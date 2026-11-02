Кими Антонелли «Формула-1» тарихидаги энг ёш чемпионга айланди

·73·Дунё
Кими Антонелли «Формула-1» тарихидаги энг ёш чемпионга айланди

Италиялик пойгачи Кими Антонелли «Формула-1»да чемпионлик унвонини муддатидан олдин қўлга киритди. Бунинг учун унга 1 ноябрь куни бўлиб ўтган Мексика Гран-присида учинчи ўринни эгаллашнинг ўзи кифоя қилди. Бу ҳақда Nur.kz маълум қилди.

Босқич ғолиби Red Bull жамоаси вакили, нидерландиялик Макс Ферстаппен бўлди. Ferrari жамоаси номидан иштирок этган Льюис Ҳэмилтон эса финишга иккинчи бўлиб етиб келди. У ғолибдан жуда оз фарқ билан ортда қолди.

Қайд этилишича, Антонелли чемпионликни қўлга киритган куни 20 ёш 69 кунлик бўлган. Унгача «Формула-1» тарихидаги энг ёш чемпион германиялик Себастьян Феттель эди. У илк бор 2010 йилда, 23 ёш 134 кунлигида чемпионликни қўлга киритган. Феттель жами тўрт марта чемпион бўлган.

Mercedes жамоаси вакили Антонелли «Формула-1» тарихида чемпионликни қўлга киритган учинчи италиялик пойгачи бўлди. Бу 1953 йилдан бери илк бор италиялик спортчи чемпионликка эришганини англатади. 1950 йилда Жузеппе Фарина, 1952 ва 1953 йилларда эса Альберто Аскари чемпион бўлган.

Кими АнтонеллиФормула-1Мексика Гран-приси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Формула-1’да триумф: Антонелли Остиндаги АҚШ Гран-присида сенсацион ғалабага эришдиФормула-1’да триумф: Антонелли Остиндаги АҚШ Гран-присида сенсацион ғалабага эришди27 октябр 21:54Чехия президенти Формула-1 пойгасида фотограф бўлиб ишладиЧехия президенти Формула-1 пойгасида фотограф бўлиб ишлади31 июл 03:57Жавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг Монакодаги “Формула-1” пойгасидаги ташрифи муҳокамаларга сабаб бўлдиЖавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг Монакодаги “Формула-1” пойгасидаги ташрифи муҳокамаларга сабаб бўлди8 июн 18:10Машҳур ичимликнинг 140 йиллик сирли рецепти қаерда сақланади?Машҳур ичимликнинг 140 йиллик сирли рецепти қаерда сақланади?25 август 19:25Истанбулдаги тўйда Туркманистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиИстанбулдаги тўйда Туркманистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиБугун 14:17Болгарияда президентлик сайлови: Илиана Йотова иккинчи турда ғалаба қозонмоқдаБолгарияда президентлик сайлови: Илиана Йотова иккинчи турда ғалаба қозонмоқдаБугун 13:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда