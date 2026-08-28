Шавкат Мирзиёев 2030 йилгача бўлган катта мақсадни эълон қилди
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакат Мустақиллигининг 35 йиллик байрам тантаналаридаги нутқида миллий иқтисодиётнинг яқин келажакдаги тараққиёт марраларини белгилаб берди. Давлат раҳбарининг таъкидлашича, Ўзбекистон 2030 йилга бориб ўз ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) ҳажмини 300 миллиард долларга етказишни бош мақсад қилиб қўйди.
Ушбу улкан марра мамлакатнинг даромади ўртачадан юқори бўлган етакчи давлатлар қаторидаги ўрнини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Режалар муддатидан олдин бажарилмоқда
Президент ўз нутқида аввал белгиланган мақсадларнинг муддатидан анча олдин уддаланганига алоҳида эътибор қаратди:
160 миллиардлик режа ортиғи билан бажарилди: «Уч йил олдин 2030 йилда ялпи ички маҳсулот ҳажмини 160 миллиард долларга етказишни режа қилган эдик. Глобал логистикадаги узилишлар ва дунёдаги нотинч вазиятга қарамасдан, бу вазифани шу йилнинг ўзида ортиғи билан амалга оширамиз ва даромади ўртачадан юқори давлатлар қаторига кирамиз», — деди Шавкат Мирзиёев;
2026 йилги кўрсаткич: Жорий 2026 йил якунларига кўра, Ўзбекистон миллий иқтисодиётининг умумий ҳажми 180 миллиард долларга етиши прогноз қилинмоқда;
Юқори иқтисодий ўсиш: Янги вазифа сифатида юқори ўсиш суръатларини барқарор сақлаб қолган ҳолда ЯИМ ҳажмини 2030 йилгача 300 миллиард долларга етказиш белгиланди.
Камбағаллик бўйича тарихий натижа: 35 фоиздан 4 фоизгача!
Иқтисодий ислоҳотларнинг ижтимоий самарадорлиги ҳақида тўхталар экан, Президент камбағалликни қисқартириш бўйича кўрсаткичларни очиқлади:
Кескин қисқариш: Мақсадли дастурлар ва изчил саъй-ҳаракатлар туфайли Ўзбекистонда камбағаллик даражаси 2017 йилдаги 35 фоиздан рекорд даражада пасайиб, 4 фоизга туширилди;
Халқ фаровонлиги: Иқтисодий ўсишнинг асосий мақсади ҳар бир оила ва фуқаро турмуш даражасида сезиларли ижобий ўзгариш ясаш экани таъкидланди.
…