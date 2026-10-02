Huawei Мате 90 Pro учун мўлжалланган Руийинг Z10 ташқи камераси синовдан ўтказилди

·15·Техно
Huawei Мате 90 Pro учун мўлжалланган Руийинг Z10 ташқи камераси синовдан ўтказилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Huawei Терминал БГ раҳбари Хе Ган, Руийинг Z10 номли янги ташқи модулар камеранинг реал шароитдаги суратга олиш имкониятларини намойиш этди.
  • Ушбу қурилма 1 дюймли мустақил сенсорга эга бўлиб, 24–240 мм эквивалентдаги фокус масофаси ва 10 каррали узлуксиз оптик зумни тақдим этади.
  • Руийинг Z10 фақатгина Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион ва Мате RS моделларига мос келади, чунки стандарт Мате 90 да махсус Супер Моунт қисми мавжуд эмас.

Huawei Терминал БГ раҳбари Хе Ган ижтимоий тармоқларда Руийинг Z10 номли янги ташқи модулар камеранинг реал шароитдаги суратга олиш имкониятларини намойиш этди. Ушбу қурилма флагман смартфонларнинг оптик имкониятларини тубдан кенгайтиришга мўлжалланган бўлиб, ixbt.com маълумотига кўра, ихлосмандлар учун янги даврни бошлаб бериши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Руийинг Z10 оддий ташқи телеконвертерлардан фарқли равишда ўзининг 1 дюймли мустақил сенсорига эга тўлақонли камера ҳисобланади. Смартфон эса бу жараёнда кадрлаш, тасвирни қайта ишлаш ва хотирага сақлаш вазифаларини бажаради.

Модулнинг техник имкониятлари

Мазкур қурилма махсус Супер Моунт механизми ёрдамида смартфонга ўрнатилади. У 24–240 мм эквивалентдаги фокус масофасига эга обектив ва 10 каррали узлуксиз оптик зум билан жиҳозланган.

Фойдаланувчилар обективдаги жисмоний фокус ҳалқаси ёрдамида ёки тўғридан-тўғри смартфон экрани орқали катталаштириш қийматини ўзгартиришлари мумкин. Бундай кенг диапазон кенг бурчакли пейзажлар, кундалик сюжетлар ҳамда портретларни алоҳида оптикаларсиз суратга олиш имконини беради.

ХМАГE ранглар палитраси ва қўллаб-қувватланадиган моделлар

Ixbt.com хабар қилишича, янги модул машҳур ХМАГE ранглар режимларини, жумладан, махсус немис услуби, ретро ва юмшоқ ишлов бериш функцияларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди. Тайёр кадрларни дарҳол таҳрирлаш ва улашиш имконияти мавжудлиги фойдаланувчилар учун қўлайлик яратади.

Эътиборлиси, ушбу қурилма фақатгина Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион ҳамда Мате RS моделларига мос келади. Стандарт Мате 90 смартфонида махсус Супер Моунт қисми мавжуд эмаслиги сабабли модул билан ишлай олмайди.

Хулоса ўрнида, Хе Ган харидорларга ушбу ноёб қурилмани Huawei брендининг офлайн дўконларида шахсан синаб кўришни таклиф қилди. Компания раҳбариятининг фикрича, мазкур ташқи камера анъанавий қимматбаҳо ДСЛР-фотокамераларнинг бир нечта объективини муваффақиятли алмаштира олади.

HuaweiРуийинг Z10Смартфон камерасиМобил фотографияТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 90 Pro учун янги Руийинг Z10 камераси тақдим этилдиHuawei Мате 90 Pro учун янги Руийинг Z10 камераси тақдим этилдиКеча 11:29Huawei Мате 90 ўзига хос суратга олиш модулига эга бўладиHuawei Мате 90 ўзига хос суратга олиш модулига эга бўлади29 сентябр 13:30Honor Magic 9 Pro Max смартфонининг ноёб суратга олиш имкониятлари намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max смартфонининг ноёб суратга олиш имкониятлари намойиш этилди29 сентябр 15:28Vivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилдиVivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилди10 сентябр 12:51OpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олдиOpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олди15 сентябр 01:55Huawei Мате 90 Pro Max смартфонида янги махфийлик функцияси тақдим этилдиHuawei Мате 90 Pro Max смартфонида янги махфийлик функцияси тақдим этилдиБугун 11:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди