Лионель Месси Интер Миами сафида фантастик қайтишни амалга оширди
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси жаҳон чемпионатидан қайтганидан кейинги илк асосий таркибдаги ўйинида иккита гол уриб, битта голли узатма берди ва Интер Миамининг Атлетико Сан Луис устидан 4:2 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади. Унинг иккинчи голи Месси ҳисобидаги голлар сонини 14 тага етказиб, уни Леагуес Куп тарихидаги энг яхши тўпурарга айлантирди ва ЛАФК ҳужумчиси Денис Боуангани ортда қолдирди.
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси жаҳон чемпионатидан қайтганидан кейинги илк асосий таркибдаги ўйинидаёқ ўзининг ёрқин маҳоратини намойиш этди. Леагуес Куп доирасида бўлиб ўтган Атлетико Сан Луис жамоасига қарши баҳсда ҳужумчи иккита гол уриб, битта голли узатмага муаллифлик қилди ва жамоасининг 4:2 ҳисобидаги ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар беришича, учрашув меҳмонлар учун омадли бошланиб, Давид Родригес тезкор гол эвазига Атлетико Сан Луисни олдинга олиб чиққан эди. Бироқ майдон эгалари тезда ўзига келди ва Лионель Месси Ноа Алленнинг узатмасини ажойиб тарзда тўғридан-тўғри дарвозага йўллаб, мувозанатни тиклади. Шундан сўнг Теласко Сеговиа Маями клубини олдинга олиб чиққан бўлса, танаффусга қадар Месси яна бир бор ўз номини таблога ёздириб қўйди.
Пикассо санъатига тенглаштирилган зарбаЛекин учрашувнинг энг эсда қоларли лаҳзаси Лионель Мессининг биринчи голи бўлди. Интер Миами бош мураббий Гуиллермо Ҳоёс аргентиналик юлдузнинг техникасига қойил қолганини яшириб ўтирмади. Унинг сўзларига кўра, бундай мураккаб вазиятда тўпни ҳаводан тоза тарзда ушлаб қолиш ва уни кучли зарба билан дарвозага йўллаш чинакам санъат асаридир.
"Агар биз рассомчилик ҳақида гапирадиган бўлсак, бу худди Пикассо асаридек гап", — дея мураббийнинг сўзларини келтиради нашр. Ушбу учрашувдаги иккинчи гол эса Лионель Мессини Леагуес Куп тарихидаги энг яхши тўпурарга айлантирди. У ўз ҳисобидаги голлар сонини 14 тага етказиб, ЛАФК ҳужумчиси Денис Боуангани ортда қолдирди.
Ноа Алленнинг тарихий кечаси ва Суареснинг йўқлигиЖамоанинг ёш ҳимоячиси Ноа Аллен ҳам ўз фаолиятида илк бор бир ўйинда учта голли узатмани амалга ошириб, тарихий натижа қайд этди. Унинг ақлли паслари Мессининг иккала голи ҳамда Сеговиа томонидан киритилган тўпга замин яратди. Маями клуби бу баҳсда дисквалификация қилинган тажрибали ҳужумчи Луис Суареснинг хизматларидан фойдалана олмади. Уругвайлик футболчи 2025-йилги турнир финалида Сиетл Саундерс ходимига нисбатан йўл қўйган қўпол хатти-ҳаракати учун олти ўйинлик дисквалификацияни ўтамоқда.
Шунга қарамай, Лионель Мессининг сафга ажойиб тарзда қайтиши Интер Миамига 2023-йилги чемпионлик унвонини такрорлаш йўлида катта ишонч бағишламоқда. Жамоа ўз юришини шанба куни Мексиканинг Монтеррей клубига қарши учрашув билан давом эттиради.
…