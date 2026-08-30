Huawei компанияси HarmonyOS операцион тизимини халқаро бозорга олиб чиқмоқда
Хитойнинг технология гиганти Huawei ўзининг хусусий операцион тизими бўлган HarmonyOS'ни глобал миқёсда кенгайтириш ва жаҳон бозорига олиб чиқиш ниятида эканини расман эълон қилди. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жорий йилнинг 28–29-август кунлари Huawei компанияси «Янги интеллектуал алоқалар, янги келажак» мавзусида кенг кўламли HarmonyOS Экосйстем Конференсе (ҲEК) 2026 конференциясини ўтказди. Мазкур нуфузли тадбирда компания раҳбарияти ўзининг келгусидаги стратегик режалари ва тизимни халқаро майдонда оммалаштириш борасидаги қадамларини бўлишди.
Глобал кенгайиш сари илк қадамларТадбир давомида Huawei директорлар кенгашининг раиси Сху Чжтсзюн компания HarmonyOS операцион тизимини глобал миқёсда кенг жорий этиш ҳақида жиддий ўйлаётганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, яқин келажакда айрим мамлакатлар ва минтақаларда мазкур операцион тизим учун махсус синов дастурлари (пилот дастурлар) йўлга қўйилади.
Агар ушбу синовлар муваффақиятли якунланса, Huawei бутун дунё бўйлаб истеъмолчилар учун HarmonyOS платформасини янада кенгроқ ҳажмда ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришга эътибор қаратади. Ушбу қадам келгусида мазкур операцион тизимнинг Android ҳамда iOS платформаларига муносиб муқобил сифатида шаклланишида ҳал қилувчи рол ўйнаши кутилмоқда.
100 миллиондан ортиқ қурилма режасСху Чжтсзюн таъкидлаганидек, агар жорий қилинаётган синов жараёнлари кутилган натижани берса, HarmonyOS жаҳон бозорида мустаҳкам ўрнашиш учун реал имкониятга эга бўлади. Компания бу борада ўз олдига улкан мақсадларни қўйган бўлиб, хусусан, HarmonyOS 6 операцион тизими 2026-йилнинг охирига қадар дунё бўйлаб 100 миллиондан ортиқ қурилмага ўрнатилиши режалаштирилган.
Мазкур ташаббуснинг ҳаётга татбиқ этилиши мобил операцион тизимлар бозоридаги мавжуд мувозанатни ўзгартириб юбориши ва фойдаланувчиларга янги экотизим имкониятларини тақдим этиши мумкин. Huawei ўз технологияларини нафақат ички бозорда, балки халқаро майдонда ҳам рақобатбардош қилиш йўлида изчил ҳаракат қилмоқда.
…