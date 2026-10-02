Хосеп Мартинес: “Италия футболида салоҳият жуда юқори”
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Интер дарвозабони Хосеп Мартинес Италия футболида юқори салоҳият ва иқтидорли ўйинчилар борлигини, аммо жамоанинг муваффақияцизликлари асосан психологик омиллар билан боғлиқлигини таъкидлади.
- Унинг фикрича, Италия терма жамоасига аниқ ўйин моделини топиш ва жаҳон чемпионатидан четда қолиш асоратларини енгиб ўтиш етишмаяпти.
Интер дарвозабони Хосеп Мартинес Италия миллий жамоасининг сўнгги йиллардаги муваффақиятсизликларига изоҳ бериб, мамлакат футболида салоҳият ва иқтидорли ўйинчилар етарли эканини таъкидлади. Goal.com нашрининг хабар беришича, тажрибали дарвозабон тўрт карра жаҳон чемпионларининг инқирози жисмоний ёки техник эмас, балки асосан психологик омиллар билан боғлиқлигига иймон келтиради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Италия терма жамоаси кетма-кет жаҳон чемпионатларидан четда қолгани жамоада чуқур ишончсизлик инқирозини келтириб чиқарган эди. Шунга қарамай, мамлакат футбол раҳбарияти таркибни янгилаш ва ёш истеъдодларни жалб қилиш орқали ўйин услубини қайта тиклашга ҳаракат қилмоқда. А Серияда тўп суриб, Италиянинг етакчи футболчилари билан яқиндан таниш бўлган испаниялик дарвозабон уларнинг имкониятларини юқори баҳоламоқда.
Рақобат ва руҳий тикланишЛа Gazzetta делло Спорт нашрига берган интервюсида Хосеп Мартинес Италия футболининг келажагига ижобий баҳо берди. Унинг сўзларига кўра, жамоага фақатгина аниқ ўйин моделини топиш ва жаҳон чемпионатидан қолиш асоратларини енгиб ўтиш етишмаяпти холос.
“Ростини айтсам, мен Италияда катта салоҳиятни кўряпман. Уларга маълум бир ўйин моделини қайта кашф этиш керак, аммо сифат борасида муаммо йўқ. Интер сафида ва бошқа клубларда етарлича юқори савиядаги футболчилар бор”, — дея таъкидлаган Мартинес. Унинг фикрича, асосий масала футболчиларнинг ўзига бўлган ишончини қайтаришдан иборат.
Шахсий муваффақият ва олдиндаги синовларМазкур ижобий баҳолар Хосеп Мартинеснинг шахсий фаолиятидаги муҳим воқеага ҳам тўғри келди. Жоан Гарсиянинг жароҳати туфайли 28 ёшли дарвозабон Луис де ла Фуенте бошчилигидаги Испания терма жамоасининг асосий таркибига чақирув олди. У 2021-йил июль ойидан бери илк бор “қизил маъфурлар” сафига қайтиб, Давид Рая ва Унаи Симон билан биргаликда дарвозани қўриқлаш учун курашади.
Италия терма жамоасининг янги авлоди учун навбатдаги жиддий синов Парижда бўлиб ўтади. Миллатлар лигасининг A1 гуруҳидан ўрин олган баҳсда италияликлар Францияга қарши майдонга тушадилар. Париждаги сафар учрашуви нафақат гуруҳдаги кураш, балки жамоанинг руҳий ҳолатини яхшилаш ва ғалаба сари интилишини мустаҳкамлаш йўлида муҳим аҳамият касб этади.
Изоҳлар 0
…