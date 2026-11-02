Аёллар теннисида катта кураш: WTA янги рейтингини эълон қилди

·72·Спорт
Аёллар теннисида катта кураш: WTA янги рейтингини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Аёллар теннис ассоциацияси 2 ноябр ҳолатига кўра янгиланган дунё рейтингини эълон қилди, унда Елена Рибакина биринчи ўринни сақлаб қолди.
  • Кучли учликда Арина Соболенко иккинчи, Мирра Андреева эса учинчи поғонани эгаллаб турибди.
  • Рейтингнинг кучли ўнталигида Кори Гауфф Жессика Пегулани ортда қолдириб тўртинчи ўринга кўтарилган бўлса, Ига Швёнтек тўққизинчи поғонага тушди.

Аёллар теннис ассоциацияси (WTA) профессионал теннисчиларнинг ҳафталик янгиланган дунё рейтингини расман тақдим этди. 2 ноябрь ҳолатига кўра шакллантирилган жадвалда Қозоғистон шарафини ҳимоя қилаётган Елена Рибакина дунёнинг биринчи рақамли ракеткаси сифатида ўз ўрнини ишончли тарзда сақлаб қолди.

Кучли учликда эса жиддий ўзгаришлар кузатилмади: беларуслик Арина Соболенко таъқибчи сифатида иккинчи ўринда бораётган бўлса, жорий мавсумда «Ролан Гаррос — 2026» турнирида бош совринни қўлга киритган россиялик ёш юлдуз Мирра Андреева топ-3 қаторини мустаҳкам якунлаб турибди.

Топ-10 ичидаги силжишлар ва кураш шиддати

Янгиланган рўйхатда кучли ўнталик ичида ўзаро ўрин алмашинувлари қайд этилди:

  • Гауфф ва Пегула тўқнашуви: АҚШлик Кори Гауфф ўз ҳисобидаги очколарини ошириб, бир поғона юқорилади (4-ўрин) ва ҳамюрти Жессика Пегулани (5-ўрин) қуйига суриб қўйди;

  • Швёнтекнинг пасайиши: Польшалик собиқ биринчи рақамли ракетка соҳибаси Ига Швёнтек 8-ўриндан 9-поғонага тушди, унинг ўрнини эса муваффақиятли очко жамғарган чехиялик Линда Носкова эгаллади;

  • Украина ва Чехия вакиллари фаоллиги: Кучли ўнталикда Чехия (Мухова, Носкова) ҳамда Украина (Свитолина, Костюк) иккитадан вакили билан мустаҳкам ўрин эгаллаб турибди.

2 ноябрь ҳолатига кўра WTA’нинг расмий топ-10 рейтинги:

  1. (1) Елена Рибакина (Қозоғистон) — 8099 очко

  2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 6485 очко

  3. (3) Мирра Андреева (Россия) — 6306 очко

  4. (5) Кори Гауфф (АҚШ) — 5763 очко

  5. (4) Жессика Пегула (АҚШ) — 5760 очко

  6. (6) Элина Свитолина (Украина) — 5121 очко

  7. (7) Каролина Мухова (Чехия) — 4665 очко

  8. (9) Линда Носкова (Чехия) — 4343 очко

  9. (8) Ига Швёнтек (Польша) — 4188 очко

  10. (10) Марта Костюк (Украина) — 3910 очко

(Изоҳ: Қавс ичида теннисчиларнинг аввалги рейтингда қайд этган ўринлари келтирилган).

WTAЕлена РибакинаТеннис рейтинги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўқаев Кўчманчилар ўйинлари ғолибларини тақдирлади — миллий спорт ҳақида муҳим баёнотТўқаев Кўчманчилар ўйинлари ғолибларини тақдирлади — миллий спорт ҳақида муҳим баёнот11 сентябр 20:36Ўзбекистон теннисида янги етакчи: Энди Мария Тимофеева мамлакатнинг биринчи ракеткасиЎзбекистон теннисида янги етакчи: Энди Мария Тимофеева мамлакатнинг биринчи ракеткаси14 октябр 07:16Ўзбек теннисчиларидан катта сенсация: Кудерметова ва Тимофеева WTA финалига йўл олдиЎзбек теннисчиларидан катта сенсация: Кудерметова ва Тимофеева WTA финалига йўл олди31 октябр 17:44Ўзбекистонлик Камилла Рахимова Топ-35 теннисчисини сенсацион тарзда мағлуб этдиЎзбекистонлик Камилла Рахимова Топ-35 теннисчисини сенсацион тарзда мағлуб этди28 октябр 12:45«Хитой кортида сенсация»: Полина Кудерметова топ-40 ракетка устасини енгди«Хитой кортида сенсация»: Полина Кудерметова топ-40 ракетка устасини енгди20 октябр 21:10Камилла Раҳимова Хитойдаги йирик турнирда София Кенинни мағлуб этдиКамилла Раҳимова Хитойдаги йирик турнирда София Кенинни мағлуб этди10 октябр 22:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози