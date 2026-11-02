Шавкат Мирзиёев меҳнат мигрантлари бўйича инқилобий тизимни эълон қилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Шавкат Мирзиёев хорижда ишлаётган Ўзбекистон фуқароларига хизмат кўрсатиш ва уларни ҳимоя қилиш бўйича янги тизим жорий этилишини маълум қилди.
- Эндиликда оғир вазиятга тушган юртдошлар «Онлайн маҳалла» платформаси орқали мурожаат қилиши ва элчиларнинг бевосита ёрдамини олиши мумкин.
- Давлат раҳбари ушбу механизмни 10 кун муддат ичида тўлиқ шакллантириб, амалиётга татбиқ этиш бўйича мутасаддиларга қатъий топшириқ берди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Тошкент шаҳрининг Учтепа туманида жойлашган «Интил» халқаро тил ва касбга ўқитиш марказига ташриф буюриб, меҳнат миграцияси масалаларига бағишланган махсус йиғилиш ўтказди.
Давлат раҳбари хорижда ишлаётган юртдошларимиз давлатнинг доимий эътиборида ва ҳимоясида бўлиши шартлигини кескин таъкидлаб, уларга давлат органлари томонидан хизмат кўрсатиш тизимида мисли кўрилмаган туб ўзгаришлар амалга оширилишини эълон қилди.
«Улар фақат пул жўнатувчи эмас»: Президентнинг самимий муносабати
Йиғилишда меҳнат мигрантларига бўлган давлат сиёсати ва қараш бутунлай янги босқичга кўтарилгани алоҳида қайд этилди:
Машаққатли меҳнат эътирофи: «Чет элда ишлаётган ҳар бир юртдошимиз оиласининг ризқи, фарзандлари келажаги учун тинимсиз меҳнат қилаётган ҳақиқий мард инсонлардир. Улар ҳам бизнинг фуқароларимиз, бизнинг фарзандларимиз», — деди Шавкат Мирзиёев;
Давлатнинг муқаддас бурчи: Президент дунёнинг қайси бурчагида ишлашидан қатъи назар, ҳар бир Ўзбекистон фуқаросининг ҳаёти, шаъни ва қонуний ҳуқуқларини ҳимоя қилиш давлатнинг узлуксиз бурчи эканини таъкидлади;
Қадр ва эътибор: Хориждаги юртдошларимиз эндиликда фақат оиласига валюта юборувчи шахс эмас, балки жамиятнинг тўлақонли ва қадри баланд вакили сифатида давлат ҳимоясига олинмоқда.
10 кун ичида янги тизим: «Онлайн маҳалла» ва элчиларнинг масъулияти
Хорижда мураккаб вазиятга тушиб қолган юртдошларимизнинг муаммоларини тезкор ҳал этиш бўйича мутлақо янги механизм жорий этилмоқда:
Консуллик излаб сарсон бўлишга чек қўйилади: Эндиликда оғир аҳволга тушган фуқаролар турли бюрократик тўсиқларга учраб, элчихона ёки консуллик биноларини қидириб сарсон бўлмайди;
«Онлайн маҳалла» орқали тўғридан-тўғри алоқа: Мурожаатлар ягона рақамли платформа орқали масофадан қабул қилинади. Сўров тушиши билан Ўзбекистоннинг ўша давлатдаги элчиси ва дипломатларининг шахсан ўзлари фуқаронинг олдига бориб, муаммони жойида ҳал қилишга мажбур бўлади;
Қатъий 10 кунлик муҳлат: Президент мутасадди вазирлик ва идораларга ушбу тезкор тизимни тўлиқ шакллантириб, 10 кун муддат ичида амалиётга татбиқ этиш бўйича қатъий топшириқ берди.
Изоҳлар 0
…