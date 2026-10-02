Бразилия терма жамоаси Ҳиндистондаги ўртоқлик ўйини олдидан хавфсизликни кучайтирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бразилия футбол конфедерацияси (КБФ)
- Ҳиндистоннинг Калкута шаҳрида ўтадиган ўртоқлик ўйини олдидан саккиз кишидан иборат махсус хусусий қўриқлаш гуруҳини сафарбар қилди.
- Беш карра жаҳон чемпионлари Лионель Месси сафари чоғида юзага келган тартибсизликлар такрорланмаслиги учун ўта қатъий хавфсизлик чораларини кўрмоқда.
Бразилия футбол конфедерацияси (КБФ) Ҳиндистоннинг Калькута шаҳрида ўтадиган тарихий ўртоқлик ўйини олдидан саккиз кишидан иборат махсус хусусий қўриқлаш гуруҳини сафарбар қилди. Беш карра жаҳон чемпионлари Лионель Месси сафари чоғида юзага келган тартибсизликлар такрорланишининг олдини олиш мақсадида ўта қатъий хавфсизлик чораларини кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар қилишича, Бразилия терма жамоаси жорий йилнинг декабрь ойида Салт-Лейк стадионида юз берган оломон тартибсизлиги ва норозиликларидан сабоқ чиқарган. Ўшанда ВИП шахслар кўринишни тўсиб қўйгани учун ғазабланган мухлислар ўриндиқларни синдириб ташлаган эди. Шундан келиб чиқиб, мезбонлар бу гал хавфсизликка ҳар қачонгидан ҳам жиддий ёндашмоқда.
Махсус хавфсизлик чоралари ва қўриқлаш кучайтирилишиТашкилотчиларнинг маълумотига кўра, ташриф буюрган делегация хавфсизлигини таъминлаш учун жанубий америкалик мутахассислар ва собиқ ҳарбийлардан иборат махсус гуруҳ жалб этилган. Ушбу қўриқлаш хизмати маҳаллий ҳуқуқ-тартибот идоралари билан яқиндан ҳамкорлик қилиб, барча ҳаракатлар халқаро стандартларга мос келишини кафолатлайди.
Ҳозирда футболчилар жойлашган меҳмонхона аслида қўриқланадиган қалъага айлантирилган бўлиб, ҳар бир қават туну кун назорат остига олинган. Шунингдек, терма жамоанинг ёпиқ машғулот базаси атрофида қўшимча панжаралар ўрнатилиб, ташқи таъсирлардан тўлиқ ҳимояланган.
Юлдузли таркиб ва бўлажак синовЖамоа сардори Маркинёс бошчилигидаги Винисиус Жуниор, Габриел Магалянс ва Бруно Гимараес каби юлдуз футболчилардан иборат таркиб чоршанба куни қатъий протоколлар асосида Калькутага етиб келди. Бу сафар беш карра мундиал ғолиблари хавфсизлик масаласида ҳеч қандай таваккалчиликка йўл қўймасликка қарор қилишган.
Салт-Лейк стадионида ўтадиган мазкур халқаро учрашув дунёнинг бешинчи рақамли жамоаси учун ҳужумкор комбинацияларни синовдан ўтказиш имкониятини берса, рейтингда 138-ўринни эгаллаб турган Ҳиндистон терма жамоаси учун жиддий тактик имтиҳон бўлади. Панама билан кечган баҳсда дуранг ўйнаган мезбонлар кучли рақибга қарши бутун учрашув давомида муросасиз ҳимояланишга мажбур бўлади.
Изоҳлар 0
…