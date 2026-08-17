Ўзбекистон бензин импортини 54 фоизга оширди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон 2026 йилнинг январь–июль ойларида бензин импортини сезиларли даражада оширди. Дастлабки 7 ойда мамлакатга 710 минг тонна бензин олиб келинган.
Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 248,3 минг тоннага ёки 54 фоизга кўп. Жорий йилда импорт қилинган бензиннинг умумий қиймати 426 млн АҚШ долларини ташкил этган.
Ҳисоб-китобларга кўра, 2026 йилнинг январь–июль ойларида импорт қилинган бензиннинг ўртача нархи ҳар тонна учун 600 долларга тўғри келган.
Таққослаш учун, 2025 йилнинг шу даврида Ўзбекистон 264,9 млн долларлик 461,7 минг тонна бензин импорт қилган. Ўшанда бир тонна бензиннинг ўртача қиймати 575 доллар бўлган.
Шу тариқа, бир йил ичида бензин импорти нафақат ҳажм жиҳатдан, балки умумий қиймат бўйича ҳам ошган.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…