Huawei компанияси HarmonyOS операцион тизимини халқаро бозорга олиб чиқмоқда

·0·Техно
Huawei компанияси HarmonyOS операцион тизимини халқаро бозорга олиб чиқмоқда

Хитойнинг технология гиганти Huawei ўзининг хусусий операцион тизими бўлган HarmonyOS'ни глобал миқёсда кенгайтириш ва жаҳон бозорига олиб чиқиш ниятида эканини расман эълон қилди. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жорий йилнинг 28–29-август кунлари Huawei компанияси «Янги интеллектуал алоқалар, янги келажак» мавзусида кенг кўламли HarmonyOS Экосйстем Конференсе (ҲEК) 2026 конференциясини ўтказди. Мазкур нуфузли тадбирда компания раҳбарияти ўзининг келгусидаги стратегик режалари ва тизимни халқаро майдонда оммалаштириш борасидаги қадамларини бўлишди.

Глобал кенгайиш сари илк қадамлар

Тадбир давомида Huawei директорлар кенгашининг раиси Сху Чжтсзюн компания HarmonyOS операцион тизимини глобал миқёсда кенг жорий этиш ҳақида жиддий ўйлаётганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, яқин келажакда айрим мамлакатлар ва минтақаларда мазкур операцион тизим учун махсус синов дастурлари (пилот дастурлар) йўлга қўйилади.

Агар ушбу синовлар муваффақиятли якунланса, Huawei бутун дунё бўйлаб истеъмолчилар учун HarmonyOS платформасини янада кенгроқ ҳажмда ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришга эътибор қаратади. Ушбу қадам келгусида мазкур операцион тизимнинг Android ҳамда iOS платформаларига муносиб муқобил сифатида шаклланишида ҳал қилувчи рол ўйнаши кутилмоқда.

100 миллиондан ортиқ қурилма режас

Сху Чжтсзюн таъкидлаганидек, агар жорий қилинаётган синов жараёнлари кутилган натижани берса, HarmonyOS жаҳон бозорида мустаҳкам ўрнашиш учун реал имкониятга эга бўлади. Компания бу борада ўз олдига улкан мақсадларни қўйган бўлиб, хусусан, HarmonyOS 6 операцион тизими 2026-йилнинг охирига қадар дунё бўйлаб 100 миллиондан ортиқ қурилмага ўрнатилиши режалаштирилган.

Мазкур ташаббуснинг ҳаётга татбиқ этилиши мобил операцион тизимлар бозоридаги мавжуд мувозанатни ўзгартириб юбориши ва фойдаланувчиларга янги экотизим имкониятларини тақдим этиши мумкин. Huawei ўз технологияларини нафақат ички бозорда, балки халқаро майдонда ҳам рақобатбардош қилиш йўлида изчил ҳаракат қилмоқда.

HuaweiHarmonyOSAndroidТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтирадиStarship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтирадиБугун, 13:50Samsung Galaxy S26 Ultra эгалари One UI 9 Бета 7 дан норозиSamsung Galaxy S26 Ultra эгалари One UI 9 Бета 7 дан норозиБугун, 13:30Поко X8 5G тақдимоти 9000 мА соат аккумулятор билан 4 сентябрда бўлиб ўтадиПоко X8 5G тақдимоти 9000 мА соат аккумулятор билан 4 сентябрда бўлиб ўтадиБугун, 12:50Хитойда 4,7 дюймли компакт БлуеФох Аура A1 смартфони сотувга чиқдиХитойда 4,7 дюймли компакт БлуеФох Аура A1 смартфони сотувга чиқдиБугун, 11:54SpaceX Виасат сунъий йўлдошини блоклашни талаб қилмоқдаSpaceX Виасат сунъий йўлдошини блоклашни талаб қилмоқдаБугун, 10:51Toyota Tesla изидан бориб, янги Lexus учун гигакастингни танладиToyota Tesla изидан бориб, янги Lexus учун гигакастингни танладиБугун, 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди