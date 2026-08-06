Челси ёзги трансфер ойнасида дарвоза чизиғини кучайтириши шарт
Челси ёзги трансфер ойнасида Роберт Санчеснинг беқарор ўйини ва қўпол хатолари сабаб ишончли дарвозабон сотиб олиши зарур. Ирландия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Шай Гивен Лондон клубига ҳозирда Брентфорд шарафини қўриқлаётган, Ливерпул тарбияланувчиси Кевмин Келлеҳерни тавсия қилди.
Англиянинг Челси клуби ёзги трансферлар даврида ўз дарвозасига янги ва ишончли посбон сотиб олиши муҳим аҳамият касб этмоқда. Жамоанинг амалдаги дарвозабони Роберт Санчеснинг беқарор ўйини ва йўл қўяётган қўпол хатолари мутахассислар ва мухлислар эътирозига сабаб бўлмоқда. Маълумотларга кўра, Ирландия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Шай Гивен Лондон клубига таркибни кучайтириш бўйича кескин чоралар кўришни маслаҳат берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шай Гивеннинг фикрича, Челси ҳамда Нюкасл Юнайтед жамоалари учун ҳозирги пайтда асосий муаммо бу – ишончли дарвозабон масаласидир. БОЙЛE Sportс нашрига берган интервюсида собиқ футболчи ҳозирда Брентфордин шарафини қўриқлаётган, бироқ аслида Ливерпул тарбияланувчиси бўлган Кевмин Келлеҳер номзодини илгари сурди. Унинг таъкидлашича, ушбу ирландиялик посбон ҳар икки клуб учун ҳам ўйин сифатини кескин яхшилайдиган трансфер бўлиши мумкин.
Санчеснинг беқарор ўйини ва хатолариРоберт Санчеснинг имкониятлари юқори баҳоланса-да, унинг ўйинидаги кескин пасайишлар ва қўпол хатолар жамоа натижаларига салбий таъсир кўрсатмоқда. Шай Гивен испаниялик дарвозабоннинг айрим вазиятлардаги ўйламай қилинган ҳаракатларини кескин танқид қилди. Унинг айтишича, Санчес ақл бовар қилмайдиган сейвларни амалга ошириб, жамоани қутқарса-да, кўпинча жарима майдончаси ташқарисида ўринсиз таваккал қилади.
Собиқ дарвозабон ўз фикрида давом этаркан, ўтган мавсумда Санчесни кўп бора ҳимоя қилганини, бироқ хатолар такрорланавериши чидамлилик бермаслигини билдирди. Пеналти ёки қўпол қоидабузарликларга сабаб бўлаётган бундай ҳолатлар Челси ҳимоясига ишонч бермаяпти. Шу боис клуб раҳбарияти ёзги трансфер ойнасида бу позицияни жиддий ўйлаб кўриши зарур.
Келлеҳер трансфери атрофидаги вазиятКевмин Келлеҳернинг келажаги эса асосан унинг собиқ клуби Ливерпул ва асосий дарвозабон Алиссоннинг қарорига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Алиссоннинг Анфиелддаги мавқеи мустаҳкам эканлиги инобатга олинса, Келлеҳер доимий ўйин амалиёти учун бошқа жамоани танлаши мантиқийроқ кўринади. Агар Ливерпул уни қайтариш бандидан фойдаланмаса, Челси ёки Нюкасл Юнайтед бу имкониятдан фойдаланиб қолиши кутилмоқда.
Шай Гивеннинг сўзларига кўра, Челси сўнгги йилларда дарвоза чизиғи учун кўплаб маблағ сарфлаганига қарамай, ҳалигача тўлиқ барқарорликка эришмаган. Шу сабабли, клуб келаси мавсумда рақобатбардош бўлишни истаса, айнан ёзги трансферлар даврида сифатли дарвозабон масаласини ижобий ҳал этиши шарт.
…