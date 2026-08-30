Ўзбекистон ва Ҳиндистон савдони 5 миллиард долларга етказмоқчи (фото)
Ўзбекистон ва Ҳиндистон стратегик шерикликни янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилмоқда. 30 август куни Кўксарой қароргоҳида президент Шавкат Мирзиёев ва Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди ўртасида бўлиб ўтган музокараларда икки давлат муносабатларини кенг қамровли стратегик шериклик даражасига кўтариш масалалари муҳокама қилинди.
Учрашувда савдо, инвестиция, саноат, энергетика, фармацевтика, таълим ва маданият каби йўналишлардаги ҳамкорликни кенгайтириш бўйича муҳим келишувларга эришилди.
Энг катта мақсадлардан бири эса ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 2030 йилга қадар 5 миллиард долларга етказиш бўлди.
Ўзбекистон ва Ҳиндистон ўртасидаги савдо 1 миллиард доллардан ошди
Музокараларда икки мамлакат ўртасидаги иқтисодий алоқалар сўнгги йилларда сезиларли даражада фаоллашгани қайд этилди.
Асосий кўрсаткичлар:
Йўналиш
Натижа
Товар айирбошлаш
1 миллиард доллардан ошди
Қўшма корхоналар
7 баробар кўпайди
Тўғридан-тўғри авиарейслар
Ҳафтасига 14 та
2030 йил учун мақсад
5 миллиард доллар
Бу рақамлар Ўзбекистон–Ҳиндистон иқтисодий ҳамкорлиги янги босқичга чиқаётганини кўрсатмоқда.
2030 йилгача савдо 5 миллиард доллар бўлиши керак
Томонлар ўзаро савдо ҳажмини бир неча баробар ошириш учун катта салоҳият мавжудлигини таъкидлади.
Шу муносабат билан 2030 йилга қадар товар айирбошлашни 5 миллиард долларга етказиш бўйича зарур чораларни кўришга келишиб олинди.
Бунинг учун саноат кооперацияси ва янги инвестициявий лойиҳаларни кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилади.
Асосий мақсад — бугунги 1 миллиард доллардан ортиқ савдо ҳажмини беш йил ичида 5 миллиард долларга етказиш.
Ҳинд компаниялари учун янги йўналишлар очилади
Музокараларда Ҳиндистоннинг етакчи компаниялари билан ҳамкорлик қилиш мумкин бўлган бир қатор соҳалар белгилаб олинди.
Улар орасида:
энергетика;
электротехника;
металлургия;
муҳим минераллар;
соғлиқни сақлаш;
фармацевтика;
қишлоқ хўжалиги;
заргарлик саноати.
Шунингдек, янги қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ва саноат кооперациясини кенгайтириш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
Ҳудудлар ўртасида ҳамкорлик кучаймоқда
Ўзбекистон ва Ҳиндистон ўртасидаги алоқалар фақат марказий даража билан чекланиб қолмаяпти.
Музокараларда ҳудудлараро шериклик ҳам алоҳида қайд этилди.
Жумладан:
Андижон вилояти — Гужарат штати;
Фарғона вилояти — Ҳаряна штати;
Самарқанд вилояти — Агра шаҳри
ўртасида яқин ҳамкорлик алоқалари йўлга қўйилган.
Ташриф доирасида маданий алмашинув бўйича беш йиллик дастурни имзолаш ҳам кўзда тутилган.
Ўзбекистонда Ҳиндистон университетлари фаолият юритмоқда
Таълим соҳасидаги ҳамкорлик ҳам кенгайиб бормоқда.
Айни пайтда Ўзбекистонда Ҳиндистоннинг тўртта университети фаолият юритмоқда.
Маданий-гуманитар алоқалар доирасида йога йўналишига ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Ўзбекистонда йога тобора оммалашаётгани ва бу соҳада икки томонлама ҳамкорлик фаол ривожланаётгани қайд этилди.
Сиёсий мулоқот ҳам янги босқичга чиқади
Мирзиёев ва Моди сиёсий мулоқот ҳамда турли даражалардаги алмашинувларни янада фаоллаштиришга келишиб олди.
Бу жараён қуйидаги платформалар орқали кучайтирилади:
парламентлардаги дўстлик гуруҳлари;
Ҳукуматлараро комиссия;
Ишбилармонлар кенгаши;
бошқа икки томонлама мулоқот механизмлари.
Музокаралар давомида халқаро ва минтақавий кун тартибидаги долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашилди.
Ташриф Ўзбекистон–Ҳиндистон муносабатларида нимани ўзгартиради?
Президент матбуот хизматига кўра, Нарендра Модининг давлат ташрифи икки мамлакат муносабатларини кенг қамровли стратегик шериклик даражасига олиб чиқишда муҳим қадам бўлиши таъкидланган.
Учрашув якунида вазирлик ва идоралар раҳбарларига қўшма лойиҳа ва дастурларни фаол илгари суришни таъминлаш топширилди.
Шу тариқа ташрифнинг энг катта натижаси фақат янги келишувларнинг ўзи эмас, балки уларни амалий лойиҳаларга айлантириш мақсадининг аниқ белгиланганида бўлди.
Ўзбекистон ва Ҳиндистон энди 1 миллиард долларлик савдо ҳажми билан чекланиб қолмоқчи эмас — томонлар 2030 йилгача бу кўрсаткични 5 миллиард долларга етказишни мақсад қилган.
…