Аёллар теннисида катта кураш: WTA янги рейтингини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Аёллар теннис ассоциацияси 2 ноябр ҳолатига кўра янгиланган дунё рейтингини эълон қилди, унда Елена Рибакина биринчи ўринни сақлаб қолди.
- Кучли учликда Арина Соболенко иккинчи, Мирра Андреева эса учинчи поғонани эгаллаб турибди.
- Рейтингнинг кучли ўнталигида Кори Гауфф Жессика Пегулани ортда қолдириб тўртинчи ўринга кўтарилган бўлса, Ига Швёнтек тўққизинчи поғонага тушди.
Аёллар теннис ассоциацияси (WTA) профессионал теннисчиларнинг ҳафталик янгиланган дунё рейтингини расман тақдим этди. 2 ноябрь ҳолатига кўра шакллантирилган жадвалда Қозоғистон шарафини ҳимоя қилаётган Елена Рибакина дунёнинг биринчи рақамли ракеткаси сифатида ўз ўрнини ишончли тарзда сақлаб қолди.
Кучли учликда эса жиддий ўзгаришлар кузатилмади: беларуслик Арина Соболенко таъқибчи сифатида иккинчи ўринда бораётган бўлса, жорий мавсумда «Ролан Гаррос — 2026» турнирида бош совринни қўлга киритган россиялик ёш юлдуз Мирра Андреева топ-3 қаторини мустаҳкам якунлаб турибди.
Топ-10 ичидаги силжишлар ва кураш шиддати
Янгиланган рўйхатда кучли ўнталик ичида ўзаро ўрин алмашинувлари қайд этилди:
Гауфф ва Пегула тўқнашуви: АҚШлик Кори Гауфф ўз ҳисобидаги очколарини ошириб, бир поғона юқорилади (4-ўрин) ва ҳамюрти Жессика Пегулани (5-ўрин) қуйига суриб қўйди;
Швёнтекнинг пасайиши: Польшалик собиқ биринчи рақамли ракетка соҳибаси Ига Швёнтек 8-ўриндан 9-поғонага тушди, унинг ўрнини эса муваффақиятли очко жамғарган чехиялик Линда Носкова эгаллади;
Украина ва Чехия вакиллари фаоллиги: Кучли ўнталикда Чехия (Мухова, Носкова) ҳамда Украина (Свитолина, Костюк) иккитадан вакили билан мустаҳкам ўрин эгаллаб турибди.
2 ноябрь ҳолатига кўра WTA’нинг расмий топ-10 рейтинги:
(1) Елена Рибакина (Қозоғистон) — 8099 очко
(2) Арина Соболенко (Беларусь) — 6485 очко
(3) Мирра Андреева (Россия) — 6306 очко
(5) Кори Гауфф (АҚШ) — 5763 очко
(4) Жессика Пегула (АҚШ) — 5760 очко
(6) Элина Свитолина (Украина) — 5121 очко
(7) Каролина Мухова (Чехия) — 4665 очко
(9) Линда Носкова (Чехия) — 4343 очко
(8) Ига Швёнтек (Польша) — 4188 очко
(10) Марта Костюк (Украина) — 3910 очко
(Изоҳ: Қавс ичида теннисчиларнинг аввалги рейтингда қайд этган ўринлари келтирилган).
Изоҳлар 0
…