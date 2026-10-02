Huawei Мате 90 Pro учун мўлжалланган Руийинг Z10 ташқи камераси синовдан ўтказилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Huawei Терминал БГ раҳбари Хе Ган, Руийинг Z10 номли янги ташқи модулар камеранинг реал шароитдаги суратга олиш имкониятларини намойиш этди.
- Ушбу қурилма 1 дюймли мустақил сенсорга эга бўлиб, 24–240 мм эквивалентдаги фокус масофаси ва 10 каррали узлуксиз оптик зумни тақдим этади.
- Руийинг Z10 фақатгина Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион ва Мате RS моделларига мос келади, чунки стандарт Мате 90 да махсус Супер Моунт қисми мавжуд эмас.
Huawei Терминал БГ раҳбари Хе Ган ижтимоий тармоқларда Руийинг Z10 номли янги ташқи модулар камеранинг реал шароитдаги суратга олиш имкониятларини намойиш этди. Ушбу қурилма флагман смартфонларнинг оптик имкониятларини тубдан кенгайтиришга мўлжалланган бўлиб, ixbt.com маълумотига кўра, ихлосмандлар учун янги даврни бошлаб бериши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Руийинг Z10 оддий ташқи телеконвертерлардан фарқли равишда ўзининг 1 дюймли мустақил сенсорига эга тўлақонли камера ҳисобланади. Смартфон эса бу жараёнда кадрлаш, тасвирни қайта ишлаш ва хотирага сақлаш вазифаларини бажаради.
Модулнинг техник имкониятлариМазкур қурилма махсус Супер Моунт механизми ёрдамида смартфонга ўрнатилади. У 24–240 мм эквивалентдаги фокус масофасига эга обектив ва 10 каррали узлуксиз оптик зум билан жиҳозланган.
Фойдаланувчилар обективдаги жисмоний фокус ҳалқаси ёрдамида ёки тўғридан-тўғри смартфон экрани орқали катталаштириш қийматини ўзгартиришлари мумкин. Бундай кенг диапазон кенг бурчакли пейзажлар, кундалик сюжетлар ҳамда портретларни алоҳида оптикаларсиз суратга олиш имконини беради.
ХМАГE ранглар палитраси ва қўллаб-қувватланадиган моделларIxbt.com хабар қилишича, янги модул машҳур ХМАГE ранглар режимларини, жумладан, махсус немис услуби, ретро ва юмшоқ ишлов бериш функцияларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди. Тайёр кадрларни дарҳол таҳрирлаш ва улашиш имконияти мавжудлиги фойдаланувчилар учун қўлайлик яратади.
Эътиборлиси, ушбу қурилма фақатгина Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион ҳамда Мате RS моделларига мос келади. Стандарт Мате 90 смартфонида махсус Супер Моунт қисми мавжуд эмаслиги сабабли модул билан ишлай олмайди.
Хулоса ўрнида, Хе Ган харидорларга ушбу ноёб қурилмани Huawei брендининг офлайн дўконларида шахсан синаб кўришни таклиф қилди. Компания раҳбариятининг фикрича, мазкур ташқи камера анъанавий қимматбаҳо ДСЛР-фотокамераларнинг бир нечта объективини муваффақиятли алмаштира олади.
Изоҳлар 0
…