаги ёш жамоага майдонда ҳам, кийиниш хонасида ҳам етакчилик қилишида муҳим рол ўйнайди.

Янги жамоавий муҳитга мослашиш жараёни аллақачон бошланиб улгурди. Хусусан, чоршанба куни бўлиб ўтган Ювентусга қарши мавсумолди ўртоқлик учрашувида Велбек ва Педро асосий таркибда майдонга тушиб, ўзаро ҳаракатларини синовдан ўтказишди. Гарчи ўйин 0:1 ҳисобидаги мағлубият билан якунланган бўлса-да, мураббийлар штаби футболчиларнинг ҳаракатларидан ижобий хулосалар чиқарди.

Жамоадагиларнинг илиқ муносабати

Брайтондан Челсеидаги фаолиятига аввалроқ ўтган ярим ҳимоячи Моисесс Кайседо ҳам Велбекнинг трансферидан хурсанд эканини яширмади. Унинг сўзларига кўра, тажрибали ҳужумчи билан яна бир жамоада учрашгани ўзига катта руҳ бағишлаган ва у ҳам Брайтонга келган вақтида Велбекдан кўп кўмак олганини эслади. Жамоанинг етакчи футболчилари янги ўйинчини илиқ кутиб олгани Хаби Алонсо жамоасининг мавсумолди тайёргарликларидаги бирдамлигини кўрсатади.

ЧелсиЖоау ПедроДенни ВелбекХаби АлонсоAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)