Тўрабек Хабибуллаев Хитой вакилини мағлуб этиб, чемпион бўлди

·45·Спорт
Тўрабек Хабибуллаев Хитой вакилини мағлуб этиб, чемпион бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тўрабек Хабибуллаев Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Хитой вакили Хан Сюечжен устидан 5:0 ҳисобида ғалаба қозониб, чемпион бўлди.
  • Иккинчи раундда Хабибуллаев рақибини нокдаунга учратиб, жангдаги устунлигини янада мустаҳкамлади.
  • Бу ғалаба Ўзбекистон делегацияси учун 17-олтин медални тақдим этди.

Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси учун яна бир олтин медаль қўлга киритилди. Бокс бўйича -90 кг вазн тоифасида рингга чиққан Тўрабек Хабибуллаев финал жангида Хитой вакили Хан Сюэчжэнни ишончли тарзда мағлуб этди.

Финал жангининг энг муҳим лаҳзаси эса иккинчи раундда юз берди. Ҳабибуллаев рақибини нокдаун ҳолатига тушириб, баҳсдаги устунлигини янада кучайтирди.

Финалда 5:0 ҳисобидаги ишончли ғалаба

Олтин медаль учун кечган жангда ўзбекистонлик боксчи ҳар бир раундда фаол ҳаракат қилди ва ҳакамлар ишончини қозонди.

Жанг якунида барча ҳакамлар Тўрабек Хабибуллаевнинг устунлигини қайд этди.

Якуний ҳисоб — 5:0.

Шу тариқа, Хабибуллаев Хан Сюэчжэнни мағлуб этиб, Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинлари чемпионига айланди.

Иккинчи раунддаги нокдаун финал жангининг энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири бўлди.

Ўзбекистон делегацияси учун 17-олтин

Тўрабек Хабибуллаевнинг чемпионлиги Ўзбекистон делегациясининг Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларидаги олтин медаллари сонини яна биттага оширди.

Шу тариқа, ҳамюртимиз мамлакатимиз делегациясига 17-олтин медални тақдим этди.

Бокс рингидан навбатдаги чемпионлик келгани Ўзбекистоннинг Аичи–Нагоя-2026даги медаллар жамғармаси учун муҳим қўшимча бўлди.

Хабибуллаев финалда ўз сўзини айтди

Олтин медаль учун жангда рақибнинг номи ёки мусобақа босқичининг ўзи эмас, балки рингдаги ҳаракат ҳал қилувчи аҳамият касб этди.

Хабибуллаев эса финалнинг энг муҳим палласида устунликни ўз томонига оғдирди. Иккинчи раунддаги нокдаундан кейин ҳам у жангни назоратда ушлаб, якунда ҳакамларнинг бир овоздан қарорини қўлга киритди.

Натижада Тўрабек Хабибуллаев Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг олтин медалини қўлга киритди ва Ўзбекистон делегациясига 17-олтинни олиб келди.

Тўрабек ХабибуллаевАичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинлариЎзбекистон делегациясиХан Сюэчжэн
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Феруза Казакова Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритдиФеруза Казакова Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритди30 сентябр 10:45Осиё ўйинларида олтин кун: 3 нафар боксчимиз эртага чемпионлик учун рингга чиқадиОсиё ўйинларида олтин кун: 3 нафар боксчимиз эртага чемпионлик учун рингга чиқадиКеча 19:43Тўрабек Хабибуллаев Осиё ўйинлари финалига чиқдиТўрабек Хабибуллаев Осиё ўйинлари финалига чиқди30 сентябр 12:32Тўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълумТўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълум29 сентябр 17:30Ўзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналидаЎзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналида28 сентябр 17:14Осиё ўйинларида шиддатли кун: Эртага ўзбекистонлик 5 нафар боксчи рингга кўтариладиОсиё ўйинларида шиддатли кун: Эртага ўзбекистонлик 5 нафар боксчи рингга кўтарилади27 сентябр 21:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди