Шавкат Мирзиёев 2030 йилгача бўлган катта мақсадни эълон қилди

·1·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев 2030 йилгача бўлган катта мақсадни эълон қилди

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакат Мустақиллигининг 35 йиллик байрам тантаналаридаги нутқида миллий иқтисодиётнинг яқин келажакдаги тараққиёт марраларини белгилаб берди. Давлат раҳбарининг таъкидлашича, Ўзбекистон 2030 йилга бориб ўз ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) ҳажмини 300 миллиард долларга етказишни бош мақсад қилиб қўйди.

Ушбу улкан марра мамлакатнинг даромади ўртачадан юқори бўлган етакчи давлатлар қаторидаги ўрнини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Режалар муддатидан олдин бажарилмоқда

Президент ўз нутқида аввал белгиланган мақсадларнинг муддатидан анча олдин уддаланганига алоҳида эътибор қаратди:

  • 160 миллиардлик режа ортиғи билан бажарилди: «Уч йил олдин 2030 йилда ялпи ички маҳсулот ҳажмини 160 миллиард долларга етказишни режа қилган эдик. Глобал логистикадаги узилишлар ва дунёдаги нотинч вазиятга қарамасдан, бу вазифани шу йилнинг ўзида ортиғи билан амалга оширамиз ва даромади ўртачадан юқори давлатлар қаторига кирамиз», — деди Шавкат Мирзиёев;

  • 2026 йилги кўрсаткич: Жорий 2026 йил якунларига кўра, Ўзбекистон миллий иқтисодиётининг умумий ҳажми 180 миллиард долларга етиши прогноз қилинмоқда;

  • Юқори иқтисодий ўсиш: Янги вазифа сифатида юқори ўсиш суръатларини барқарор сақлаб қолган ҳолда ЯИМ ҳажмини 2030 йилгача 300 миллиард долларга етказиш белгиланди.

Камбағаллик бўйича тарихий натижа: 35 фоиздан 4 фоизгача!

Иқтисодий ислоҳотларнинг ижтимоий самарадорлиги ҳақида тўхталар экан, Президент камбағалликни қисқартириш бўйича кўрсаткичларни очиқлади:

  • Кескин қисқариш: Мақсадли дастурлар ва изчил саъй-ҳаракатлар туфайли Ўзбекистонда камбағаллик даражаси 2017 йилдаги 35 фоиздан рекорд даражада пасайиб, 4 фоизга туширилди;

  • Халқ фаровонлиги: Иқтисодий ўсишнинг асосий мақсади ҳар бир оила ва фуқаро турмуш даражасида сезиларли ижобий ўзгариш ясаш экани таъкидланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонга кўчиб келаётганлар сони 2,5 баробарга ошди: Улар қайси ҳудудларни танламоқда?Ўзбекистонга кўчиб келаётганлар сони 2,5 баробарга ошди: Улар қайси ҳудудларни танламоқда?Бугун, 19:182026 йил сентябрь ойида об-ҳаво қандай бўлади? (Тўлиқ прогноз)2026 йил сентябрь ойида об-ҳаво қандай бўлади? (Тўлиқ прогноз)Бугун, 16:15Ўзбекистонда илк бор беморга бир вақтнинг ўзида икки орган кўчирилдиЎзбекистонда илк бор беморга бир вақтнинг ўзида икки орган кўчирилдиБугун, 13:06Тарихий қадам: Ўзбекистон илк бор Халқаро экотуризм саммитига мезбонлик қилдиТарихий қадам: Ўзбекистон илк бор Халқаро экотуризм саммитига мезбонлик қилдиБугун, 09:52«Ўзбекистон — 2030» стратегияси: 9 та кўрсаткич «қизил» ҳудудга кирди«Ўзбекистон — 2030» стратегияси: 9 та кўрсаткич «қизил» ҳудудга кирдиКеча, 16:461 сентябрдан давлат боғчалари учун тўловлар ошади — Янги нархлар ва муҳим ўзгаришлар!1 сентябрдан давлат боғчалари учун тўловлар ошади — Янги нархлар ва муҳим ўзгаришлар!Кеча, 16:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди