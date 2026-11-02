Саҳрои Кабир чўлидан топилган 4,1 миллиард йиллик метеорит Қизил сайёра сирини очмоқда

·0·Дунё
Саҳрои Кабир чўлидан топилган 4,1 миллиард йиллик метеорит Қизил сайёра сирини очмоқда

Африканинг Саҳрои Кабир чўли бағридан топилган Марс тоши коинот ва Қизил сайёра тарихи бўйича тасаввурларни тубдан ўзгартириб юборди. Олимлар томонидан олиб борилган чуқур таҳлиллар натижасида Teghaza 001 деб номланган ушбу ноёб метеоритнинг ёши қарийб 4,1 миллиард йилга тенг экани илмий жиҳатдан тўлиқ исботланди.

Халқаро тадқиқотчилар ва астробиологлар ушбу топилмани Марснинг пайдо бўлиши ва эволюциясини ўрганишда энг ноёб манба — Қизил сайёранинг «Розетта тоши» деб атамоқда.

Топилма ҳақида нималар маълум? (Фактлар ва таркиб)

Метеорит ва унинг илмий таснифи бўйича муҳим жиҳатлар қуйидагилардан иборат:

  • Қаерда ва қачон топилган: 2022 йилда Мали давлати ҳудудига тўғри келувчи Саҳрои Кабир чўли ҳудудидан йиғиб олинган;

  • Тузилиши ва ҳажми: Метеорит жами саккизта алоҳида бўлакдан ташкил топган бўлиб, уларнинг энг йириги одам мушти катталигида;

  • Ёши қандай аниқланди?: Олимлар тош таркибидаги циркон кристалларида сақланиб қолган уран ва қўрғошин изотопларини радиологик текширувдан ўтказиб, унинг ёши 4,1 миллиард йил эканини аниқлади;

  • Минерал бойлиги: Тош минерал жиҳатдан вулқон жинслари ва кристалл бирикмаларидан иборат бўлиб, у сайёранинг энг қадимги қаъридан ажралиб чиққанини англатади.

Олимлар ва NASA хулосаси: Қадимги Марсда нималар юз берган?

Тадқиқот натижалари Марс геологияси ва биосфераси бўйича инқилобий хулосаларни илгари сурмоқда:

  • Суюқ сув таъсири: Лаборатория таҳлиллари тош 4,1 миллиард йил муқаддам тўғридан-тўғри суюқ сув таъсирида чуқур кимёвий ўзгаришларга учраганини яққол кўрсатди;

  • Ҳаёт учун потенциал шароит: NASA вакилларининг билдиришича, мазкур факт қадимда Марсда фаол сув айланиши ва микроорганизмлар яшаши учун мос келувчи потенциал муҳит бўлгани ҳақидаги илмий тахминларни жиддий равишда мустаҳкамлайди;

  • Бироқ ҳаётнинг тўғридан-тўғри исботи эмас: Мутахассислар ушбу кашфиёт Марсда сув муҳити бўлганини исботласа-да, у ерда аниқ биотик ҳаёт мавжуд бўлганини тўғридан-тўғри тасдиқловчи якуний далил эмаслигини, лекин изланишларни тубдан янги босқичга олиб чиқишини таъкидлади.

Teghaza 001МарсNASAметеорит
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марсда тонг қандай кўриниши илк бор табиий рангда намойиш этилдиМарсда тонг қандай кўриниши илк бор табиий рангда намойиш этилди10 октябр 13:13NASA Марсдаги 15 нафар астронавт учун озиқ-овқат тизимини танладиNASA Марсдаги 15 нафар астронавт учун озиқ-овқат тизимини танлади28 сентябр 06:51Марсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонладиМарсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонлади18 сентябр 21:25Rocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан норозRocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан нороз12 сентябр 15:54NASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқдаNASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқда1 сентябр 16:59NASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатадиNASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатади31 август 01:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда