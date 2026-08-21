Тадбиркорлар ҳуқуқини ҳимоя қилувчи 7 та муҳим тамойил қонунга киритилди
«Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги қонунга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб, тадбиркорлар ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилувчи 7 та асосий тамойил қонун даражасида мустаҳкамланди ҳамда янги 31–38-моддалар жорий этилди.
Тадбиркорлик муҳитида муҳим ўзгариш: энди бизнес ва давлат органлари ўртасидаги муносабатларда тадбиркорларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган 7 та асосий тамойил қонун даражасида мустаҳкамланди.
«Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги қонунга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги 31–38-моддалар жорий этилди.
1. Қонунийлик — давлат органлари ҳам қонунга риоя қилади
Давлат органлари ва мансабдор шахслар ўз фаолиятида Конституция, қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга қатъий амал қилиши шарт.
2. Тадбиркорлик эркинлиги кафолатланади
Ҳар бир шахс мамлакат ҳудудида ва хорижда эркин тадбиркорлик билан шуғулланиш ҳамда ўз мулкидан ўз хоҳишига кўра фойдаланиш ҳуқуқига эга.
3. Барча тадбиркорлар тенг
Мулкчилик шакли ёки ташкилий-ҳуқуқий шаклидан қатъи назар, тадбиркорлик субъектлари қонун ва суд олдида тенг ҳисобланади.
Бизнес учун муҳим жиҳат — давлат хусусий ёки бошқа мулк шаклига қараб тадбиркорларни турлича муносабатда бўлиши мумкин эмас.
4. Тадбиркорнинг қонуний ишончи ҳимоя қилинади
Давлат органлари тадбиркорларнинг қонуний кутиш ва ишончларини ҳурмат қилиши лозим. Амалдаги тартибларнинг ўзгариши асоссиз бўлмаслиги керак.
5. Коррупция ва манфаатлар тўқнашувига йўл қўйилмайди
Тадбиркорликни тартибга солиш жараёнлари манфаатлар тўқнашуви ҳамда коррупциянинг ҳар қандай кўринишларидан холи бўлиши керак.
6. Хусусий мулк дахлсизлиги кучайтирилади
Тадбиркорнинг мол-мулкини олиб қўйишга фақат суд қарори асосида ва қонунда белгиланган тартибда йўл қўйилади.
7. Қонунчилик барқарор ва аниқ бўлиши керак
Тадбиркорлар учун қоидалар асоссиз равишда тез-тез ўзгармаслиги лозим. Қонунчилик муҳити изчил, аниқ ва олдиндан прогноз қилиш мумкин бўлган даражада бўлиши керак.
Хулоса
Янги нормаларнинг асосий мақсади — тадбиркорлик эркинлигини кафолатлаш, хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва бизнес учун барқарор ҳуқуқий муҳит яратиш.
Энг муҳими, мазкур тамойиллар тадбиркорларнинг давлат органлари билан муносабатларида ҳуқуқий ҳимоясини янада кучайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.
…