Тошкентда футбол оқшоми: “Пахтакор” – “Ан-Наср” тўқнашуви учун таркиблар эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентнинг «Пахтакор» стадиони ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 4-тури доирасида «Пахтакор» ва «Ан-Наср» жамоалари ўртасидаги муҳим баҳсга мезбонлик қилади.
- Саудия Арабистони клуби таркибида Криштиану Роналду, Кингсли Коман ва Муҳаммад Симакан йўқ, бироқ меҳмонлар сафида Садио Мане, Жоау Феликс ҳамда дарвозабон Бенто майдонга тушади.
- Ҳозирда 3 очкога эга «Ан-Наср» турнир жадвалида 9-ўринда, 2 очко тўплаган «Пахтакор» эса 12-поғонада бормоқда.
ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Тошкентнинг марказий «Пахтакор» стадионида қитъанинг энг кутилган ва муҳим баҳсларидан бири бўлиб ўтади. Ўзбекистоннинг кўп карра чемпиони «Пахтакор» ўз майдонида Саудия Арабистонининг гранд клуби «Ан-Наср»ни қабул қилади.
Тошкент вақти билан соат 18:45да старт оладиган ушбу принципиал беллашув учун ҳар икки жамоа мураббийлар штаби асосий таркибларни расман маълум қилди.
Роналду, Коман ва Симакан Тошкентга келмади: Меҳмонлар таркибида кимлар бор?
Учрашув арафасидаги энг катта муҳокамаларга сабаб бўлган жиҳат — Риёд клубининг суперюлдузлари сафар ўйинига жалб этилмагани бўлди:
Юлдузлар Риёдда қолдирилди: Жамоа сардори Криштиану Роналду, вингер Кингсли Коман ҳамда марказий ҳимоячи Муҳаммад Симакан мураббийлар штаби қарори билан Саудия Арабистонида қолдирилди;
Ҳужумда Садио Мане ва Жоау Феликс: Шунга қарамай, меҳмонлар майдонга анча кучли таркибни туширмоқда. Жамоа ҳужуми ва қанотларини машҳур юлдузлар — Садио Мане ҳамда Жоау Феликс бошқариб беради;
Дарвозада Бразилия термаси посбони: «Ан-Наср» посбони сифатида машҳур бразилиялик дарвозабон Бенто ҳаракат қилади.
Турнир жадвалидаги вазият ва муросасиз кураш
Иккала жамоа учун ҳам ушбу учрашув плей-офф йўлланмаси учун ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади:
«Ан-Наср»: Ҳисобидаги 3 очко билан умумий жадвалда 9-ўринда бормоқда ва бугунги баҳс орқали юқори поғоналарга кўтарилиб олишни кўзлаган;
«Пахтакор»: «Шерлар» эса 2 очко тўплаган ҳолда ҳозирча 12-поғонани банд этиб турибди. Тошкентликлар ўз майдони ва мухлислари қаршисида ғалаба қозониб, гуруҳдаги вазиятни тубдан яхшилаш ниятида.
Расмий ўйин қайдномаси ва таркиблар:
ОФК Элит ОЧЛ. 4-тур
«Пахтакор» (Ўзбекистон) — «Ан-Наср» (Саудия Арабистони)
Сана ва вақт: 2 ноябрь, 18:45
Стадион: «Пахтакор», Тошкент
Бошланғич таркиблар:
«Пахтакор»: Владимир Назаров, Муҳаммадбобур Каримов, Муҳаммадрасул Абдумажидов, Заид Таҳсин, Шерзод Насруллаев, Абдурауф Бўриев, Акмал Мозговой, Сардор Собирхўжаев, Фламарион, Башар Ресан, Стефан Чинеду.
«Ан-Наср»: Бенто, Бушал, Ал-Амри, Мартинес, Аман, Айман, Кошта, Ангело, Садио Мане, Жоау Феликс, Ал-Ҳамдан.
Изоҳлар 0
…