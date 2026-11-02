Шавкат Мирзиёев меҳнат мигрантлари бўйича инқилобий тизимни эълон қилди (видео)

·86·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев меҳнат мигрантлари бўйича инқилобий тизимни эълон қилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Президент Шавкат Мирзиёев хорижда ишлаётган Ўзбекистон фуқароларига хизмат кўрсатиш ва уларни ҳимоя қилиш бўйича янги тизим жорий этилишини маълум қилди.
  • Эндиликда оғир вазиятга тушган юртдошлар «Онлайн маҳалла» платформаси орқали мурожаат қилиши ва элчиларнинг бевосита ёрдамини олиши мумкин.
  • Давлат раҳбари ушбу механизмни 10 кун муддат ичида тўлиқ шакллантириб, амалиётга татбиқ этиш бўйича мутасаддиларга қатъий топшириқ берди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Тошкент шаҳрининг Учтепа туманида жойлашган «Интил» халқаро тил ва касбга ўқитиш марказига ташриф буюриб, меҳнат миграцияси масалаларига бағишланган махсус йиғилиш ўтказди.

Давлат раҳбари хорижда ишлаётган юртдошларимиз давлатнинг доимий эътиборида ва ҳимоясида бўлиши шартлигини кескин таъкидлаб, уларга давлат органлари томонидан хизмат кўрсатиш тизимида мисли кўрилмаган туб ўзгаришлар амалга оширилишини эълон қилди.

«Улар фақат пул жўнатувчи эмас»: Президентнинг самимий муносабати

Йиғилишда меҳнат мигрантларига бўлган давлат сиёсати ва қараш бутунлай янги босқичга кўтарилгани алоҳида қайд этилди:

  • Машаққатли меҳнат эътирофи: «Чет элда ишлаётган ҳар бир юртдошимиз оиласининг ризқи, фарзандлари келажаги учун тинимсиз меҳнат қилаётган ҳақиқий мард инсонлардир. Улар ҳам бизнинг фуқароларимиз, бизнинг фарзандларимиз», — деди Шавкат Мирзиёев;

  • Давлатнинг муқаддас бурчи: Президент дунёнинг қайси бурчагида ишлашидан қатъи назар, ҳар бир Ўзбекистон фуқаросининг ҳаёти, шаъни ва қонуний ҳуқуқларини ҳимоя қилиш давлатнинг узлуксиз бурчи эканини таъкидлади;

  • Қадр ва эътибор: Хориждаги юртдошларимиз эндиликда фақат оиласига валюта юборувчи шахс эмас, балки жамиятнинг тўлақонли ва қадри баланд вакили сифатида давлат ҳимоясига олинмоқда.

10 кун ичида янги тизим: «Онлайн маҳалла» ва элчиларнинг масъулияти

Хорижда мураккаб вазиятга тушиб қолган юртдошларимизнинг муаммоларини тезкор ҳал этиш бўйича мутлақо янги механизм жорий этилмоқда:

  • Консуллик излаб сарсон бўлишга чек қўйилади: Эндиликда оғир аҳволга тушган фуқаролар турли бюрократик тўсиқларга учраб, элчихона ёки консуллик биноларини қидириб сарсон бўлмайди;

  • «Онлайн маҳалла» орқали тўғридан-тўғри алоқа: Мурожаатлар ягона рақамли платформа орқали масофадан қабул қилинади. Сўров тушиши билан Ўзбекистоннинг ўша давлатдаги элчиси ва дипломатларининг шахсан ўзлари фуқаронинг олдига бориб, муаммони жойида ҳал қилишга мажбур бўлади;

  • Қатъий 10 кунлик муҳлат: Президент мутасадди вазирлик ва идораларга ушбу тезкор тизимни тўлиқ шакллантириб, 10 кун муддат ичида амалиётга татбиқ этиш бўйича қатъий топшириқ берди.

Шавкат Мирзиёевмеҳнат миграциясиОнлайн маҳаллаИнтил маркази
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёевдан минглаб оилалар учун тарихий хушхабар: контракт пулини тўлаш ҳақидаШавкат Мирзиёевдан минглаб оилалар учун тарихий хушхабар: контракт пулини тўлаш ҳақида24 сентябр 14:50Шавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилдиШавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилди5 сентябр 11:41Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)12 сентябр 14:46Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди (фото)Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди (фото)8 октябр 07:57Иссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунландиИссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунланди1 август 23:28Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижаларШавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижалар8 сентябр 21:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?