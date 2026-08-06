Лионель Месси Интер Миами сафида фантастик қайтишни амалга оширди

·78·Спорт
Лионель Месси Интер Миами сафида фантастик қайтишни амалга оширди
Қисқача

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси жаҳон чемпионатидан қайтганидан кейинги илк асосий таркибдаги ўйинида иккита гол уриб, битта голли узатма берди ва Интер Миамининг Атлетико Сан Луис устидан 4:2 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади. Унинг иккинчи голи Месси ҳисобидаги голлар сонини 14 тага етказиб, уни Леагуес Куп тарихидаги энг яхши тўпурарга айлантирди ва ЛАФК ҳужумчиси Денис Боуангани ортда қолдирди.

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси жаҳон чемпионатидан қайтганидан кейинги илк асосий таркибдаги ўйинидаёқ ўзининг ёрқин маҳоратини намойиш этди. Леагуес Куп доирасида бўлиб ўтган Атлетико Сан Луис жамоасига қарши баҳсда ҳужумчи иккита гол уриб, битта голли узатмага муаллифлик қилди ва жамоасининг 4:2 ҳисобидаги ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар беришича, учрашув меҳмонлар учун омадли бошланиб, Давид Родригес тезкор гол эвазига Атлетико Сан Луисни олдинга олиб чиққан эди. Бироқ майдон эгалари тезда ўзига келди ва Лионель Месси Ноа Алленнинг узатмасини ажойиб тарзда тўғридан-тўғри дарвозага йўллаб, мувозанатни тиклади. Шундан сўнг Теласко Сеговиа Маями клубини олдинга олиб чиққан бўлса, танаффусга қадар Месси яна бир бор ўз номини таблога ёздириб қўйди.

Пикассо санъатига тенглаштирилган зарба

Лекин учрашувнинг энг эсда қоларли лаҳзаси Лионель Мессининг биринчи голи бўлди. Интер Миами бош мураббий Гуиллермо Ҳоёс аргентиналик юлдузнинг техникасига қойил қолганини яшириб ўтирмади. Унинг сўзларига кўра, бундай мураккаб вазиятда тўпни ҳаводан тоза тарзда ушлаб қолиш ва уни кучли зарба билан дарвозага йўллаш чинакам санъат асаридир.

"Агар биз рассомчилик ҳақида гапирадиган бўлсак, бу худди Пикассо асаридек гап", — дея мураббийнинг сўзларини келтиради нашр. Ушбу учрашувдаги иккинчи гол эса Лионель Мессини Леагуес Куп тарихидаги энг яхши тўпурарга айлантирди. У ўз ҳисобидаги голлар сонини 14 тага етказиб, ЛАФК ҳужумчиси Денис Боуангани ортда қолдирди.

Ноа Алленнинг тарихий кечаси ва Суареснинг йўқлиги

Жамоанинг ёш ҳимоячиси Ноа Аллен ҳам ўз фаолиятида илк бор бир ўйинда учта голли узатмани амалга ошириб, тарихий натижа қайд этди. Унинг ақлли паслари Мессининг иккала голи ҳамда Сеговиа томонидан киритилган тўпга замин яратди. Маями клуби бу баҳсда дисквалификация қилинган тажрибали ҳужумчи Луис Суареснинг хизматларидан фойдалана олмади. Уругвайлик футболчи 2025-йилги турнир финалида Сиетл Саундерс ходимига нисбатан йўл қўйган қўпол хатти-ҳаракати учун олти ўйинлик дисквалификацияни ўтамоқда.

Шунга қарамай, Лионель Мессининг сафга ажойиб тарзда қайтиши Интер Миамига 2023-йилги чемпионлик унвонини такрорлаш йўлида катта ишонч бағишламоқда. Жамоа ўз юришини шанба куни Мексиканинг Монтеррей клубига қарши учрашув билан давом эттиради.

Лионель МессиИнтер МиамиЛеагуес КупФутболMLS
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)