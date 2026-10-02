Ҳумоюн Султонов яна бронза олди: Теннисчимиз тарихий натижани такрорлади

·30·Спорт
Ҳумоюн Султонов яна бронза олди: Теннисчимиз тарихий натижани такрорлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳумоюн Султонов Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида эркаклар ўртасидаги яккалик баҳсларида бронза медални қўлга киритди.
  • Яримфиналда у Гонконг вакили Колеман Вонгга ютқазиб, финал йўлланмасидан мосуво бўлди.
  • Ушбу натижа билан Султонов кетма-кет иккинчи Осиё ўйинларида яккалик баҳсларида шоҳсупага кўтарилиб, тарихий натижани такрорлади.

Ўзбекистон терма жамоаси вакили Ҳумоюн Султонов Аичи–Нагоя-2026 ХХ Осиё ўйинларида ўзбек теннисига навбатдаги медални тақдим этди. Ҳамюртимиз эркаклар ўртасидаги яккалик баҳсларини бронза медаль билан якунлади.

Яримфиналда кортга чиққан Султонов финал йўлланмаси учун Гонконг вакили Колеман Вонгга қарши баҳс олиб борди. Муҳим учрашувда теннисчимиз рақибига имкониятни бой берди ва мусобақадаги иштирокини учинчи ўрин билан якунлади.

Яримфиналда финал йўлланмаси учун кураш

Ҳумоюн Султонов Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида яккалик баҳсларида муносиб иштирок этди.

Бироқ ҳал қилувчи босқичда уни Гонконгнинг кучли вакили Колеман Вонг кутиб турди. Финалга чиқиш учун кечган яримфинал баҳсида Султонов рақибига ютқазди.

Шу тариқа ўзбекистонлик теннисчи олтин медаль учун курашни давом эттира олмади. Бироқ яримфиналга қадар етиб келгани унга бронза медални кафолатлади.

Ҳумоюн Султонов Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларини бронза медаль билан якунлади.

Энг эътиборлиси — натижа такрорланди

Султоновнинг бу натижаси яна бир жиҳати билан аҳамиятли.

Ҳамюртимиз бундан аввал Ҳангжоу-2022 Осиё ўйинларида ҳам эркаклар ўртасидаги яккалик баҳсларида бронза медалга эга чиққан эди.

Демак, Ҳумоюн Султонов Осиё ўйинларининг кетма-кет икки мусобақасида яккалик баҳсларида шоҳсупага кўтарилди.

Мусобақа

Йўналиш

Натижа

Ҳангжоу-2022

Эркаклар яккалиги

Бронза

Аичи–Нагоя-2026

Эркаклар яккалиги

Бронза

Ўзбек тенниси учун навбатдаги медаль

Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ҳумоюн Султоновнинг бронза медали Ўзбекистон делегацияси учун яна бир қимматли натижа бўлди.

Теннисчи финалга чиқиш имкониятини қўлдан бой берган бўлса-да, кетма-кет иккинчи Осиё ўйинларида яккалик баҳсларида бронза медални қўлга киритиши унинг барқарор натижаларидан далолат беради.

Энг муҳими, Султонов Осиё миқёсидаги энг йирик мусобақалардан бирида яна шоҳсупадан жой олди. Аичи–Нагоя-2026 эса унинг спорт фаолиятида навбатдаги медалли Осиё ўйинлари сифатида тарихда қолади.

Ҳумоюн СултоновНагоя-2026 Осиё ўйинлариЎзбекистон теннисиБронза медали
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушдиТўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушди23 сентябр 19:37Бугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилдиБугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилди30 сентябр 19:43Кутилмаган истеъфо: «Хоразм» Сергей Токов билан шартномани бекор қилдиКутилмаган истеъфо: «Хоразм» Сергей Токов билан шартномани бекор қилди14 сентябр 23:58Шоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026да бронза медаль олдиШоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026да бронза медаль олди28 сентябр 14:56Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунлади24 сентябр 17:24Самариддин Қўчқоров тожикистонлик рақибини енгиб, бронза олдиСамариддин Қўчқоров тожикистонлик рақибини енгиб, бронза олди30 сентябр 18:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди