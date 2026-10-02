SpaceX Стар Минд сунъий йўлдошлари қуввати МКСдан ошади

·3·Техно
SpaceX Стар Минд сунъий йўлдошлари қуввати МКСдан ошади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Илон Маскнинг Стар Минд лойиҳаси доирасидаги AI1 сунъий йўлдошлари ҳар бири 250 kW дан ошиқ қувватга эга қуёш батареялари билан жиҳозланади, бу Халқаро космик стансия (МКС) ишлаб чиқарадиган энергиядан тахминан 20 фоизга кўпдир.
  • Ушбу орбитал сунъий йўлдошларнинг қанотлари кенглиги 75 метрдан ошиши кутилмоқда ва уларда NVIDIA Rubin NVL72 стойкалари ўрнатилиши режалаштирилган.

Илон Маск ўзининг янги Стар Минд сунъий йўлдошлар туркумига кирувчи ҳар бир AI1 аппарати қуввати 250 кВ дан ошувчи қуёш батареялари билан жиҳозланишини маълум қилди. Ixbt.com нашрининг ёзишича, бу кўрсаткич Халқаро космик станция (МКС) ишлаб чиқарадиган энергиядан тахминан 20 фоизга кўпдир. Мазкур баёнот SpaceX компаниясининг космик аппаратлари кўлами ҳақидаги постга жавобан эълон қилинган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, космик қурилмаларнинг эволюцияси сезиларли даражада ўсиб бормоқда. Агар Starlink V1.5 аппаратларининг ўлчами 11 метр атрофида бўлган бўлса, V2 Mini версиясида бу кўрсаткич 30 метргача, V3 версиясида эса 60 метргача етган. Янги авлодга мансуб AI1 орбитал сунъий йўлдошларининг қанотлари кенглиги эса 75 метрдан ошиб кетиши кутилмоқда.

Орбитал ҳисоблаш марказлари ва техник имкониятлар

Стар Минд (Старминд) лойиҳаси сунъий интеллект вазифаларини бажаришга мўлжалланган махсус орбитал ҳисоблаш тугунларини яратишни кўзда тутади. SpaceX ва Илон Маск илгари тақдим этган параметрларга кўра, AI1 сунъий йўлдошлари батареялар кўмагида 250 кВ атрофида пик қувватга эга бўлади. Уларнинг ўртача қуввати эса 160–210 кВ оралиғида баҳоланмоқда.

Ушбу улкан қурилмаларга NVIDIA Rubin NVL72 стойкаси (72 та Rubin GPU ва Вера процессорлари) ўрнатилиши режалаштирилган. Аппаратларни қуёш-синхрон орбитага олиб чиқиш, очилувчи суюқликли радиаторлар ёрдамида совутиш ва Starlink тизими билан лазер каналлари орқали боғлаш кўзда тутилган.

Келгусидаги режалар ва Ер марказларига муқобил

Лойиҳанинг прототипларини Starship ракетаси ёрдамида 2027 йилнинг бошида учратиш бошланиши режалаштирилган. Сериал ишлаб чиқариш эса ўша йилнинг охирига бориб йўлга қўйилиши кўзда тутилган бўлиб, ҳар бир парвоз давомида 30 тадан 50 тагача аппаратни орбитага чиқариш баҳоланмоқда.

Мазкур ташаббус ер устидаги маълумотлар марказларининг (дата-центрлар) мавжуд чекловларига жавоб сифатида эътироф этилмоқда. Космосда узлуксиз қуёш энергияси, иссиқликни чиқариб юбориш учун вакуум муҳити мавжуд бўлиб, ер ва электр тармоқлари бўйича мураккаб келишувларни талаб қилмаслиги билан аҳамиятлидир.

SpaceXСтар МиндИлон МаскСунъий интеллектКосмик технологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сатлйт космосда сунъий интеллектни ишлатиш учун 8 миллион доллар маблағ жалб қилдиСатлйт космосда сунъий интеллектни ишлатиш учун 8 миллион доллар маблағ жалб қилдиКеча 17:27Starship синовлари муваффақиятли ўтди, бироқ иссиқлик изоляцияси ҳали тайёр эмасStarship синовлари муваффақиятли ўтди, бироқ иссиқлик изоляцияси ҳали тайёр эмас30 июл 14:59Elon Musk SpaceX учун сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилмоқдаElon Musk SpaceX учун сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилмоқда1 август 12:25SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қудратли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаSpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қудратли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқда16 июл 10:55SpaceX Falcon 9 ракетаси орбитага 130 та космик аппаратни муваффақиятли чиқардиSpaceX Falcon 9 ракетаси орбитага 130 та космик аппаратни муваффақиятли чиқардиБугун 02:27Starlink интернет тезлиги гигабитгача ошириладиStarlink интернет тезлиги гигабитгача оширилади26 сентябр 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди