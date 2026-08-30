Итаума ғалаба қозона туриб, қандай қилиб Хрговичга нокаут бўлди?

·15·Спорт
Итаума ғалаба қозона туриб, қандай қилиб Хрговичга нокаут бўлди?

Супер оғир вазн тоифасида Лондон рингида кечган чемпионлик жанги бокс ихлосмандларига йилнинг энг драматик якунларидан бирини тақдим этди. 34 ёшли хорватиялик тажрибали боксчи Филип Хргович 21 ёшли британиялик супер-иқтидор Мозес Итаумани 9-раундда техник нокаут эвазига таслим этиб, вакант бўлиб турган нуфузли IBF жаҳон чемпионлик камарини қўлга киритди.

Жанг якунлангач, халқаро Compubox компьютерлашган статистика портали эълон қилган рақамлар мухлисларни янада ҳайратда қолдирди — баҳс тўхтатилган пайтга қадар британиялик боксчи деярли барча жабҳаларда икки баравар устунлик қайд этаётган эди.

Рақамлардаги устунлик ва рингдаги аччиқ ҳақиқат

Compubox эълон қилган якуний зарбалар ҳисоботи Мозес Итауманинг қанчалик юқори босим ва тезликда ҳаракат қилганини кўрсатиб турибди:

  • Жами аниқ зарбалар: Итаума рақибига 163 та аниқ зарба йўллаган бўлса, Хрговичда бу кўрсаткич атиги 90 тани ташкил этган;

  • Жеблар (тўғри зарбалар): 39 га қарши 26 та кўрсаткич билан британиялик очколар тўплашда ҳам олдинда борган;

  • Асосий кучли зарбалар (Power Punches): Ёш юлдуз хорватияликка нисбатан деярли икки баравар кўп кучли зарба берган — 124 га қарши 64.

Бироқ, барча рақамли кўрсаткичларда олдинда бўлишига қарамай, 8–9-раундларга келиб кучини нотўғри тақсимлаган британияликнинг ҳолдан тойиши ва секундантлари томонидан сочиқ ташланиши баҳс тақдирини муддатидан олдин ҳал қилди.

Янги чемпионнинг навбатдаги жанги: Рақиб ким бўлади?

Тарихий ғалаба орқали Хорватия тарихидаги илк оғир вазн жаҳон чемпионига айланган Филип Хргович узоқ вақт дам олмайди:

  • Фрэнк Санчесга қарши баҳс: Халқаро инсайдларга кўра, янги чемпион IBF камарини ҳимоя қилиш мақсадида навбатдаги жангини кубалик тажрибали ва маҳоратли боксчи Фрэнк Санчесга қарши ўтказиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ҳумо Арена»да катта шоу: «Тайсон» Жўраев қирғиз жангчиси билан октагонга чиқади«Ҳумо Арена»да катта шоу: «Тайсон» Жўраев қирғиз жангчиси билан октагонга чиқадиБугун, 14:38Барселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБарселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБугун, 12:58«Реал» иқтидори АПЛга йўл олмоқда: Мануэль Анхель «Фулҳэм»га ўтишга жуда яқин«Реал» иқтидори АПЛга йўл олмоқда: Мануэль Анхель «Фулҳэм»га ўтишга жуда яқинБугун, 12:55Битта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирдиБитта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирдиБугун, 12:46МЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнадиМЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнадиБугун, 12:40Даҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айландиДаҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айландиБугун, 12:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)