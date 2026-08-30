Янги давр: Тошкентда қандай стратегик ҳужжатлар имзоланди? (Тўлиқ рўйхат)
30 август куни пойтахтимиздаги «Кўксарой» қароргоҳида кечган сермаҳсул саммит якунида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва расмий ташриф билан мамлакатимизда бўлиб турган Ҳиндистон Республикаси Бош вазири Нарендра Моди иштирокида кенг қамровли икки томонлама ҳужжатларни имзолаш маросими бўлиб ўтди.
Савдо-иқтисодий, инвестициявий, таълим, тиббиёт ва маданий-гуманитар йўналишларни қамраб олган келишувлар икки давлат ўртасидаги шерикликни янги тарихий босқичга олиб чиқишга қаратилган.
«Кўксарой»да имзоланган асосий ҳужжатлар рўйхати
Томонлар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамловчи муҳим битим ва дастурлар қабул қилинди:
Қўшма баёнот: Ҳиндистон бош вазири Нарендра Модининг Ўзбекистонга ташрифи якунлари бўйича қўшма баёнот имзоланди;
Маданият ва туризм: 2026–2030 йилларга мўлжалланган маданий алмашинувлар дастури ҳамда 2026–2028 йилларда туризм соҳасидаги ҳамкорлик дастури тасдиқланди;
Тиббиёт ва таълим: Аюрведа ва анъанавий тиббиёт бўйича англашув меморандуми, шунингдек, Олий таълим ва илмий тадқиқотлар соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги битим қабул қилинди;
Экология ва археология: Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш битими ҳамда Фаёзтепа ва Қоратепа ҳудудларида археологик тадқиқотлар ўтказиш бўйича баённома расмийлаштирилди;
Иқтисодиёт, геология ва ҳудудлараро алоқалар: Иқтисодий-молиявий мулоқот, геология ва минерал ресурслар, архив иши бўйича меморандумлар, ЖИДУ ва Ҳиндистон Ташқи алоқалар институти ўртасидаги битим ҳамда Самарқанд вилояти ва Гужарат штати ўртасида шериклик ўрнатиш тўғрисидаги битим имзоланди.
5 миллиард долларлик марра ва инвестициявий «ўсиш нуқталари»
Музокаралар якунида оммавий ахборот воситалари учун баёнот берган давлат раҳбарлари асосий эътиборни иқтисодий истиқболларга қаратдилар:
Савдо ҳажмининг кескин ўсиши: Ўтган йил якунларига кўра ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 33 фоизга ошиб, 1,3 миллиард долларни ташкил этди. Етакчилар 2030 йилга бориб бу кўрсаткични 5 миллиард долларга етказиш вазифасини белгиладилар;
Янги инвестиция лойиҳалари: Йирик ҳинд компаниялари иштирокида энергетика, нодир минераллар, соғлиқни сақлаш, фармацевтика, электроника, машинасозлик, заргарлик ва аграр тармоқларда аниқ «ўсиш нуқталари» белгиланди;
Халқаро майдондаги мулоқот: Томонлар БМТ, ШҲТ, Қўшилмаслик ҳаракати, BRICS ва Глобал жануб форматлари доирасида ўзаро қўллаб-қувватлашни давом эттиришларини билдирдилар;
Кенг қамровли «Йўл харитаси»: Президент Шавкат Мирзиёев эришилган барча келишувларнинг тўлиқ ва сифатли ижросини таъминлаш мақсадида махсус «йўл харитаси» ишлаб чиқилишини маълум қилди.
…