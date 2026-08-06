Автомобил тарихидаги энг ғаройиб дизайн: афсонавий Fiat Мультипла

·45·Авто
Автомобил тарихидаги энг ғаройиб дизайн: афсонавий Fiat Мультипла
Қисқача

Fiat ўз вақтида тўрт ўриндиқли Мултиплина моделини тақдим этиб, уни «асл одам ташувчи автомобил» деб атаган. Кичик габаритли кузов ва салонидаги кенг имкониятлар бу транспорт воситасини ўз даври учун ўзига хос консептга айлантирган. Гарчи автобуслар ва Volkswagen Тйпе 2 1956-йилга қадар мавжуд бўлган бўлса-да, Мултиплина замонавий кўп функсияли шаҳар транспортларининг пайдо бўлишига асос солган ечимлардан бири бўлган.

Автомобилсозлик саноатида ишлаб чиқарувчилар кўпинча ўз маҳсулотларини реклама қилишда бўртттирилган иборалардан фойдаланишади. Масалан, ixbt.com маълумотига кўра, Италиянинг машҳур Fiat компанияси ўзининг Тополино микроавтомобили нархларини эълон қилишда уни олти йил аввал чиқарилган Цитроэн моделининг оддийгина қайта безатилган кўриниши бўлишига қарамай, «шаҳар ҳаракатчанлигига янгича ёндашув» деб таърифлаган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Бироқ, италян брендининг даъволари ҳар доим ҳам асоссиз эмас. Компания ўз тарихида чинакамига инқилобий ва ўзгача ечимларни тақдим этган даврлар бўлган. Хусусан, бренд мутахассислари ўз вақтида тўрт ўриндиқли Мультиплина моделини тақдим этиб, уни «асл одам ташувчи автомобил» деб атаганида ҳақли равишда ҳаво кўтарган эдилар.

Кичик ўлчам ва катта имкониятлар

Албатта, бу таърифга «миниатюра» сўзини қўшиш тўғрироқ бўлади, чунки 1956-йилга қадар ҳам турли автобуслар ва Volkswagen Тйпе 2 каби машҳур транспорт воситалари аллақачон мавжуд эди. Шунга қарамай, мазкур ихчам транспорт воситаси ўз даври учун мутлақо ўзига хос концептни ўзида мужассам этган эди.

Гарчи замонавий автомобил бозорида кроссовер ва седанлар ҳукмронлик қилаётган бўлса-да, ўтган асрдаги бундай ғаройиб ечимлар бугунги кўп функцияли шаҳар транспортларининг пайдо бўлишига асос солган. Кичик габаритли кузов ва салон ичидаги кенг имкониятлар муҳандисларнинг ўша даврдаги илғор фикрлашидан далолат беради.

Бугунги кунда ҳам автомобил ихлосмандлари Fiat брендининг ана шундай ўзига хос ва қизиқарли тарихга эга моделларини қизиқиш билан эслашади. Автомобилсозликдаги бундай тажрибалар келажакдаги янги шаҳар автомобилларини яратишда муҳим илҳом манбаи бўлиб хизмат қилмоқда.

FiatАвтомобил тарихиМультиплаАвтомобилларТранспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаБугун, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБугун, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариБугун, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаБугун, 15:21Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаToyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаБугун, 07:58Skoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиSkoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиКеча, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин