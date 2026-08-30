«Кўксарой»да юксак эҳтиром: Президент Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширди

·6·Ўзбекистон
«Кўксарой»да юксак эҳтиром: Президент Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширди

Тошкентдаги «Кўксарой» қароргоҳида бўлиб ўтган тантанали маросим, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Модига мамлакатимизнинг олий мукофоти — «Олий Даражали Дўстлик» орденининг топширилиши ҳамда икки томонлама муносабатларнинг кенг қамровли стратегик шериклик даражасига кўтарилиши тафсилоти асосида тайёрланган таҳлилий мақола:

«Кўксарой»да тарихий воқеа: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширди!

30 август куни пойтахтимиздаги «Кўксарой» қароргоҳида Ўзбекистон–Ҳиндистон саммити доирасида юксак даражадаги тантанали тадбир бўлиб ўтди. Президент Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан юртимизда бўлиб турган Ҳиндистон Республикаси Бош вазири Нарендра Модига Ўзбекистоннинг юксак давлат мукофоти — «Олий Даражали Дўстлик» орденини шахсан топширди.

Давлат раҳбари нуфузли орденни топширар экан, бу қарор Ҳиндистон ҳукумати раҳбарининг икки давлат ва халқларимиз ўртасидаги кўп асрлик дўстлик, ишонч ва ўзаро ҳамкорлик ришталарини мустаҳкамлашга қўшаётган беқиёс шахсий ҳиссаси учун Ўзбекистон халқи ҳамда давлатининг юксак эҳтироми рамзи эканини алоҳида қайд этди.

«Кўксарой»да юксак эҳтиром: Президент Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширди

«Алоқаларимиз янги босқичга чиқди»: Президент баёноти ва стратегик қарор

Саммит давомида эришилган муҳим сиёсий келишувлар ва давлат раҳбарининг нутқидан муҳим нуқталар:

  • Ишонч ва истиқболли мақсадлар: «Умумий интилиш ва амалий ҳаракатларимиз билан кўп қиррали ва узоқ муддатли алоқаларимиз келгусида ҳам жадал ривожланиб боришига аминман», — дея таъкидлади Шавкат Мирзиёев;

  • Кенг қамровли стратегик шериклик: Ушбу тарихий ташриф ва ўтказилган сермаҳсул музокаралар якунида икки дўст мамлакат ўртасидаги алоқаларни расман кенг қамровли стратегик шериклик даражасига кўтаришга эришилди;

  • Ҳамкорликнинг янги сифат босқичи: Биргаликдаги саъй-ҳаракатлар туфайли сиёсий-дипломатик, савдо-иқтисодий, инвестициявий ва маданий-гуманитар соҳалардаги алоқалар янги сифат босқичига олиб чиқилгани эътироф этилди.

«Кўксарой»да юксак эҳтиром: Президент Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширди

Мутахассисларнинг таъкидлашича, топширилган мазкур олий мукофот ва янги мақом икки халқ фаровонлиги йўлидаги ўзаро манфаатли шерикликни янада янги марраларга олиб чиқишга хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини Кўксаройда тантанали кутиб олди (фото)Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини Кўксаройда тантанали кутиб олди (фото)Бугун, 16:01Ўзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 5 миллионга яқинлашдиЎзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 5 миллионга яқинлашдиКеча, 23:38Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлдиЎзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлдиКеча, 23:34Махсус операция: 13,6 кг опий яширилган хуфия жой фош этилди! (Тезкор тафсилот)Махсус операция: 13,6 кг опий яширилган хуфия жой фош этилди! (Тезкор тафсилот)Кеча, 21:52Тошкентда муҳим ташриф: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини аэропортда шахсан кутиб олди (Фото)Тошкентда муҳим ташриф: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини аэропортда шахсан кутиб олди (Фото)Кеча, 21:50Жозе Моуринью «Олтин тўп» атрофидаги сиёсат ва адолатсизликни фош қилдиЖозе Моуринью «Олтин тўп» атрофидаги сиёсат ва адолатсизликни фош қилдиКеча, 18:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)