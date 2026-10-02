Бразилия терма жамоаси Ҳиндистондаги ўртоқлик ўйини олдидан хавфсизликни кучайтирди

·37·Спорт
Бразилия терма жамоаси Ҳиндистондаги ўртоқлик ўйини олдидан хавфсизликни кучайтирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бразилия футбол конфедерацияси (КБФ)
  • Ҳиндистоннинг Калкута шаҳрида ўтадиган ўртоқлик ўйини олдидан саккиз кишидан иборат махсус хусусий қўриқлаш гуруҳини сафарбар қилди.
  • Беш карра жаҳон чемпионлари Лионель Месси сафари чоғида юзага келган тартибсизликлар такрорланмаслиги учун ўта қатъий хавфсизлик чораларини кўрмоқда.

Бразилия футбол конфедерацияси (КБФ) Ҳиндистоннинг Калькута шаҳрида ўтадиган тарихий ўртоқлик ўйини олдидан саккиз кишидан иборат махсус хусусий қўриқлаш гуруҳини сафарбар қилди. Беш карра жаҳон чемпионлари Лионель Месси сафари чоғида юзага келган тартибсизликлар такрорланишининг олдини олиш мақсадида ўта қатъий хавфсизлик чораларини кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар қилишича, Бразилия терма жамоаси жорий йилнинг декабрь ойида Салт-Лейк стадионида юз берган оломон тартибсизлиги ва норозиликларидан сабоқ чиқарган. Ўшанда ВИП шахслар кўринишни тўсиб қўйгани учун ғазабланган мухлислар ўриндиқларни синдириб ташлаган эди. Шундан келиб чиқиб, мезбонлар бу гал хавфсизликка ҳар қачонгидан ҳам жиддий ёндашмоқда.

Махсус хавфсизлик чоралари ва қўриқлаш кучайтирилиши

Ташкилотчиларнинг маълумотига кўра, ташриф буюрган делегация хавфсизлигини таъминлаш учун жанубий америкалик мутахассислар ва собиқ ҳарбийлардан иборат махсус гуруҳ жалб этилган. Ушбу қўриқлаш хизмати маҳаллий ҳуқуқ-тартибот идоралари билан яқиндан ҳамкорлик қилиб, барча ҳаракатлар халқаро стандартларга мос келишини кафолатлайди.

Ҳозирда футболчилар жойлашган меҳмонхона аслида қўриқланадиган қалъага айлантирилган бўлиб, ҳар бир қават туну кун назорат остига олинган. Шунингдек, терма жамоанинг ёпиқ машғулот базаси атрофида қўшимча панжаралар ўрнатилиб, ташқи таъсирлардан тўлиқ ҳимояланган.

Юлдузли таркиб ва бўлажак синов

Жамоа сардори Маркинёс бошчилигидаги Винисиус Жуниор, Габриел Магалянс ва Бруно Гимараес каби юлдуз футболчилардан иборат таркиб чоршанба куни қатъий протоколлар асосида Калькутага етиб келди. Бу сафар беш карра мундиал ғолиблари хавфсизлик масаласида ҳеч қандай таваккалчиликка йўл қўймасликка қарор қилишган.

Салт-Лейк стадионида ўтадиган мазкур халқаро учрашув дунёнинг бешинчи рақамли жамоаси учун ҳужумкор комбинацияларни синовдан ўтказиш имкониятини берса, рейтингда 138-ўринни эгаллаб турган Ҳиндистон терма жамоаси учун жиддий тактик имтиҳон бўлади. Панама билан кечган баҳсда дуранг ўйнаган мезбонлар кучли рақибга қарши бутун учрашув давомида муросасиз ҳимояланишга мажбур бўлади.

БразилияҲиндистонФутболХавфсизликЛионель Месси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эстевао Бразилия терма жамоасига қайтди ва ЖЧдаги омадсизликни эсладиЭстевао Бразилия терма жамоасига қайтди ва ЖЧдаги омадсизликни эслади23 сентябр 00:55Лионель Месси Бразилия терма жамоасида ўйнаши мумкинмиди: Тарихий тадқиқот тафсилотлариЛионель Месси Бразилия терма жамоасида ўйнаши мумкинмиди: Тарихий тадқиқот тафсилотлари25 июл 14:17Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқладиКарло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқлади14 сентябр 17:51Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?10 сентябр 09:32Неймар катта футболдаги қайтиши ва Лионель Месси билан дўстлиги ҳақида гапирдиНеймар катта футболдаги қайтиши ва Лионель Месси билан дўстлиги ҳақида гапирди26 июн 00:10Неймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтирингНеймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтиринг14 август 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди