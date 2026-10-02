Рафаел Леау Криштиану Роналду либосини кийгани ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Рафаел Леау Криштиану Роналдунинг 7-рақамли либосини кийишни ўзига улкан шараф деб билди, чунки у болалигидан буён Роналдуни ўзига кумир деб билади.
- Бу рақамнинг Леау учун шахсий рамзий маъноси ҳам бор, чунки унинг фарзандлари ойнинг 7-кунида туғилган.
- Данияга қарши ўйинда 4:2 ҳисобида ғалаба қозонган Португалия терма жамоаси учун бу ўйин турнирдаги муҳим қадам бўлди.
Португалия терма жамоаси ҳужумчиси Рафаел Леау мамлакат футбол тарихидаги энг афсонавий рақам – 7-рақамли либосни кийиш унинг учун улкан шараф бўлганини маълум қилди. Goal.com хабар беришича, футболчи бу ҳақда Миллатлар лигаси доирасида Данияга қарши кечган учрашувдан сўнг ўз таассуротлари билан ўртоқлашган. Ушбу ўзгариш жамоанинг ишончли ғалаба қозонишида муҳим омиллардан бири бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Афсонавий рақам масъулиятиКриштиану Роналду терма жамоа лағэрини тўсатдан тарк этганидан сўнг, унинг бўш қолган 7-рақамли либосини кийиш вазифаси Рафаел Леауга тушди. Одатда миллий жамоадагина 17-рақамда ҳаракат қиладиган футболчи учун бу ўта масъулиятли қадам эди. Беш карра "Олтин тўп" соҳибининг ўрнини эгаллаш ва унинг муқаддас рақамини кийиш осон эмаслигини англаган ҳолда, ҳужумчи бу вазифани мамнуният билан қабул қилди.
Данияга қарши кечган шиддатли баҳсда португалияликлар рақиб дарвозасига жавобсиз тўплар киритиб, 4:2 ҳисобида зафар қучишди. Леау майдонда бор кучини бериб ўйнади ва афсонавий либос нуфузини туширмасликка ҳаракат қилди. Жамоанинг ушбу ғалабаси турнирдаги муҳим қадамлардан бири сифатида эътироф этилди.
Болаликдаги кумир ва шахсий рамзий маъноЎйин якунида матбуотга берган интервюсида Рафаел Леау мазкур воқеа унинг учун шунчаки рақам ўзгариши эмаслигини таъкидлади. У болалигидан буён Криштиану Роналдуни ўзига кумир деб билганини яширмади. "Етти рақамини кийиш мен учун жуда ўзига хос ҳолат бўлди, чунки Криштиану болалигимдан бери менинг кумирим бўлиб келган", – деди футболчи.
Шунингдек, бу рақамнинг унинг шахсий ҳаётида ҳам ўрни борлигини эслатиб ўтди. Леауга кўра, унинг фарзандлари ҳам ойнинг 7-кунида туғилган ва бу ҳолат мазкур воқеани янада рамзий ва қувончли қилиб юборган. Шу боис футболчи бу либосни кийишдан чексиз бахтиёр эканини билдирди.
Португалия терма жамоасида 7-рақам йиллар давомида мислсиз халқаро муваффақиятлар ва ғалабалар рамзи бўлиб келган. Рафаел Леау бу либос ортидаги улкан талаб ва кутишларни яхши тушунади. "Мен бу рақамни ва бу либосни ҳурмат қилиш учун қўлимдан келганини қилдим", дея якунлади ўз сўзини ҳужумчи.
Изоҳлар 0
…