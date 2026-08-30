Янги давр: Тошкентда қандай стратегик ҳужжатлар имзоланди? (Тўлиқ рўйхат)

·8·Ўзбекистон
Янги давр: Тошкентда қандай стратегик ҳужжатлар имзоланди? (Тўлиқ рўйхат)

30 август куни пойтахтимиздаги «Кўксарой» қароргоҳида кечган сермаҳсул саммит якунида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва расмий ташриф билан мамлакатимизда бўлиб турган Ҳиндистон Республикаси Бош вазири Нарендра Моди иштирокида кенг қамровли икки томонлама ҳужжатларни имзолаш маросими бўлиб ўтди.

Савдо-иқтисодий, инвестициявий, таълим, тиббиёт ва маданий-гуманитар йўналишларни қамраб олган келишувлар икки давлат ўртасидаги шерикликни янги тарихий босқичга олиб чиқишга қаратилган.

Янги давр: Тошкентда қандай стратегик ҳужжатлар имзоланди? (Тўлиқ рўйхат)

«Кўксарой»да имзоланган асосий ҳужжатлар рўйхати

Томонлар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамловчи муҳим битим ва дастурлар қабул қилинди:

  • Қўшма баёнот: Ҳиндистон бош вазири Нарендра Модининг Ўзбекистонга ташрифи якунлари бўйича қўшма баёнот имзоланди;

  • Маданият ва туризм: 2026–2030 йилларга мўлжалланган маданий алмашинувлар дастури ҳамда 2026–2028 йилларда туризм соҳасидаги ҳамкорлик дастури тасдиқланди;

  • Тиббиёт ва таълим: Аюрведа ва анъанавий тиббиёт бўйича англашув меморандуми, шунингдек, Олий таълим ва илмий тадқиқотлар соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги битим қабул қилинди;

  • Экология ва археология: Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш битими ҳамда Фаёзтепа ва Қоратепа ҳудудларида археологик тадқиқотлар ўтказиш бўйича баённома расмийлаштирилди;

  • Иқтисодиёт, геология ва ҳудудлараро алоқалар: Иқтисодий-молиявий мулоқот, геология ва минерал ресурслар, архив иши бўйича меморандумлар, ЖИДУ ва Ҳиндистон Ташқи алоқалар институти ўртасидаги битим ҳамда Самарқанд вилояти ва Гужарат штати ўртасида шериклик ўрнатиш тўғрисидаги битим имзоланди.

Янги давр: Тошкентда қандай стратегик ҳужжатлар имзоланди? (Тўлиқ рўйхат)

5 миллиард долларлик марра ва инвестициявий «ўсиш нуқталари»

Музокаралар якунида оммавий ахборот воситалари учун баёнот берган давлат раҳбарлари асосий эътиборни иқтисодий истиқболларга қаратдилар:

  • Савдо ҳажмининг кескин ўсиши: Ўтган йил якунларига кўра ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 33 фоизга ошиб, 1,3 миллиард долларни ташкил этди. Етакчилар 2030 йилга бориб бу кўрсаткични 5 миллиард долларга етказиш вазифасини белгиладилар;

  • Янги инвестиция лойиҳалари: Йирик ҳинд компаниялари иштирокида энергетика, нодир минераллар, соғлиқни сақлаш, фармацевтика, электроника, машинасозлик, заргарлик ва аграр тармоқларда аниқ «ўсиш нуқталари» белгиланди;

  • Халқаро майдондаги мулоқот: Томонлар БМТ, ШҲТ, Қўшилмаслик ҳаракати, BRICS ва Глобал жануб форматлари доирасида ўзаро қўллаб-қувватлашни давом эттиришларини билдирдилар;

  • Кенг қамровли «Йўл харитаси»: Президент Шавкат Мирзиёев эришилган барча келишувларнинг тўлиқ ва сифатли ижросини таъминлаш мақсадида махсус «йўл харитаси» ишлаб чиқилишини маълум қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Кўксарой»да юксак эҳтиром: Президент Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширди«Кўксарой»да юксак эҳтиром: Президент Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширдиБугун, 16:41Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини Кўксаройда тантанали кутиб олди (фото)Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини Кўксаройда тантанали кутиб олди (фото)Бугун, 16:01Ўзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 5 миллионга яқинлашдиЎзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 5 миллионга яқинлашдиКеча, 23:38Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлдиЎзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлдиКеча, 23:34Махсус операция: 13,6 кг опий яширилган хуфия жой фош этилди! (Тезкор тафсилот)Махсус операция: 13,6 кг опий яширилган хуфия жой фош этилди! (Тезкор тафсилот)Кеча, 21:52Тошкентда муҳим ташриф: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини аэропортда шахсан кутиб олди (Фото)Тошкентда муҳим ташриф: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини аэропортда шахсан кутиб олди (Фото)Кеча, 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)