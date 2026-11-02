Телевизорни ким кўряпти? Ўзбекистонликлар янгиликларни қаердан олаётгани маълум бўлди

·74·Жамият
Телевизорни ким кўряпти? Ўзбекистонликлар янгиликларни қаердан олаётгани маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда ўтказилган миллий тадқиқот натижаларига кўра, мессенжер ва рақамли платформалар ахборот манбаси сифатида анъанавий оммавий ахборот воситаларини ортда қолдирди.
  • 1411 нафар респондент иштирок этган сўровномада Telegram каналлари 51,6 фоиз натижа билан етакчилик қилган бўлса, телевидение 44,6 фоиз кўрсаткич билан иккинчи ўринга тушди.

Ўзбекистон ахборот маконида медиа истеъмоли бўйича муҳим тарихий ўзгариш қайд этилди. Мамлакат миқёсида ўтказилган янги миллий тадқиқот натижаларига кўра, мессенжер ва рақамли платформалар анъанавий оммавий ахборот воситаларини расман ортда қолдирди.

Сўровнома иштирокчиларидан юртдаги янгиликлар, воқеалар ва ҳодисалар ҳақида айнан қайси манбалардан хабар топиши сўралганда (жами 1411 нафар респондент орасида учтагача жавоб танлаш имконияти билан), Telegram каналлари 51,6 фоиз натижа билан мутлақ етакчига айлангани маълум бўлди. Узоқ йиллар давомида монопол пешқадам бўлиб келган анъанавий телевидение эса 44,6 фоиз кўрсаткич билан иккинчи ўринга тушиб қолди.

Аҳоли янгиликларни қаердан олмоқда? (Умумий рейтинг)

Сўровнома натижаларига кўра, ахборот манбаларининг умумий тақсимоти қуйидагича шаклланди:

  • Telegram каналлар: 51,6%;

  • Телевидение: 44,6%;

  • Бошқа ижтимоий тармоқлар: 41,6%;

  • YouTube ва видеоблоглар: 31,3%;

  • Интернет нашрлар ва янгилик сайтлари: 30,0%;

  • Радио: 7,2%;

  • Давлат органларининг расмий веб-сайтлари: 5,9%;

  • Босма газета ва журналлар: бор-йўғи 5,2%.

Авлодлар ва жинс кесимидаги кескин фарқ

Тадқиқот жадвалидаги кўрсаткичлар ўзбек жамиятида ахборот қабул қилиш одатлари ёш ва жинсга қараб тубдан фарқ қилишини очиқлади:

  • Ёшлар рақамли дунёда: 18–24 ёш оралиғидаги фуқароларнинг 66,2 фоизи, 25–34 ёшдагиларнинг эса 60,2 фоизи янгиликларни Telegram орқали ўқийди. Бу гуруҳда телевизор кўрувчилар улуши атиги 23–28 фоиз оралиғида сақланиб қолмоқда;

  • Катта авлод анъанага содиқ: 55 ёш ва ундан катта бўлган респондентлар орасида манзара тамомила аксинча: уларнинг 77,4 фоизи асосий ахборотни айнан телевидениедан олади, бу тоифада Telegram кўрсаткичи 28,3 фоизгача пасаяди;

  • Аёллар ва эркаклар танлови: Аёллар орасида Telegram (53,9%) ва YouTube (32,5%) оммабопроқ бўлса, эркаклар интернет сайтлари (31,5%), ижтимоий тармоқлар (43,2%) ҳамда радио (10,4%) хабарларига нисбатан кўпроқ қизиқиш билдирган.

Ушбу рақамлар Ўзбекистонда давлат ва нодавлат медиа тузилмалари, жамоатчилик билан алоқалар (PR) хизматлари ҳамда реклама берувчилар учун аудитория билан мулоқот қилишнинг асосий кўприги аллақачон мобил рақамли майдонга тўлиқ кўчиб ўтганини яққол тасдиқлайди.

Ўзбекистон медиа бозориTelegram каналларирақамли платформалармедиа истеъмоли
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Загранпаспорт”сиз Туркияга: Ўзбекистонликлар яқин орада ID-карта билан саёҳат қилиши мумкин“Загранпаспорт”сиз Туркияга: Ўзбекистонликлар яқин орада ID-карта билан саёҳат қилиши мумкин30 октябр 15:37Энди Таиландга виза олиш учун Москвага бориш шарт эмас...Энди Таиландга виза олиш учун Москвага бориш шарт эмас...9 сентябр 11:07Бухорода ота-онасини ёқиб юборишга уринган эркак 15 йил 6 ойга қамалдиБухорода ота-онасини ёқиб юборишга уринган эркак 15 йил 6 ойга қамалди2 октябр 16:30Энди ўзбекистонликлар Таиланд визаси учун Москвага борадиЭнди ўзбекистонликлар Таиланд визаси учун Москвага боради3 сентябр 15:43Магистратура натижалари эълон қилинди: уларни қаердан кўриш мумкин?Магистратура натижалари эълон қилинди: уларни қаердан кўриш мумкин?3 сентябр 06:20Россиядан 10 кунда 96,5 минг ўзбекистонлик қайтди: миграция оқимида нима ўзгармоқда?Россиядан 10 кунда 96,5 минг ўзбекистонлик қайтди: миграция оқимида нима ўзгармоқда?13 сентябр 18:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди