Ўзбекистон бензин импортини 54 фоизга оширди

·7·Иқтисодиёт
Ўзбекистон бензин импортини 54 фоизга оширди

Ўзбекистон 2026 йилнинг январь–июль ойларида бензин импортини сезиларли даражада оширди. Дастлабки 7 ойда мамлакатга 710 минг тонна бензин олиб келинган.

Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 248,3 минг тоннага ёки 54 фоизга кўп. Жорий йилда импорт қилинган бензиннинг умумий қиймати 426 млн АҚШ долларини ташкил этган.

Ҳисоб-китобларга кўра, 2026 йилнинг январь–июль ойларида импорт қилинган бензиннинг ўртача нархи ҳар тонна учун 600 долларга тўғри келган.

Таққослаш учун, 2025 йилнинг шу даврида Ўзбекистон 264,9 млн долларлик 461,7 минг тонна бензин импорт қилган. Ўшанда бир тонна бензиннинг ўртача қиймати 575 доллар бўлган.

Шу тариқа, бир йил ичида бензин импорти нафақат ҳажм жиҳатдан, балки умумий қиймат бўйича ҳам ошган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Аввал Ўзбекистон таъминланади»: Афғонистонга электр сотиш бўйича расмий жавоб«Аввал Ўзбекистон таъминланади»: Афғонистонга электр сотиш бўйича расмий жавоб15.08, 20:3417 август учун валюта курслари эълон қилинди17 август учун валюта курслари эълон қилинди14.08, 17:5217 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда17 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда14.08, 11:1214 август учун валюта курслари эълон қилинди14 август учун валюта курслари эълон қилинди13.08, 17:4114 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда13.08, 11:2113 август учун валюта курслари эълон қилинди13 август учун валюта курслари эълон қилинди12.08, 18:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади