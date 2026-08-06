Автомобил тарихидаги энг ғаройиб дизайн: афсонавий Fiat Мультипла
Fiat ўз вақтида тўрт ўриндиқли Мултиплина моделини тақдим этиб, уни «асл одам ташувчи автомобил» деб атаган. Кичик габаритли кузов ва салонидаги кенг имкониятлар бу транспорт воситасини ўз даври учун ўзига хос консептга айлантирган. Гарчи автобуслар ва Volkswagen Тйпе 2 1956-йилга қадар мавжуд бўлган бўлса-да, Мултиплина замонавий кўп функсияли шаҳар транспортларининг пайдо бўлишига асос солган ечимлардан бири бўлган.
Автомобилсозлик саноатида ишлаб чиқарувчилар кўпинча ўз маҳсулотларини реклама қилишда бўртттирилган иборалардан фойдаланишади. Масалан, ixbt.com маълумотига кўра, Италиянинг машҳур Fiat компанияси ўзининг Тополино микроавтомобили нархларини эълон қилишда уни олти йил аввал чиқарилган Цитроэн моделининг оддийгина қайта безатилган кўриниши бўлишига қарамай, «шаҳар ҳаракатчанлигига янгича ёндашув» деб таърифлаган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Бироқ, италян брендининг даъволари ҳар доим ҳам асоссиз эмас. Компания ўз тарихида чинакамига инқилобий ва ўзгача ечимларни тақдим этган даврлар бўлган. Хусусан, бренд мутахассислари ўз вақтида тўрт ўриндиқли Мультиплина моделини тақдим этиб, уни «асл одам ташувчи автомобил» деб атаганида ҳақли равишда ҳаво кўтарган эдилар.
Кичик ўлчам ва катта имкониятларАлбатта, бу таърифга «миниатюра» сўзини қўшиш тўғрироқ бўлади, чунки 1956-йилга қадар ҳам турли автобуслар ва Volkswagen Тйпе 2 каби машҳур транспорт воситалари аллақачон мавжуд эди. Шунга қарамай, мазкур ихчам транспорт воситаси ўз даври учун мутлақо ўзига хос концептни ўзида мужассам этган эди.
Гарчи замонавий автомобил бозорида кроссовер ва седанлар ҳукмронлик қилаётган бўлса-да, ўтган асрдаги бундай ғаройиб ечимлар бугунги кўп функцияли шаҳар транспортларининг пайдо бўлишига асос солган. Кичик габаритли кузов ва салон ичидаги кенг имкониятлар муҳандисларнинг ўша даврдаги илғор фикрлашидан далолат беради.
Бугунги кунда ҳам автомобил ихлосмандлари Fiat брендининг ана шундай ўзига хос ва қизиқарли тарихга эга моделларини қизиқиш билан эслашади. Автомобилсозликдаги бундай тажрибалар келажакдаги янги шаҳар автомобилларини яратишда муҳим илҳом манбаи бўлиб хизмат қилмоқда.
…