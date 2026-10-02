Тўрабек Хабибуллаев Хитой вакилини мағлуб этиб, чемпион бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тўрабек Хабибуллаев Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Хитой вакили Хан Сюечжен устидан 5:0 ҳисобида ғалаба қозониб, чемпион бўлди.
- Иккинчи раундда Хабибуллаев рақибини нокдаунга учратиб, жангдаги устунлигини янада мустаҳкамлади.
- Бу ғалаба Ўзбекистон делегацияси учун 17-олтин медални тақдим этди.
Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси учун яна бир олтин медаль қўлга киритилди. Бокс бўйича -90 кг вазн тоифасида рингга чиққан Тўрабек Хабибуллаев финал жангида Хитой вакили Хан Сюэчжэнни ишончли тарзда мағлуб этди.
Финал жангининг энг муҳим лаҳзаси эса иккинчи раундда юз берди. Ҳабибуллаев рақибини нокдаун ҳолатига тушириб, баҳсдаги устунлигини янада кучайтирди.
Финалда 5:0 ҳисобидаги ишончли ғалаба
Олтин медаль учун кечган жангда ўзбекистонлик боксчи ҳар бир раундда фаол ҳаракат қилди ва ҳакамлар ишончини қозонди.
Жанг якунида барча ҳакамлар Тўрабек Хабибуллаевнинг устунлигини қайд этди.
Якуний ҳисоб — 5:0.
Шу тариқа, Хабибуллаев Хан Сюэчжэнни мағлуб этиб, Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинлари чемпионига айланди.
Иккинчи раунддаги нокдаун финал жангининг энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири бўлди.
Ўзбекистон делегацияси учун 17-олтин
Тўрабек Хабибуллаевнинг чемпионлиги Ўзбекистон делегациясининг Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларидаги олтин медаллари сонини яна биттага оширди.
Шу тариқа, ҳамюртимиз мамлакатимиз делегациясига 17-олтин медални тақдим этди.
Бокс рингидан навбатдаги чемпионлик келгани Ўзбекистоннинг Аичи–Нагоя-2026даги медаллар жамғармаси учун муҳим қўшимча бўлди.
Хабибуллаев финалда ўз сўзини айтди
Олтин медаль учун жангда рақибнинг номи ёки мусобақа босқичининг ўзи эмас, балки рингдаги ҳаракат ҳал қилувчи аҳамият касб этди.
Хабибуллаев эса финалнинг энг муҳим палласида устунликни ўз томонига оғдирди. Иккинчи раунддаги нокдаундан кейин ҳам у жангни назоратда ушлаб, якунда ҳакамларнинг бир овоздан қарорини қўлга киритди.
Натижада Тўрабек Хабибуллаев Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг олтин медалини қўлга киритди ва Ўзбекистон делегациясига 17-олтинни олиб келди.
Изоҳлар 0
…