Galatasaray Рафаел Леао учун 35 миллион евролик таклиф юборди

·55·Спорт
Galatasaray Рафаел Леао учун 35 миллион евролик таклиф юборди
Қисқача

Galatasaray Милан ҳужумчиси Рафаел Леао учун юборган 35 миллион евролик таклифини Милан рад этди. Милан футболчини қўйиб юбориш учун камида 50 миллион евро талаб қилмоқда. Galatasaray Леаўдан ижобий жавоб олгани сабабли таклифини 40 миллион евро атрофида оширишни режалаштирмоқда. Ҳозирда Рафаел Леао учун жиддий кураш олиб бораётган ягона клуб Galatasaray ҳисобланади.

Туркиянинг Galatasaray клуби Милан ҳужумчиси Рафаел Леао трансфери бўйича расмий ҳаракатларга киришди ва Италия жамоасига илк таклифини юборди. GOAL.com хабар беришича, Истанбул клуби португалиялик футболчи учун 35 миллион евро тўлашга тайёр эканини билдирган, бироқ бу маблағ Милан раҳбариятини қаноатлантирмаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги кунларда томонлар ўртасида дастлабки алоқалар ўрнатилганидан сўнг, Туркия чемпиони расмий қадам ташлади. Galatasaray раҳбариятининг электрон почта орқали юборган ушбу сўрови тўғридан-тўғри тўлақонли трансферни назарда тутган эди. Аввалроқ ижара ва сотиб олиш ҳуқуқи ҳақидаги вариантлар муҳокама қилинган бўлса, эндиликда турклар футболчини бутунлай ўз сафига қўшиб олишни мақсад қилган.

Милан талаб қилаётган сумма

Милан клуби ўзининг 10-рақамли футболчисини қўйиб юбориш учун камида 50 миллион евро талаб қилмоқда. Клуб эгаси Кардинале футболчининг ўзи ва мураббийлар штабидан келаётган ижобий сигналларга қарамамай, қулай таклиф тушса унинг трансферини кўриб чиқишга тайёр турибди. Шу боис, Galatasaray таклиф қилган 35 миллион евро миқдоридаги маблағ Россонери учун етарли эмас деб топилди ва рад этилди.

Шунга қарамай, трансфер бозори қизғин давом этмоқда ва томонлар музокараларни давом эттириши кутилмоқда. Galatasaray футболчининг ўзидан ижобий жавоб олгани сабабли руҳланиб кетган. Туркия гранди ички муҳокамадан сўнг яқин соатларда ўз таклифини яхшилаб, 40 миллион евро атрофидаги янги суммага чиқиши тахмин қилинмоқда.

Бошқа даъвогарлар ва вазият

Қайд этилишича, Рафаел Леао яқинда Fenerbahce клубининг таклифига рад жавобини берган эди. Унга жамоанинг таклиф этаётган спорт лойиҳаси маъқул келмагани боис бу вариант ёпилди. Ҳозирги вазиятга кўра, футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун фақатгина Galatasaray жиддий кураш олиб бормоқда.

Агар Истанбул клуби ўз таклифини Милан талабларига яқинлаштира олса, трансфер ёзги мавсумнинг энг шов-шувли битимларидан бирига айланиши мумкин. Раҳбарият футболчининг ижобий муносабатидан фойдаланиб, яқин вақт ичида келишувга эришишга ҳаракат қилмоқда.

GalatasarayРафаел ЛеаоМиланТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)