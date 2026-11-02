Телевизорни ким кўряпти? Ўзбекистонликлар янгиликларни қаердан олаётгани маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда ўтказилган миллий тадқиқот натижаларига кўра, мессенжер ва рақамли платформалар ахборот манбаси сифатида анъанавий оммавий ахборот воситаларини ортда қолдирди.
- 1411 нафар респондент иштирок этган сўровномада Telegram каналлари 51,6 фоиз натижа билан етакчилик қилган бўлса, телевидение 44,6 фоиз кўрсаткич билан иккинчи ўринга тушди.
Ўзбекистон ахборот маконида медиа истеъмоли бўйича муҳим тарихий ўзгариш қайд этилди. Мамлакат миқёсида ўтказилган янги миллий тадқиқот натижаларига кўра, мессенжер ва рақамли платформалар анъанавий оммавий ахборот воситаларини расман ортда қолдирди.
Сўровнома иштирокчиларидан юртдаги янгиликлар, воқеалар ва ҳодисалар ҳақида айнан қайси манбалардан хабар топиши сўралганда (жами 1411 нафар респондент орасида учтагача жавоб танлаш имконияти билан), Telegram каналлари 51,6 фоиз натижа билан мутлақ етакчига айлангани маълум бўлди. Узоқ йиллар давомида монопол пешқадам бўлиб келган анъанавий телевидение эса 44,6 фоиз кўрсаткич билан иккинчи ўринга тушиб қолди.
Аҳоли янгиликларни қаердан олмоқда? (Умумий рейтинг)
Сўровнома натижаларига кўра, ахборот манбаларининг умумий тақсимоти қуйидагича шаклланди:
Telegram каналлар: 51,6%;
Телевидение: 44,6%;
Бошқа ижтимоий тармоқлар: 41,6%;
YouTube ва видеоблоглар: 31,3%;
Интернет нашрлар ва янгилик сайтлари: 30,0%;
Радио: 7,2%;
Давлат органларининг расмий веб-сайтлари: 5,9%;
Босма газета ва журналлар: бор-йўғи 5,2%.
Авлодлар ва жинс кесимидаги кескин фарқ
Тадқиқот жадвалидаги кўрсаткичлар ўзбек жамиятида ахборот қабул қилиш одатлари ёш ва жинсга қараб тубдан фарқ қилишини очиқлади:
Ёшлар рақамли дунёда: 18–24 ёш оралиғидаги фуқароларнинг 66,2 фоизи, 25–34 ёшдагиларнинг эса 60,2 фоизи янгиликларни Telegram орқали ўқийди. Бу гуруҳда телевизор кўрувчилар улуши атиги 23–28 фоиз оралиғида сақланиб қолмоқда;
Катта авлод анъанага содиқ: 55 ёш ва ундан катта бўлган респондентлар орасида манзара тамомила аксинча: уларнинг 77,4 фоизи асосий ахборотни айнан телевидениедан олади, бу тоифада Telegram кўрсаткичи 28,3 фоизгача пасаяди;
Аёллар ва эркаклар танлови: Аёллар орасида Telegram (53,9%) ва YouTube (32,5%) оммабопроқ бўлса, эркаклар интернет сайтлари (31,5%), ижтимоий тармоқлар (43,2%) ҳамда радио (10,4%) хабарларига нисбатан кўпроқ қизиқиш билдирган.
Ушбу рақамлар Ўзбекистонда давлат ва нодавлат медиа тузилмалари, жамоатчилик билан алоқалар (PR) хизматлари ҳамда реклама берувчилар учун аудитория билан мулоқот қилишнинг асосий кўприги аллақачон мобил рақамли майдонга тўлиқ кўчиб ўтганини яққол тасдиқлайди.
Изоҳлар 0
…