Galatasaray Рафаел Леао учун 35 миллион евролик таклиф юборди
Galatasaray Милан ҳужумчиси Рафаел Леао учун юборган 35 миллион евролик таклифини Милан рад этди. Милан футболчини қўйиб юбориш учун камида 50 миллион евро талаб қилмоқда. Galatasaray Леаўдан ижобий жавоб олгани сабабли таклифини 40 миллион евро атрофида оширишни режалаштирмоқда. Ҳозирда Рафаел Леао учун жиддий кураш олиб бораётган ягона клуб Galatasaray ҳисобланади.
Туркиянинг Galatasaray клуби Милан ҳужумчиси Рафаел Леао трансфери бўйича расмий ҳаракатларга киришди ва Италия жамоасига илк таклифини юборди. GOAL.com хабар беришича, Истанбул клуби португалиялик футболчи учун 35 миллион евро тўлашга тайёр эканини билдирган, бироқ бу маблағ Милан раҳбариятини қаноатлантирмаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги кунларда томонлар ўртасида дастлабки алоқалар ўрнатилганидан сўнг, Туркия чемпиони расмий қадам ташлади. Galatasaray раҳбариятининг электрон почта орқали юборган ушбу сўрови тўғридан-тўғри тўлақонли трансферни назарда тутган эди. Аввалроқ ижара ва сотиб олиш ҳуқуқи ҳақидаги вариантлар муҳокама қилинган бўлса, эндиликда турклар футболчини бутунлай ўз сафига қўшиб олишни мақсад қилган.
Милан талаб қилаётган суммаМилан клуби ўзининг 10-рақамли футболчисини қўйиб юбориш учун камида 50 миллион евро талаб қилмоқда. Клуб эгаси Кардинале футболчининг ўзи ва мураббийлар штабидан келаётган ижобий сигналларга қарамамай, қулай таклиф тушса унинг трансферини кўриб чиқишга тайёр турибди. Шу боис, Galatasaray таклиф қилган 35 миллион евро миқдоридаги маблағ Россонери учун етарли эмас деб топилди ва рад этилди.
Шунга қарамай, трансфер бозори қизғин давом этмоқда ва томонлар музокараларни давом эттириши кутилмоқда. Galatasaray футболчининг ўзидан ижобий жавоб олгани сабабли руҳланиб кетган. Туркия гранди ички муҳокамадан сўнг яқин соатларда ўз таклифини яхшилаб, 40 миллион евро атрофидаги янги суммага чиқиши тахмин қилинмоқда.
Бошқа даъвогарлар ва вазиятҚайд этилишича, Рафаел Леао яқинда Fenerbahce клубининг таклифига рад жавобини берган эди. Унга жамоанинг таклиф этаётган спорт лойиҳаси маъқул келмагани боис бу вариант ёпилди. Ҳозирги вазиятга кўра, футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун фақатгина Galatasaray жиддий кураш олиб бормоқда.
Агар Истанбул клуби ўз таклифини Милан талабларига яқинлаштира олса, трансфер ёзги мавсумнинг энг шов-шувли битимларидан бирига айланиши мумкин. Раҳбарият футболчининг ижобий муносабатидан фойдаланиб, яқин вақт ичида келишувга эришишга ҳаракат қилмоқда.
…