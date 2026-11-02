Тошкентда футбол оқшоми: “Пахтакор” – “Ан-Наср” тўқнашуви учун таркиблар эълон қилинди

·143·Спорт
Тошкентда футбол оқшоми: “Пахтакор” – “Ан-Наср” тўқнашуви учун таркиблар эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентнинг «Пахтакор» стадиони ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 4-тури доирасида «Пахтакор» ва «Ан-Наср» жамоалари ўртасидаги муҳим баҳсга мезбонлик қилади.
  • Саудия Арабистони клуби таркибида Криштиану Роналду, Кингсли Коман ва Муҳаммад Симакан йўқ, бироқ меҳмонлар сафида Садио Мане, Жоау Феликс ҳамда дарвозабон Бенто майдонга тушади.
  • Ҳозирда 3 очкога эга «Ан-Наср» турнир жадвалида 9-ўринда, 2 очко тўплаган «Пахтакор» эса 12-поғонада бормоқда.

ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Тошкентнинг марказий «Пахтакор» стадионида қитъанинг энг кутилган ва муҳим баҳсларидан бири бўлиб ўтади. Ўзбекистоннинг кўп карра чемпиони «Пахтакор» ўз майдонида Саудия Арабистонининг гранд клуби «Ан-Наср»ни қабул қилади.

Тошкент вақти билан соат 18:45да старт оладиган ушбу принципиал беллашув учун ҳар икки жамоа мураббийлар штаби асосий таркибларни расман маълум қилди.

Роналду, Коман ва Симакан Тошкентга келмади: Меҳмонлар таркибида кимлар бор?

Учрашув арафасидаги энг катта муҳокамаларга сабаб бўлган жиҳат — Риёд клубининг суперюлдузлари сафар ўйинига жалб этилмагани бўлди:

  • Юлдузлар Риёдда қолдирилди: Жамоа сардори Криштиану Роналду, вингер Кингсли Коман ҳамда марказий ҳимоячи Муҳаммад Симакан мураббийлар штаби қарори билан Саудия Арабистонида қолдирилди;

  • Ҳужумда Садио Мане ва Жоау Феликс: Шунга қарамай, меҳмонлар майдонга анча кучли таркибни туширмоқда. Жамоа ҳужуми ва қанотларини машҳур юлдузлар — Садио Мане ҳамда Жоау Феликс бошқариб беради;

  • Дарвозада Бразилия термаси посбони: «Ан-Наср» посбони сифатида машҳур бразилиялик дарвозабон Бенто ҳаракат қилади.

Турнир жадвалидаги вазият ва муросасиз кураш

Иккала жамоа учун ҳам ушбу учрашув плей-офф йўлланмаси учун ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади:

  • «Ан-Наср»: Ҳисобидаги 3 очко билан умумий жадвалда 9-ўринда бормоқда ва бугунги баҳс орқали юқори поғоналарга кўтарилиб олишни кўзлаган;

  • «Пахтакор»: «Шерлар» эса 2 очко тўплаган ҳолда ҳозирча 12-поғонани банд этиб турибди. Тошкентликлар ўз майдони ва мухлислари қаршисида ғалаба қозониб, гуруҳдаги вазиятни тубдан яхшилаш ниятида.

Расмий ўйин қайдномаси ва таркиблар:

  • ОФК Элит ОЧЛ. 4-тур

  • «Пахтакор» (Ўзбекистон) — «Ан-Наср» (Саудия Арабистони)

  • Сана ва вақт: 2 ноябрь, 18:45

  • Стадион: «Пахтакор», Тошкент

Бошланғич таркиблар:

  • «Пахтакор»: Владимир Назаров, Муҳаммадбобур Каримов, Муҳаммадрасул Абдумажидов, Заид Таҳсин, Шерзод Насруллаев, Абдурауф Бўриев, Акмал Мозговой, Сардор Собирхўжаев, Фламарион, Башар Ресан, Стефан Чинеду.

  • «Ан-Наср»: Бенто, Бушал, Ал-Амри, Мартинес, Аман, Айман, Кошта, Ангело, Садио Мане, Жоау Феликс, Ал-Ҳамдан.

ПахтакорАн-НасрОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиан Карас «Ал Қодисия» билан ўйин тақдирини ўзгартирган тактик қарор ҳақида гапирдиЭмилиан Карас «Ал Қодисия» билан ўйин тақдирини ўзгартирган тактик қарор ҳақида гапирди13 октябр 10:32«Пахтакор» Саудия юлдузларига қарши қандай таркиб билан майдонга тушади?«Пахтакор» Саудия юлдузларига қарши қандай таркиб билан майдонга тушади?12 октябр 18:20“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?12 октябр 11:21Ислом Исмоилов “Ал-Иттиҳод”дан учралган аламли мағлубият сабабларини очиқладиИслом Исмоилов “Ал-Иттиҳод”дан учралган аламли мағлубият сабабларини очиқлади27 октябр 08:16Ўзбекистонлик легионерлар ўйнаган “Истиқлол” сафарда муҳим ғалабага эришдиЎзбекистонлик легионерлар ўйнаган “Истиқлол” сафарда муҳим ғалабага эришди13 октябр 06:35“Ан-Наср” Тошкентга етиб келди: Роналду ва 2 юлдуз нега “Пахтакор”га қарши ўйнамайди?“Ан-Наср” Тошкентга етиб келди: Роналду ва 2 юлдуз нега “Пахтакор”га қарши ўйнамайди?31 октябр 23:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози