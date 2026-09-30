Ўзбекистон-Беларусь иттифоқи: Илк самосвал синовдан ўтмоқда, савдо 1 млрд долларга етмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон ва Беларус ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқалар стратегик интеграция босқичига ўтиб, машинасозлик, агросаноат ва юқори технологияли ишлаб чиқариш соҳаларида чуқурлашган алянс шаклланмоқда.
- Жорий 2026 йил якунларига кўра, икки томонлама товар айирбошлаш ҳажми тарихий 1 миллиард долларлик довондан ошиши кутилмоқда.
Хива шаҳрида бўлиб ўтган Ўзбекистон—Беларусь парламентлараро форуми доирасида икки давлат ўртасидаги савдо-иқтисодий ва саноат алоқалари янги, стратегик интеграция босқичига қадам қўйгани маълум қилинди. Беларусь Бош вазири ўринбосари Юрий Шулейконинг таъкидлашича, томонлар анъанавий товар айирбошлаш доирасидан чиқиб, машинасозлик, агросаноат ва юқори технологияли ишлаб чиқариш соҳаларида чуқурлашган саноат альянсини шакллантирмоқда.
Энг диққатга сазовор янгиликлардан бири сифатида, Ўзбекистонда илк бор маҳаллийлаштирилган оғир карьер самосвалининг йиғилиши якунланиб, Олмалиқ кон-металлургия комбинати (ОКМК) конларида синовга тайёрланаётгани ҳамда Нукус шаҳрида Беларусь техникасининг биринчи мултибренд маркази очилиши маълум қилинди. Жорий 2026 йил якунларига кўра, икки томонлама товар айирбошлаш ҳажми тарихий 1 миллиард долларлик довондан ошиши кутилмоқда.
«Олмалиқдаги карьер самосвали, Нукусдаги марказ ва 1 миллиардлик марра»: 5 та асосий факт
Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги кенг қамровли интеграция бўйича энг муҳим расмий маълумотлар:
Илк маҳаллий карьер самосвали синовда: Ўзбекистонда йиғилган биринчи оғир карьер самосвали Олмалиқ кон-металлургия комбинатида амалий синовларга шайланди;
Нукусда янги мултибренд сервис маркази: Яқин кунларда Қорақалпоғистон пойтахти Нукус шаҳрида Беларусь қишлоқ хўжалиги техникаларига хизмат кўрсатувчи марказ иш бошлайди;
Товар айирбошлаш 1 млрд доллардан ошади: 2026 йил якунлари бўйича икки томонлама савдо ҳажми илк бор 1 миллиард долларлик кўрсаткични забт этиши режалаштирилган;
«Дары Белоруссии» ва паррандачилик лойиҳаси: Ўзбекистон ҳудудларида чакана савдо тармоғи кенгайтирилмоқда ва тўлиқ циклли парранда гўшти ишлаб чиқариш лойиҳаси амалга оширилмоқда;
Ўзбекистон капиталининг Беларусга кириши: Ўзбекистонлик инвесторлар ва вилоят ҳокимлари Беларусда қишлоқ хўжалиги ҳамда қўшма корхоналар очиш бўйича келишувларга эришди.
Ўзбекистон ва Беларусь саноат-иқтисодий ҳамкорлигининг асосий йўналишлари таснифи
Икки мамлакат ўртасидаги кооперация соҳалари, ишлаб чиқариш лойиҳалари ва стратегик мақсадлар қиёсий таҳлили:
Тармоқ ва ҳамкорлик йўналиши
Амалга оширилаётган ва режалаштирилган лойиҳалар
Иқтисодий самарадорлик ва кўрсаткичлар
Оғир машинасозлик ва кончилик
Олмалиқ КМК учун биринчи карьер самосвали маҳаллийлаштирилди
Тоғ-кон саноати техникасини янгилаш, импортни камайтириш
Қишлоқ хўжалиги машинасозлиги
Тракторлар ва ер ҳайдаш техникасини биргаликда ишлаб чиқариш
Нукусда биринчи мултибренд сервис марказининг ишга туширилиши
Озиқ-овқат ва ритейл тармоғи
«Дары Белоруссии» дўконлари, парранда гўшти бўйича тўлиқ цикл
Икки томонлама мунтазам озиқ-овқат маҳсулотлари етказиб бериш
Тўқимачилик ва енгил саноат
Юқори сифатли трикотаж ва текстиль бўйича кучларни бирлаштириш
Экспортбоп маҳсулотлар ва қўшилган қиймат занжирини яратиш
Ёғочсозлик ва мебел кластерлари
Беларусь хомашёси ва корхоналарини ўзбек кластерларига интеграция қилиш
Маҳаллий мебел саноатини хомашё ва тайёр маҳсулот билан бойитиш
Ўзаро савдо айланмаси масштаби
МДҲда 3-ўрин, дунё бўйича Беларусь учун 9-ўриндаги ҳамкор
2026 йил якуни билан 1 миллиард доллардан ошиши белгиланган
Иқтисодий ва саноат дипломатияси экспертизаси: Нега Минск ва Тошкент кооперацияси стратегик аҳамиятга эга?
Иқтисодчилар ва саноат таҳлилчиларининг хулосалари:
«Хомашё савдосидан саноат кооперациясига ўтиш»: Ўзбекистон ва Беларусь шунчаки бир-бирига маҳсулот сотиш эмас, балки бир-бирини тўлдирувчи ишлаб чиқариш занжирини барпо этмоқда; Беларуснинг оғир машинасозлик ва кончиликдаги юқори муҳандислик тажрибаси Ўзбекистоннинг улкан тоғ-кон (ОКМК, НКМК) ва аграр салоҳияти билан бирлашмоқда;
Икки томонлама инвестиция ва капитал ҳаракати: Илгари фақат чет эл инвестицияси кутилган бўлса, эндиликда ўзбек бизнеси ва вилоят ҳокимлари Беларусдаги аграр ва саноат корхоналарига сармоя киритишга киришди; бу икки давлат иқтисодий элитасининг бир-бирига юксак ишончидан далолат беради;
1 миллиард долларлик марранинг геосиёсий мазмуни: Халқаро санкциялар ва логистика мураккаблашган шароитда савдо айланмасининг барқарор ўсиб, 1 миллиард долларга етиши икки мамлакат учун ҳам янги иш ўринлари, валюта тушуми ва учинчи давлатларга биргаликда чиқиш имкониятини кафолатлайди.
Сизнингча, Ўзбекистонда маҳаллийлаштирилган оғир карьер ва қишлоқ хўжалиги техникалари мамлакатимиз ички эҳтиёжларини тўлиқ қоплай оладими? Минск ва Тошкент ўртасидаги савдо айланмасининг 1 миллиард доллардан ошиши оддий фуқаролар ва тадбиркорлар ҳаётида қандай акс этади? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақанинг энг муҳим саноат янгиликларидан бири бўлган ушбу таҳлилни яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…