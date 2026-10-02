Ҳумоюн Султонов яна бронза олди: Теннисчимиз тарихий натижани такрорлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳумоюн Султонов Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида эркаклар ўртасидаги яккалик баҳсларида бронза медални қўлга киритди.
- Яримфиналда у Гонконг вакили Колеман Вонгга ютқазиб, финал йўлланмасидан мосуво бўлди.
- Ушбу натижа билан Султонов кетма-кет иккинчи Осиё ўйинларида яккалик баҳсларида шоҳсупага кўтарилиб, тарихий натижани такрорлади.
Ўзбекистон терма жамоаси вакили Ҳумоюн Султонов Аичи–Нагоя-2026 ХХ Осиё ўйинларида ўзбек теннисига навбатдаги медални тақдим этди. Ҳамюртимиз эркаклар ўртасидаги яккалик баҳсларини бронза медаль билан якунлади.
Яримфиналда кортга чиққан Султонов финал йўлланмаси учун Гонконг вакили Колеман Вонгга қарши баҳс олиб борди. Муҳим учрашувда теннисчимиз рақибига имкониятни бой берди ва мусобақадаги иштирокини учинчи ўрин билан якунлади.
Яримфиналда финал йўлланмаси учун кураш
Ҳумоюн Султонов Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида яккалик баҳсларида муносиб иштирок этди.
Бироқ ҳал қилувчи босқичда уни Гонконгнинг кучли вакили Колеман Вонг кутиб турди. Финалга чиқиш учун кечган яримфинал баҳсида Султонов рақибига ютқазди.
Шу тариқа ўзбекистонлик теннисчи олтин медаль учун курашни давом эттира олмади. Бироқ яримфиналга қадар етиб келгани унга бронза медални кафолатлади.
Ҳумоюн Султонов Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларини бронза медаль билан якунлади.
Энг эътиборлиси — натижа такрорланди
Султоновнинг бу натижаси яна бир жиҳати билан аҳамиятли.
Ҳамюртимиз бундан аввал Ҳангжоу-2022 Осиё ўйинларида ҳам эркаклар ўртасидаги яккалик баҳсларида бронза медалга эга чиққан эди.
Демак, Ҳумоюн Султонов Осиё ўйинларининг кетма-кет икки мусобақасида яккалик баҳсларида шоҳсупага кўтарилди.
Мусобақа
Йўналиш
Натижа
Ҳангжоу-2022
Эркаклар яккалиги
Бронза
Аичи–Нагоя-2026
Эркаклар яккалиги
Бронза
Ўзбек тенниси учун навбатдаги медаль
Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ҳумоюн Султоновнинг бронза медали Ўзбекистон делегацияси учун яна бир қимматли натижа бўлди.
Теннисчи финалга чиқиш имкониятини қўлдан бой берган бўлса-да, кетма-кет иккинчи Осиё ўйинларида яккалик баҳсларида бронза медални қўлга киритиши унинг барқарор натижаларидан далолат беради.
Энг муҳими, Султонов Осиё миқёсидаги энг йирик мусобақалардан бирида яна шоҳсупадан жой олди. Аичи–Нагоя-2026 эса унинг спорт фаолиятида навбатдаги медалли Осиё ўйинлари сифатида тарихда қолади.
Изоҳлар 0
…