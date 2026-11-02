“Imarat Development” лойиҳаси эгаси Марат Ҳамдамов қўлга олинди

·87·Жамият
“Imarat Development” лойиҳаси эгаси Марат Ҳамдамов қўлга олинди

“Imarat Development” қурилиш лойиҳаси билан боғлиқ жиноят иши доирасида икки нафар шахс ушланди. Улар орасида лойиҳа эгаси сифатида танилган Марат Ҳамдамов ҳам бор. Бу ҳақда Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси QALAMPIR.UZ сўровига жавобан маълум қилди.

ИИББ маълумотига кўра, “Imarat Development” лойиҳаси эгаси М.Ҳ. ҳамда Ж.А. жиноят иши доирасида гумонланувчи тариқасида жалб этилган. Улар Жиноят-процессуал кодексининг 227-моддасига мувофиқ процессуал тартибда ушланган.

Мазкур моддага асосан, суриштирувчи, терговчи ёки прокурорнинг қарори билан ушланган шахс ички ишлар органи ёхуд ҳуқуқни муҳофаза қилувчи бошқа идорага олиб борилиши керак.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ “Imarat Development” компанияси раҳбариятига нисбатан фирибгарлик ва мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш аломатлари бўйича жиноят иши қўзғатилгани маълум қилинган эди.

Компания атрофидаги можаро Марат Ҳамдамовнинг ижтимоий тармоқлардаги видеомурожаатларидан кейин янада кенг муҳокамага сабаб бўлган. У компанияни ундан тортиб олишга уринишлар бўлаётгани, ўзи ва оиласига нисбатан босим ҳамда таҳдидлар ҳақида гапирган эди.

Ҳозирда ушбу иш бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Гумонланувчиларнинг айби эса суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан белгиланади.

Imarat DevelopmentМарат ҲамдамовТошкент ИИББЖиноят иши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Imarat Development” раҳбариятига фирибгарлик бўйича жиноят иши очилди“Imarat Development” раҳбариятига фирибгарлик бўйича жиноят иши очилдиКеча 13:40“Imarat Development” раҳбариятига нисбатан жиноят иши қўзғатилди“Imarat Development” раҳбариятига нисбатан жиноят иши қўзғатилдиБугун 10:17Оққўрғонда кредит қарздорлиги учун гаровдаги бино 1 млрд. 499 млн. сўмга сотилдиОққўрғонда кредит қарздорлиги учун гаровдаги бино 1 млрд. 499 млн. сўмга сотилди23 октябр 19:37Тошкент вилоятида 15 кг оғир гиёҳвандлик воситаси мусодара қилинди (видео)Тошкент вилоятида 15 кг оғир гиёҳвандлик воситаси мусодара қилинди (видео)17 октябр 17:19Тошкент вилоятида 245 минг дозали йирик наркотик занжири фош этилди (видео)Тошкент вилоятида 245 минг дозали йирик наркотик занжири фош этилди (видео)13 октябр 18:38Ҳоким аёлни уйида койиди: ҳуқуқ фаоли хавфли жиҳатни айтди (видео)Ҳоким аёлни уйида койиди: ҳуқуқ фаоли хавфли жиҳатни айтди (видео)4 август 23:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди