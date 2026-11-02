Кими Антонелли «Формула-1» тарихидаги энг ёш чемпионга айланди
Италиялик пойгачи Кими Антонелли «Формула-1»да чемпионлик унвонини муддатидан олдин қўлга киритди. Бунинг учун унга 1 ноябрь куни бўлиб ўтган Мексика Гран-присида учинчи ўринни эгаллашнинг ўзи кифоя қилди. Бу ҳақда Nur.kz маълум қилди.
Босқич ғолиби Red Bull жамоаси вакили, нидерландиялик Макс Ферстаппен бўлди. Ferrari жамоаси номидан иштирок этган Льюис Ҳэмилтон эса финишга иккинчи бўлиб етиб келди. У ғолибдан жуда оз фарқ билан ортда қолди.
Қайд этилишича, Антонелли чемпионликни қўлга киритган куни 20 ёш 69 кунлик бўлган. Унгача «Формула-1» тарихидаги энг ёш чемпион германиялик Себастьян Феттель эди. У илк бор 2010 йилда, 23 ёш 134 кунлигида чемпионликни қўлга киритган. Феттель жами тўрт марта чемпион бўлган.
Mercedes жамоаси вакили Антонелли «Формула-1» тарихида чемпионликни қўлга киритган учинчи италиялик пойгачи бўлди. Бу 1953 йилдан бери илк бор италиялик спортчи чемпионликка эришганини англатади. 1950 йилда Жузеппе Фарина, 1952 ва 1953 йилларда эса Альберто Аскари чемпион бўлган.
Изоҳлар 0
…