Тадбиркорлар ҳуқуқини ҳимоя қилувчи 7 та муҳим тамойил қонунга киритилди

·0·Иқтисодиёт
Тадбиркорлар ҳуқуқини ҳимоя қилувчи 7 та муҳим тамойил қонунга киритилди
Қисқача

«Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги қонунга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб, тадбиркорлар ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилувчи 7 та асосий тамойил қонун даражасида мустаҳкамланди ҳамда янги 31–38-моддалар жорий этилди.

Тадбиркорлик муҳитида муҳим ўзгариш: энди бизнес ва давлат органлари ўртасидаги муносабатларда тадбиркорларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган 7 та асосий тамойил қонун даражасида мустаҳкамланди.

«Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги қонунга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги 31–38-моддалар жорий этилди.

1. Қонунийлик — давлат органлари ҳам қонунга риоя қилади

Давлат органлари ва мансабдор шахслар ўз фаолиятида Конституция, қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга қатъий амал қилиши шарт.

2. Тадбиркорлик эркинлиги кафолатланади

Ҳар бир шахс мамлакат ҳудудида ва хорижда эркин тадбиркорлик билан шуғулланиш ҳамда ўз мулкидан ўз хоҳишига кўра фойдаланиш ҳуқуқига эга.

3. Барча тадбиркорлар тенг

Мулкчилик шакли ёки ташкилий-ҳуқуқий шаклидан қатъи назар, тадбиркорлик субъектлари қонун ва суд олдида тенг ҳисобланади.

Бизнес учун муҳим жиҳат — давлат хусусий ёки бошқа мулк шаклига қараб тадбиркорларни турлича муносабатда бўлиши мумкин эмас.

4. Тадбиркорнинг қонуний ишончи ҳимоя қилинади

Давлат органлари тадбиркорларнинг қонуний кутиш ва ишончларини ҳурмат қилиши лозим. Амалдаги тартибларнинг ўзгариши асоссиз бўлмаслиги керак.

5. Коррупция ва манфаатлар тўқнашувига йўл қўйилмайди

Тадбиркорликни тартибга солиш жараёнлари манфаатлар тўқнашуви ҳамда коррупциянинг ҳар қандай кўринишларидан холи бўлиши керак.

6. Хусусий мулк дахлсизлиги кучайтирилади

Тадбиркорнинг мол-мулкини олиб қўйишга фақат суд қарори асосида ва қонунда белгиланган тартибда йўл қўйилади.

7. Қонунчилик барқарор ва аниқ бўлиши керак

Тадбиркорлар учун қоидалар асоссиз равишда тез-тез ўзгармаслиги лозим. Қонунчилик муҳити изчил, аниқ ва олдиндан прогноз қилиш мумкин бўлган даражада бўлиши керак.

Хулоса

Янги нормаларнинг асосий мақсади — тадбиркорлик эркинлигини кафолатлаш, хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва бизнес учун барқарор ҳуқуқий муҳит яратиш.

Энг муҳими, мазкур тамойиллар тадбиркорларнинг давлат органлари билан муносабатларида ҳуқуқий ҳимоясини янада кучайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорлар учун муҳим янгилик: жаримани бўлиб тўлаш ва қайтариб олиш мумкинТадбиркорлар учун муҳим янгилик: жаримани бўлиб тўлаш ва қайтариб олиш мумкинБугун, 06:45Ўзбекистонда тижорат ижараси бўйича алоҳида қонунчилик режими таклиф этилдиЎзбекистонда тижорат ижараси бўйича алоҳида қонунчилик режими таклиф этилдиБугун, 06:4221 август учун валюта курслари эълон қилинди21 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 18:0421 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда21 август куни доллар курси ошиши кутилмоқдаКеча, 11:1320 август учун валюта курслари эълон қилинди20 август учун валюта курслари эълон қилинди19.08, 18:36Президент имзолаган қонун тадбиркорларга қандай енгилликлар бермоқда?Президент имзолаган қонун тадбиркорларга қандай енгилликлар бермоқда?19.08, 12:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда