Хосеп Мартинес: “Италия футболида салоҳият жуда юқори”

·4·Спорт
Хосеп Мартинес: “Италия футболида салоҳият жуда юқори”
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Интер дарвозабони Хосеп Мартинес Италия футболида юқори салоҳият ва иқтидорли ўйинчилар борлигини, аммо жамоанинг муваффақияцизликлари асосан психологик омиллар билан боғлиқлигини таъкидлади.
  • Унинг фикрича, Италия терма жамоасига аниқ ўйин моделини топиш ва жаҳон чемпионатидан четда қолиш асоратларини енгиб ўтиш етишмаяпти.

Интер дарвозабони Хосеп Мартинес Италия миллий жамоасининг сўнгги йиллардаги муваффақиятсизликларига изоҳ бериб, мамлакат футболида салоҳият ва иқтидорли ўйинчилар етарли эканини таъкидлади. Goal.com нашрининг хабар беришича, тажрибали дарвозабон тўрт карра жаҳон чемпионларининг инқирози жисмоний ёки техник эмас, балки асосан психологик омиллар билан боғлиқлигига иймон келтиради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Италия терма жамоаси кетма-кет жаҳон чемпионатларидан четда қолгани жамоада чуқур ишончсизлик инқирозини келтириб чиқарган эди. Шунга қарамай, мамлакат футбол раҳбарияти таркибни янгилаш ва ёш истеъдодларни жалб қилиш орқали ўйин услубини қайта тиклашга ҳаракат қилмоқда. А Серияда тўп суриб, Италиянинг етакчи футболчилари билан яқиндан таниш бўлган испаниялик дарвозабон уларнинг имкониятларини юқори баҳоламоқда.

Рақобат ва руҳий тикланиш

Ла Gazzetta делло Спорт нашрига берган интервюсида Хосеп Мартинес Италия футболининг келажагига ижобий баҳо берди. Унинг сўзларига кўра, жамоага фақатгина аниқ ўйин моделини топиш ва жаҳон чемпионатидан қолиш асоратларини енгиб ўтиш етишмаяпти холос.

“Ростини айтсам, мен Италияда катта салоҳиятни кўряпман. Уларга маълум бир ўйин моделини қайта кашф этиш керак, аммо сифат борасида муаммо йўқ. Интер сафида ва бошқа клубларда етарлича юқори савиядаги футболчилар бор”, — дея таъкидлаган Мартинес. Унинг фикрича, асосий масала футболчиларнинг ўзига бўлган ишончини қайтаришдан иборат.

Шахсий муваффақият ва олдиндаги синовлар

Мазкур ижобий баҳолар Хосеп Мартинеснинг шахсий фаолиятидаги муҳим воқеага ҳам тўғри келди. Жоан Гарсиянинг жароҳати туфайли 28 ёшли дарвозабон Луис де ла Фуенте бошчилигидаги Испания терма жамоасининг асосий таркибига чақирув олди. У 2021-йил июль ойидан бери илк бор “қизил маъфурлар” сафига қайтиб, Давид Рая ва Унаи Симон билан биргаликда дарвозани қўриқлаш учун курашади.

Италия терма жамоасининг янги авлоди учун навбатдаги жиддий синов Парижда бўлиб ўтади. Миллатлар лигасининг A1 гуруҳидан ўрин олган баҳсда италияликлар Францияга қарши майдонга тушадилар. Париждаги сафар учрашуви нафақат гуруҳдаги кураш, балки жамоанинг руҳий ҳолатини яхшилаш ва ғалаба сари интилишини мустаҳкамлаш йўлида муҳим аҳамият касб этади.

ИнтерИталияХосеп МартинесИспанияМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гвардиол Ямал ҳақида: Энг ёмон кунида ҳам уни тўхтатиб бўлмайдиГвардиол Ямал ҳақида: Энг ёмон кунида ҳам уни тўхтатиб бўлмайди30 сентябр 17:56Деан Хуйхен Испания сафидаги оғриқли танаффус ҳақида гапирдиДеан Хуйхен Испания сафидаги оғриқли танаффус ҳақида гапирди30 сентябр 09:19Нико Уиляms Ламин Ямални “Олтин тўп”га муносиб деб топдиНико Уиляms Ламин Ямални “Олтин тўп”га муносиб деб топди30 сентябр 09:12Испания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этдиИспания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этди30 сентябр 01:56Фабиан Руиз Миллатлар лигаси олдидан Испания янги ғалабаларга интилишини айтдиФабиан Руиз Миллатлар лигаси олдидан Испания янги ғалабаларга интилишини айтди26 сентябр 13:34Италия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирдиИталия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирди22 сентябр 23:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди