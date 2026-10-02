SpaceX Стар Минд сунъий йўлдошлари қуввати МКСдан ошади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Илон Маскнинг Стар Минд лойиҳаси доирасидаги AI1 сунъий йўлдошлари ҳар бири 250 kW дан ошиқ қувватга эга қуёш батареялари билан жиҳозланади, бу Халқаро космик стансия (МКС) ишлаб чиқарадиган энергиядан тахминан 20 фоизга кўпдир.
- Ушбу орбитал сунъий йўлдошларнинг қанотлари кенглиги 75 метрдан ошиши кутилмоқда ва уларда NVIDIA Rubin NVL72 стойкалари ўрнатилиши режалаштирилган.
Илон Маск ўзининг янги Стар Минд сунъий йўлдошлар туркумига кирувчи ҳар бир AI1 аппарати қуввати 250 кВ дан ошувчи қуёш батареялари билан жиҳозланишини маълум қилди. Ixbt.com нашрининг ёзишича, бу кўрсаткич Халқаро космик станция (МКС) ишлаб чиқарадиган энергиядан тахминан 20 фоизга кўпдир. Мазкур баёнот SpaceX компаниясининг космик аппаратлари кўлами ҳақидаги постга жавобан эълон қилинган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, космик қурилмаларнинг эволюцияси сезиларли даражада ўсиб бормоқда. Агар Starlink V1.5 аппаратларининг ўлчами 11 метр атрофида бўлган бўлса, V2 Mini версиясида бу кўрсаткич 30 метргача, V3 версиясида эса 60 метргача етган. Янги авлодга мансуб AI1 орбитал сунъий йўлдошларининг қанотлари кенглиги эса 75 метрдан ошиб кетиши кутилмоқда.
Орбитал ҳисоблаш марказлари ва техник имкониятларСтар Минд (Старминд) лойиҳаси сунъий интеллект вазифаларини бажаришга мўлжалланган махсус орбитал ҳисоблаш тугунларини яратишни кўзда тутади. SpaceX ва Илон Маск илгари тақдим этган параметрларга кўра, AI1 сунъий йўлдошлари батареялар кўмагида 250 кВ атрофида пик қувватга эга бўлади. Уларнинг ўртача қуввати эса 160–210 кВ оралиғида баҳоланмоқда.
Ушбу улкан қурилмаларга NVIDIA Rubin NVL72 стойкаси (72 та Rubin GPU ва Вера процессорлари) ўрнатилиши режалаштирилган. Аппаратларни қуёш-синхрон орбитага олиб чиқиш, очилувчи суюқликли радиаторлар ёрдамида совутиш ва Starlink тизими билан лазер каналлари орқали боғлаш кўзда тутилган.
Келгусидаги режалар ва Ер марказларига муқобилЛойиҳанинг прототипларини Starship ракетаси ёрдамида 2027 йилнинг бошида учратиш бошланиши режалаштирилган. Сериал ишлаб чиқариш эса ўша йилнинг охирига бориб йўлга қўйилиши кўзда тутилган бўлиб, ҳар бир парвоз давомида 30 тадан 50 тагача аппаратни орбитага чиқариш баҳоланмоқда.
Мазкур ташаббус ер устидаги маълумотлар марказларининг (дата-центрлар) мавжуд чекловларига жавоб сифатида эътироф этилмоқда. Космосда узлуксиз қуёш энергияси, иссиқликни чиқариб юбориш учун вакуум муҳити мавжуд бўлиб, ер ва электр тармоқлари бўйича мураккаб келишувларни талаб қилмаслиги билан аҳамиятлидир.
Изоҳлар 0
…