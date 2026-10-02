Рафаел Леау Криштиану Роналду либосини кийгани ҳақида гапирди

·3·Спорт
Рафаел Леау Криштиану Роналду либосини кийгани ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Рафаел Леау Криштиану Роналдунинг 7-рақамли либосини кийишни ўзига улкан шараф деб билди, чунки у болалигидан буён Роналдуни ўзига кумир деб билади.
  • Бу рақамнинг Леау учун шахсий рамзий маъноси ҳам бор, чунки унинг фарзандлари ойнинг 7-кунида туғилган.
  • Данияга қарши ўйинда 4:2 ҳисобида ғалаба қозонган Португалия терма жамоаси учун бу ўйин турнирдаги муҳим қадам бўлди.

Португалия терма жамоаси ҳужумчиси Рафаел Леау мамлакат футбол тарихидаги энг афсонавий рақам – 7-рақамли либосни кийиш унинг учун улкан шараф бўлганини маълум қилди. Goal.com хабар беришича, футболчи бу ҳақда Миллатлар лигаси доирасида Данияга қарши кечган учрашувдан сўнг ўз таассуротлари билан ўртоқлашган. Ушбу ўзгариш жамоанинг ишончли ғалаба қозонишида муҳим омиллардан бири бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Афсонавий рақам масъулияти

Криштиану Роналду терма жамоа лағэрини тўсатдан тарк этганидан сўнг, унинг бўш қолган 7-рақамли либосини кийиш вазифаси Рафаел Леауга тушди. Одатда миллий жамоадагина 17-рақамда ҳаракат қиладиган футболчи учун бу ўта масъулиятли қадам эди. Беш карра "Олтин тўп" соҳибининг ўрнини эгаллаш ва унинг муқаддас рақамини кийиш осон эмаслигини англаган ҳолда, ҳужумчи бу вазифани мамнуният билан қабул қилди.

Данияга қарши кечган шиддатли баҳсда португалияликлар рақиб дарвозасига жавобсиз тўплар киритиб, 4:2 ҳисобида зафар қучишди. Леау майдонда бор кучини бериб ўйнади ва афсонавий либос нуфузини туширмасликка ҳаракат қилди. Жамоанинг ушбу ғалабаси турнирдаги муҳим қадамлардан бири сифатида эътироф этилди.

Болаликдаги кумир ва шахсий рамзий маъно

Ўйин якунида матбуотга берган интервюсида Рафаел Леау мазкур воқеа унинг учун шунчаки рақам ўзгариши эмаслигини таъкидлади. У болалигидан буён Криштиану Роналдуни ўзига кумир деб билганини яширмади. "Етти рақамини кийиш мен учун жуда ўзига хос ҳолат бўлди, чунки Криштиану болалигимдан бери менинг кумирим бўлиб келган", – деди футболчи.

Шунингдек, бу рақамнинг унинг шахсий ҳаётида ҳам ўрни борлигини эслатиб ўтди. Леауга кўра, унинг фарзандлари ҳам ойнинг 7-кунида туғилган ва бу ҳолат мазкур воқеани янада рамзий ва қувончли қилиб юборган. Шу боис футболчи бу либосни кийишдан чексиз бахтиёр эканини билдирди.

Португалия терма жамоасида 7-рақам йиллар давомида мислсиз халқаро муваффақиятлар ва ғалабалар рамзи бўлиб келган. Рафаел Леау бу либос ортидаги улкан талаб ва кутишларни яхши тушунади. "Мен бу рақамни ва бу либосни ҳурмат қилиш учун қўлимдан келганини қилдим", дея якунлади ўз сўзини ҳужумчи.

Рафаел ЛеауКриштиану РоналдуПортугалияМиллатлар лигасиФутбол янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду кетиши терма жамоага таъсир қилмаганини айтдиГонсалу Ramуш Криштиану Роналду кетиши терма жамоага таъсир қилмаганини айтдиБугун 11:30Ренато Вейга Криштиану Роналду можароси ҳақида гапиришдан бош тортдиРенато Вейга Криштиану Роналду можароси ҳақида гапиришдан бош тортдиБугун 11:10Жорге Жесус: Роналду воқеаси терма жамоани парчалай олмайдиЖорге Жесус: Роналду воқеаси терма жамоани парчалай олмайдиБугун 09:19Криштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилдиКриштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилди30 сентябр 22:58Рубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирдиРубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирди30 сентябр 21:18Бриан Ример: Криштиану Роналду нафақага чиқса, Португалияда муаммо бошланадиБриан Ример: Криштиану Роналду нафақага чиқса, Португалияда муаммо бошланади30 сентябр 17:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди