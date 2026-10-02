«Мен бўлмаганимда Саудия ҳам, Исроил ҳам йўқ бўлиб кетарди»: Трамп шов-шувли баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ президенти Доналд Трамп Тиме журналига берган интервюсида, агар у президент бўлмаганида Саудия Арабистони ва Исроил давлатлари мавжуд бўлмаслигини таъкидлади.
- Унинг фикрича, унинг шахсий сиёсати ва ҳимояси бўлмаганида, бу икки давлат рақиб кучлар томонидан йўқ қилиб ташланган бўлар эди.
- Трамп ўз бошқарувини глобал хавфсизликнинг ягона кафолати сифатида кўрсатмоқда.
АҚШ президенти Дональд Трамп навбатдаги портловчи ва мислсиз даражада кескин баёноти билан халқаро сиёсат саҳнасида ҳақиқий тўфон кўтарди! Нуфузли Time журналига берган эксклюзив интервюсида Оқ уй раҳбари Яқин Шарқдаги энг қудратли икки иттифоқчиси — Саудия Арабистони ва Исроил давлатининг мавжудлиги бевосита унинг шахсий ҳокимияти билан боғлиқ эканини очиқ-ойдин таъкидлади.
Трампнинг фикрича, агар у президентликка келмаганида, бугунги кунда бу давлатлар харитадан аллақачон ўчиб кетган бўларди. Хўш, Америка раҳбари бундай даъвони нима билан изоҳламоқда ва унинг сўзлари дипломатик доираларда қандай қабул қилинди?
«Улар ер юзидан йўқ қилиб ташланган бўларди»
Time журналига берган интервюсида Дональд Трамп Яқин Шарқдаги кучлар мувозанати ва АҚШнинг ролига кескин тўхталди:
Саудия Арабистони ҳақида: Трамп агар у бўлмаганида, бугунги кунда Саудия Арабистони давлат сифатида умуман мавжуд бўлмаслигини таъкидлади;
Исроилнинг тақдири: Президент ушбу даъвосини кенгайтириб, Исроил давлати ҳам бугунгача сақланиб қолмаслигини қўшимча қилди;
Мутлақ хавф: Оқ уй раҳбарининг таъкидлашича, унинг қатъий сиёсати ва қалқони бўлмаганида, бу икки давлат рақиб кучлар томонидан ер юзидан супуриб ташланган бўлар эди;
Шахсий омилнинг биринчи ўринга қўйилиши: Трамп ўз бошқарувини глобал хавфсизликнинг ягона кафолати сифатида кўрсатишда давом этмоқда.
Трампнинг Time журналига берган шок баёноти
«Агар мен президент бўлмаганимда, ҳозир Саудия Арабистони мавжуд бўлмасди. Исроил ҳам бўлмасди. Улар ер юзидан йўқ қилиб ташланган бўларди».
Ушбу шов-шувли баёнот Вашингтоннинг Яқин Шарқ сиёсатида тутган ўрни нақадар ҳал қилувчи эканини намойиш этиш билан бирга, минтақа раҳбарлари орасида жиддий баҳс-мунозараларни келтириб чиқариши тайин.
Дональд Трамп баёнотининг асосий мазмуни
Давлат / Объект
Трампнинг шахсий хулосаси ва даъвоси
Эҳтимолий оқибат (унинг талқинида)
«Мен бўлмаганимда, бугун мавжуд бўлмасди»
Харитадан йўқолиш хавфи остида бўлган
Исроил
«Улар ҳам бугунгача қолмас эди»
«Ер юзидан йўқ қилиб ташланган бўларди»
Асосий сабаб
АҚШнинг ушбу давр мобайнидаги қатъий геосиёсий ҳимояси
Трамп президентлиги Яқин Шарқни сақлаб қолган ягона омил деб кўрсатилмоқда
Манба
АҚШнинг нуфузли Time журнали
Махсус расмий интервью
Сизнингча, Дональд Трампнинг бундай даъволари ҳақиқатга қанчалик яқин: АҚШ ва Трамп омили бўлмаганида, Саудия Арабистони ва Исроил ҳақиқатан ҳам катта урушларда маҳв этилган бўлармиди ёки бу одатий сиёсий пиарми?
Ўз шахсий муносабатингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва дунё сиёсатини ларзага келтираётган ушбу шов-шувли хабарни дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…