«Мен бўлмаганимда Саудия ҳам, Исроил ҳам йўқ бўлиб кетарди»: Трамп шов-шувли баёнот берди

·36·Дунё
«Мен бўлмаганимда Саудия ҳам, Исроил ҳам йўқ бўлиб кетарди»: Трамп шов-шувли баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ президенти Доналд Трамп Тиме журналига берган интервюсида, агар у президент бўлмаганида Саудия Арабистони ва Исроил давлатлари мавжуд бўлмаслигини таъкидлади.
  • Унинг фикрича, унинг шахсий сиёсати ва ҳимояси бўлмаганида, бу икки давлат рақиб кучлар томонидан йўқ қилиб ташланган бўлар эди.
  • Трамп ўз бошқарувини глобал хавфсизликнинг ягона кафолати сифатида кўрсатмоқда.

АҚШ президенти Дональд Трамп навбатдаги портловчи ва мислсиз даражада кескин баёноти билан халқаро сиёсат саҳнасида ҳақиқий тўфон кўтарди! Нуфузли Time журналига берган эксклюзив интервюсида Оқ уй раҳбари Яқин Шарқдаги энг қудратли икки иттифоқчиси — Саудия Арабистони ва Исроил давлатининг мавжудлиги бевосита унинг шахсий ҳокимияти билан боғлиқ эканини очиқ-ойдин таъкидлади.

Трампнинг фикрича, агар у президентликка келмаганида, бугунги кунда бу давлатлар харитадан аллақачон ўчиб кетган бўларди. Хўш, Америка раҳбари бундай даъвони нима билан изоҳламоқда ва унинг сўзлари дипломатик доираларда қандай қабул қилинди?

«Улар ер юзидан йўқ қилиб ташланган бўларди»

Time журналига берган интервюсида Дональд Трамп Яқин Шарқдаги кучлар мувозанати ва АҚШнинг ролига кескин тўхталди:

  • Саудия Арабистони ҳақида: Трамп агар у бўлмаганида, бугунги кунда Саудия Арабистони давлат сифатида умуман мавжуд бўлмаслигини таъкидлади;

  • Исроилнинг тақдири: Президент ушбу даъвосини кенгайтириб, Исроил давлати ҳам бугунгача сақланиб қолмаслигини қўшимча қилди;

  • Мутлақ хавф: Оқ уй раҳбарининг таъкидлашича, унинг қатъий сиёсати ва қалқони бўлмаганида, бу икки давлат рақиб кучлар томонидан ер юзидан супуриб ташланган бўлар эди;

  • Шахсий омилнинг биринчи ўринга қўйилиши: Трамп ўз бошқарувини глобал хавфсизликнинг ягона кафолати сифатида кўрсатишда давом этмоқда.

Трампнинг Time журналига берган шок баёноти

«Агар мен президент бўлмаганимда, ҳозир Саудия Арабистони мавжуд бўлмасди. Исроил ҳам бўлмасди. Улар ер юзидан йўқ қилиб ташланган бўларди».

Ушбу шов-шувли баёнот Вашингтоннинг Яқин Шарқ сиёсатида тутган ўрни нақадар ҳал қилувчи эканини намойиш этиш билан бирга, минтақа раҳбарлари орасида жиддий баҳс-мунозараларни келтириб чиқариши тайин.

Дональд Трамп баёнотининг асосий мазмуни

Давлат / Объект

Трампнинг шахсий хулосаси ва даъвоси

Эҳтимолий оқибат (унинг талқинида)

Саудия Арабистони

«Мен бўлмаганимда, бугун мавжуд бўлмасди»

Харитадан йўқолиш хавфи остида бўлган

Исроил

«Улар ҳам бугунгача қолмас эди»

«Ер юзидан йўқ қилиб ташланган бўларди»

Асосий сабаб

АҚШнинг ушбу давр мобайнидаги қатъий геосиёсий ҳимояси

Трамп президентлиги Яқин Шарқни сақлаб қолган ягона омил деб кўрсатилмоқда

Манба

АҚШнинг нуфузли Time журнали

Махсус расмий интервью

Сизнингча, Дональд Трампнинг бундай даъволари ҳақиқатга қанчалик яқин: АҚШ ва Трамп омили бўлмаганида, Саудия Арабистони ва Исроил ҳақиқатан ҳам катта урушларда маҳв этилган бўлармиди ёки бу одатий сиёсий пиарми?

Ўз шахсий муносабатингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва дунё сиёсатини ларзага келтираётган ушбу шов-шувли хабарни дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!

Дональд ТрампСаудия АрабистониИсроилTime журнали
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия Арабистони 7 та давлатдан ёрдам сўради: Яқин Шарқ катта тўқнашув ёқасидами?Саудия Арабистони 7 та давлатдан ёрдам сўради: Яқин Шарқ катта тўқнашув ёқасидами?18 сентябр 07:29АҚШ қулаётган давлат экани эълон қилинди: Трамп яқин иттифоқчисини ҳимоя қила олмадиАҚШ қулаётган давлат экани эълон қилинди: Трамп яқин иттифоқчисини ҳимоя қила олмади19 сентябр 22:29«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчи«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчи1 август 16:43Яқин Шарқда «катта портлаш» арафаси: Трамп Эронга кенг кўламли зарбалар бермоқчиЯқин Шарқда «катта портлаш» арафаси: Трамп Эронга кенг кўламли зарбалар бермоқчи1 август 12:09Трамп Нетаньяхуни «ўз ўрнига қўйди»: АҚШ Туркияга F-35 самолётларини сотишга тайёрТрамп Нетаньяхуни «ўз ўрнига қўйди»: АҚШ Туркияга F-35 самолётларини сотишга тайёр28 июл 14:13Яқин Шарқдаги 3,5 ойлик уруш якуни: Ким ўз мақсадига эришди-ю, ким мағлуб бўлди?Яқин Шарқдаги 3,5 ойлик уруш якуни: Ким ўз мақсадига эришди-ю, ким мағлуб бўлди?22 июн 14:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота