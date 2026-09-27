9 ёшли бола машҳурлик учун отасининг 118 минг долларини сарфлади
Тўққиз ёшли мактаб ўқувчиси машҳур блогер бўлиш илинжида отасининг корпоратив картасидан яширинча фойдаланиб, қарийб 118 минг доллар сарфлаб юборди.
Маълум бўлишича, бола Minecraft ўйинига бағишланган YouTube каналини оммалаштириш мақсадида йирик блогерлардан реклама сотиб олган. Шунингдек, у ўз канали учун пулли тарғибот хизматларидан фойдаланган.
Энг қизиғи, боланинг отаси бу харажатлардан умуман бехабар бўлган. У воқеадан ишхонасида корпоратив картадаги маблағлар қаерга сарфланаётгани ҳақида савол берилганидан сўнг хабар топган.
Бола эса канал обуначиларига бошқача маълумот берган. У реклама учун сарфланаётган маблағлардан ота-онаси хабардор эканини ва улар уни қўллаб-қувватлаётганини айтган.
Натижада боланинг машҳурликка бўлган интилиши оила учун қарийб 118 минг долларлик кутилмаган харажатга айланган.
Изоҳлар 0
…