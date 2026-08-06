Telegram орқали тарқатилаётган iPhone иловалари махфийликка хавф солмоқда
Рус тилидаги Telegram-каналлар орқали зарарли модуллар ўрнатилган сохта iPhone иловалари тарқатилмоқда. Фойдаланувчи уларни очганида жосуслик модули қурилма хотираси, батарея ҳолати, минтақавий созламалар, уяли алоқа оператори коди ва аниқ геолёкацияни йиғиши, шунингдек, скриншотлар яратиб жиноятчиларга юбориши мумкин. Иловалар App Storeни четлаб ўтиб, ИПА-файл, дастурчи сертификати ва эСигн ёки Скарлет каби воситалар орқали ўрнатилмоқда.
«Лаборатория Касперского» мутахассислари iOS қурилмалари фойдаланувчиларига қаратилган навбатдаги хавфсизлик таҳдидини аниқлашди. Унга кўра, машҳур иловаларнинг зарарли модуллар билан тўлдирилган сохта версиялари рус тилидаги Telegram-каналлар орқали фаол равишда тарқатилмоқда. Ушбу ҳолат мобил қурилмалар ва шахсий маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш масаласини яна бир бор долзарб қилиб қўймоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, жиноятчилар қонуний дастурларнинг кодига ўзгартириш киритиб, уларга фойдаланувчи маълумотларини йиғишга қаратилган махсус жосуслик модулини ўрнатишган. Таҳлиллар кўрсатишича, хавфли дастурлар қаторига машҳур маркетплейслар, суратлар таҳрирчиси ҳамда видеоконтентни томоша қилишга мўлжалланган сервислар кирган.
Сохта иловалар қандай ишлайди ва улар нимани кузатмоқда?Экспертларнинг таъкидлашича, зарарланган дастурлар доимий равишда фонда ишламайди. Бироқ фойдаланувчи иловани очган пайтда жосуслик модули фаоллашиб, қурилма ҳақидаги муҳим маълумотларни йиғишни бошлайди. Хусусан, дастур хотира параметрлари, батарея қуввати ҳолати, минтақавий созламалар, уяли алоқа оператори коди ва ҳатто аниқ геолёкация маълумотларини ўғирлаши мумкин.
Бундан ташқари, зарарли дастур қурилмада жейлбрейк (жаилбреак) мавжудлигини аниқлаш ва экран суратларни (скриншот) автоматик тарзда яратиб, уларни жиноятчиларга узатиш функциясига ҳам эга. Баъзи модификация қилинган дастурларда эса тўғридан-тўғри зарарли код бўлмаса-да, улар фойдаланувчини хавфли файллар тарқатилаётган Telegram-каналга йўналтирувчи ҳаволаларни ўз ичига олган.
Ўрнатиш механизми ва хавфсизлик қоидалариМазкур иловалар расмий App Store доирасини четлаб ўтган ҳолда тарқатилмоқда. Ўрнатиш жараёни мураккаб бўлиб, фойдаланувчиларга махсус ИПА-файлни юклаб олиш ва дастурчи сертификатини сотиб олиш таклиф этилади. Шундан сўнг, эСигн ёки Скарлет каби учинчи томон воситалари ёрдамида илова iPhone қурилмасига ўрнатилади.
Мутахассислар бундай шубҳали усуллардан фойдаланиш шахсий маълумотларнинг сизиб чиқишига олиб келишини қаттиқ таъкидламоқда. «Лаборатория Касперского» тавсиясига кўра, иловаларни фақатгина расмий ва ишончли манбалардан юклаб олиш зарур. Агар дастур расмий дўконда мавжуд бўлмаса, уни ўрнатишда фақат дастурчининг ўзи кўрсатган расмий усуллардан фойдаланиш тавсия этилади.
…