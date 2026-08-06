Telegram орқали тарқатилаётган iPhone иловалари махфийликка хавф солмоқда

·51·Техно
Telegram орқали тарқатилаётган iPhone иловалари махфийликка хавф солмоқда
Қисқача

Рус тилидаги Telegram-каналлар орқали зарарли модуллар ўрнатилган сохта iPhone иловалари тарқатилмоқда. Фойдаланувчи уларни очганида жосуслик модули қурилма хотираси, батарея ҳолати, минтақавий созламалар, уяли алоқа оператори коди ва аниқ геолёкацияни йиғиши, шунингдек, скриншотлар яратиб жиноятчиларга юбориши мумкин. Иловалар App Storeни четлаб ўтиб, ИПА-файл, дастурчи сертификати ва эСигн ёки Скарлет каби воситалар орқали ўрнатилмоқда.

«Лаборатория Касперского» мутахассислари iOS қурилмалари фойдаланувчиларига қаратилган навбатдаги хавфсизлик таҳдидини аниқлашди. Унга кўра, машҳур иловаларнинг зарарли модуллар билан тўлдирилган сохта версиялари рус тилидаги Telegram-каналлар орқали фаол равишда тарқатилмоқда. Ушбу ҳолат мобил қурилмалар ва шахсий маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш масаласини яна бир бор долзарб қилиб қўймоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, жиноятчилар қонуний дастурларнинг кодига ўзгартириш киритиб, уларга фойдаланувчи маълумотларини йиғишга қаратилган махсус жосуслик модулини ўрнатишган. Таҳлиллар кўрсатишича, хавфли дастурлар қаторига машҳур маркетплейслар, суратлар таҳрирчиси ҳамда видеоконтентни томоша қилишга мўлжалланган сервислар кирган.

Сохта иловалар қандай ишлайди ва улар нимани кузатмоқда?

Экспертларнинг таъкидлашича, зарарланган дастурлар доимий равишда фонда ишламайди. Бироқ фойдаланувчи иловани очган пайтда жосуслик модули фаоллашиб, қурилма ҳақидаги муҳим маълумотларни йиғишни бошлайди. Хусусан, дастур хотира параметрлари, батарея қуввати ҳолати, минтақавий созламалар, уяли алоқа оператори коди ва ҳатто аниқ геолёкация маълумотларини ўғирлаши мумкин.

Бундан ташқари, зарарли дастур қурилмада жейлбрейк (жаилбреак) мавжудлигини аниқлаш ва экран суратларни (скриншот) автоматик тарзда яратиб, уларни жиноятчиларга узатиш функциясига ҳам эга. Баъзи модификация қилинган дастурларда эса тўғридан-тўғри зарарли код бўлмаса-да, улар фойдаланувчини хавфли файллар тарқатилаётган Telegram-каналга йўналтирувчи ҳаволаларни ўз ичига олган.

Ўрнатиш механизми ва хавфсизлик қоидалари

Мазкур иловалар расмий App Store доирасини четлаб ўтган ҳолда тарқатилмоқда. Ўрнатиш жараёни мураккаб бўлиб, фойдаланувчиларга махсус ИПА-файлни юклаб олиш ва дастурчи сертификатини сотиб олиш таклиф этилади. Шундан сўнг, эСигн ёки Скарлет каби учинчи томон воситалари ёрдамида илова iPhone қурилмасига ўрнатилади.

Мутахассислар бундай шубҳали усуллардан фойдаланиш шахсий маълумотларнинг сизиб чиқишига олиб келишини қаттиқ таъкидламоқда. «Лаборатория Касперского» тавсиясига кўра, иловаларни фақатгина расмий ва ишончли манбалардан юклаб олиш зарур. Агар дастур расмий дўконда мавжуд бўлмаса, уни ўрнатишда фақат дастурчининг ўзи кўрсатган расмий усуллардан фойдаланиш тавсия этилади.

ИловаiPhoneTelegramХавфсизликApple
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди