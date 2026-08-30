Итаума ғалаба қозона туриб, қандай қилиб Хрговичга нокаут бўлди?
Супер оғир вазн тоифасида Лондон рингида кечган чемпионлик жанги бокс ихлосмандларига йилнинг энг драматик якунларидан бирини тақдим этди. 34 ёшли хорватиялик тажрибали боксчи Филип Хргович 21 ёшли британиялик супер-иқтидор Мозес Итаумани 9-раундда техник нокаут эвазига таслим этиб, вакант бўлиб турган нуфузли IBF жаҳон чемпионлик камарини қўлга киритди.
Жанг якунлангач, халқаро Compubox компьютерлашган статистика портали эълон қилган рақамлар мухлисларни янада ҳайратда қолдирди — баҳс тўхтатилган пайтга қадар британиялик боксчи деярли барча жабҳаларда икки баравар устунлик қайд этаётган эди.
Рақамлардаги устунлик ва рингдаги аччиқ ҳақиқат
Compubox эълон қилган якуний зарбалар ҳисоботи Мозес Итауманинг қанчалик юқори босим ва тезликда ҳаракат қилганини кўрсатиб турибди:
Жами аниқ зарбалар: Итаума рақибига 163 та аниқ зарба йўллаган бўлса, Хрговичда бу кўрсаткич атиги 90 тани ташкил этган;
Жеблар (тўғри зарбалар): 39 га қарши 26 та кўрсаткич билан британиялик очколар тўплашда ҳам олдинда борган;
Асосий кучли зарбалар (Power Punches): Ёш юлдуз хорватияликка нисбатан деярли икки баравар кўп кучли зарба берган — 124 га қарши 64.
Бироқ, барча рақамли кўрсаткичларда олдинда бўлишига қарамай, 8–9-раундларга келиб кучини нотўғри тақсимлаган британияликнинг ҳолдан тойиши ва секундантлари томонидан сочиқ ташланиши баҳс тақдирини муддатидан олдин ҳал қилди.
Янги чемпионнинг навбатдаги жанги: Рақиб ким бўлади?
Тарихий ғалаба орқали Хорватия тарихидаги илк оғир вазн жаҳон чемпионига айланган Филип Хргович узоқ вақт дам олмайди:
Фрэнк Санчесга қарши баҳс: Халқаро инсайдларга кўра, янги чемпион IBF камарини ҳимоя қилиш мақсадида навбатдаги жангини кубалик тажрибали ва маҳоратли боксчи Фрэнк Санчесга қарши ўтказиши кутилмоқда.
…