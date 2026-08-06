Челси ёзги трансфер ойнасида дарвоза чизиғини кучайтириши шарт

·117·Спорт
Челси ёзги трансфер ойнасида дарвоза чизиғини кучайтириши шарт
Қисқача

Челси ёзги трансфер ойнасида Роберт Санчеснинг беқарор ўйини ва қўпол хатолари сабаб ишончли дарвозабон сотиб олиши зарур. Ирландия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Шай Гивен Лондон клубига ҳозирда Брентфорд шарафини қўриқлаётган, Ливерпул тарбияланувчиси Кевмин Келлеҳерни тавсия қилди.

Англиянинг Челси клуби ёзги трансферлар даврида ўз дарвозасига янги ва ишончли посбон сотиб олиши муҳим аҳамият касб этмоқда. Жамоанинг амалдаги дарвозабони Роберт Санчеснинг беқарор ўйини ва йўл қўяётган қўпол хатолари мутахассислар ва мухлислар эътирозига сабаб бўлмоқда. Маълумотларга кўра, Ирландия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Шай Гивен Лондон клубига таркибни кучайтириш бўйича кескин чоралар кўришни маслаҳат берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шай Гивеннинг фикрича, Челси ҳамда Нюкасл Юнайтед жамоалари учун ҳозирги пайтда асосий муаммо бу – ишончли дарвозабон масаласидир. БОЙЛE Sportс нашрига берган интервюсида собиқ футболчи ҳозирда Брентфордин шарафини қўриқлаётган, бироқ аслида Ливерпул тарбияланувчиси бўлган Кевмин Келлеҳер номзодини илгари сурди. Унинг таъкидлашича, ушбу ирландиялик посбон ҳар икки клуб учун ҳам ўйин сифатини кескин яхшилайдиган трансфер бўлиши мумкин.

Санчеснинг беқарор ўйини ва хатолари

Роберт Санчеснинг имкониятлари юқори баҳоланса-да, унинг ўйинидаги кескин пасайишлар ва қўпол хатолар жамоа натижаларига салбий таъсир кўрсатмоқда. Шай Гивен испаниялик дарвозабоннинг айрим вазиятлардаги ўйламай қилинган ҳаракатларини кескин танқид қилди. Унинг айтишича, Санчес ақл бовар қилмайдиган сейвларни амалга ошириб, жамоани қутқарса-да, кўпинча жарима майдончаси ташқарисида ўринсиз таваккал қилади.

Собиқ дарвозабон ўз фикрида давом этаркан, ўтган мавсумда Санчесни кўп бора ҳимоя қилганини, бироқ хатолар такрорланавериши чидамлилик бермаслигини билдирди. Пеналти ёки қўпол қоидабузарликларга сабаб бўлаётган бундай ҳолатлар Челси ҳимоясига ишонч бермаяпти. Шу боис клуб раҳбарияти ёзги трансфер ойнасида бу позицияни жиддий ўйлаб кўриши зарур.

Келлеҳер трансфери атрофидаги вазият

Кевмин Келлеҳернинг келажаги эса асосан унинг собиқ клуби Ливерпул ва асосий дарвозабон Алиссоннинг қарорига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Алиссоннинг Анфиелддаги мавқеи мустаҳкам эканлиги инобатга олинса, Келлеҳер доимий ўйин амалиёти учун бошқа жамоани танлаши мантиқийроқ кўринади. Агар Ливерпул уни қайтариш бандидан фойдаланмаса, Челси ёки Нюкасл Юнайтед бу имкониятдан фойдаланиб қолиши кутилмоқда.

Шай Гивеннинг сўзларига кўра, Челси сўнгги йилларда дарвоза чизиғи учун кўплаб маблағ сарфлаганига қарамай, ҳалигача тўлиқ барқарорликка эришмаган. Шу сабабли, клуб келаси мавсумда рақобатбардош бўлишни истаса, айнан ёзги трансферлар даврида сифатли дарвозабон масаласини ижобий ҳал этиши шарт.

ЧелсиРоберт СанчесКевмин КеллеҳерШай ГивенПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)