«Кўксарой»да юксак эҳтиром: Президент Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширди
Тошкентдаги «Кўксарой» қароргоҳида бўлиб ўтган тантанали маросим, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Модига мамлакатимизнинг олий мукофоти — «Олий Даражали Дўстлик» орденининг топширилиши ҳамда икки томонлама муносабатларнинг кенг қамровли стратегик шериклик даражасига кўтарилиши тафсилоти асосида тайёрланган таҳлилий мақола:
«Кўксарой»да тарихий воқеа: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширди!
30 август куни пойтахтимиздаги «Кўксарой» қароргоҳида Ўзбекистон–Ҳиндистон саммити доирасида юксак даражадаги тантанали тадбир бўлиб ўтди. Президент Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан юртимизда бўлиб турган Ҳиндистон Республикаси Бош вазири Нарендра Модига Ўзбекистоннинг юксак давлат мукофоти — «Олий Даражали Дўстлик» орденини шахсан топширди.
Давлат раҳбари нуфузли орденни топширар экан, бу қарор Ҳиндистон ҳукумати раҳбарининг икки давлат ва халқларимиз ўртасидаги кўп асрлик дўстлик, ишонч ва ўзаро ҳамкорлик ришталарини мустаҳкамлашга қўшаётган беқиёс шахсий ҳиссаси учун Ўзбекистон халқи ҳамда давлатининг юксак эҳтироми рамзи эканини алоҳида қайд этди.
«Алоқаларимиз янги босқичга чиқди»: Президент баёноти ва стратегик қарор
Саммит давомида эришилган муҳим сиёсий келишувлар ва давлат раҳбарининг нутқидан муҳим нуқталар:
Ишонч ва истиқболли мақсадлар: «Умумий интилиш ва амалий ҳаракатларимиз билан кўп қиррали ва узоқ муддатли алоқаларимиз келгусида ҳам жадал ривожланиб боришига аминман», — дея таъкидлади Шавкат Мирзиёев;
Кенг қамровли стратегик шериклик: Ушбу тарихий ташриф ва ўтказилган сермаҳсул музокаралар якунида икки дўст мамлакат ўртасидаги алоқаларни расман кенг қамровли стратегик шериклик даражасига кўтаришга эришилди;
Ҳамкорликнинг янги сифат босқичи: Биргаликдаги саъй-ҳаракатлар туфайли сиёсий-дипломатик, савдо-иқтисодий, инвестициявий ва маданий-гуманитар соҳалардаги алоқалар янги сифат босқичига олиб чиқилгани эътироф этилди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, топширилган мазкур олий мукофот ва янги мақом икки халқ фаровонлиги йўлидаги ўзаро манфаатли шерикликни янада янги марраларга олиб чиқишга хизмат қилади.
…