Президент Бухоро нефть заводида бўлди: АИ-92 ва АИ-95 ишлаб чиқариш 2 баробар ошади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Шавкат Мирзиёев Бухоро нефтни қайта ишлаш заводини модернизация қилиш бўйича қиймати 328 миллион долларлик лойиҳа билан танишди.
- Ушбу ташаббус хомашёни қайта ишлаш қувватини 5 миллион тоннагача ошириш ҳамда халқаро Евро-5 стандартига мос AI-92 ва AI-95 бензинлари ишлаб чиқаришни кўпайтиришга қаратилган.
Ўзбекистон ёқилғи-энергетика хавфсизлигини таъминлаш ва аҳолини сифатли бензин маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш йўлида муҳим стратегик лойиҳага қўл урилмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев Қоровулбозор туманида жойлашган Бухоро нефтни қайта ишлаш заводига (БНҚИЗ) ташриф буюриб, корхонани тубдан модернизация қилиш лойиҳаси билан танишди.
Умумий қиймати 328 миллион долларни ташкил этувчи ушбу улкан ташаббус хомашёни қайта ишлаш ҳажмини икки бараварга кенгайтириш ва тўлиқ халқаро «Евро-5» экологик стандартларига мос келувчи юқори октанли ёқилғи ишлаб чиқаришни кўпайтиришга қаратилган.
БНҚИЗ бугунги кунда: 3 200 дан ортиқ ишчи ва 12 триллионлик маҳсулот
Мамлакатимизда ёқилғи ишлаб чиқарувчи энг йирик флагман саналган заводнинг ҳозирги иқтисодий кўрсаткичлари салмоқли натижаларни кўрсатмоқда:
Ишчи ўринлари ва ишлаб чиқариш кўлами: Корхонада 3 минг 200 нафардан зиёд маҳаллий мутахассис ва муҳандислар меҳнат қилмоқда;
9 ойлик сарҳисоб: Жорий йилнинг тўққиз ойи давомида завод томонидан қиймати 12,1 триллион сўмлик 1,36 миллион тонна нефть маҳсулотлари ишлаб чиқарилди;
Экспорт даромадлари: Маҳсулот ва хизматлар экспорти 99,5 миллион долларни ташкил этди, йил якунига қадар эса бу маррани 116 миллион долларга етказиш режалаштирилган.
Янги қурилмалар: Евро-5 стандартидаги АИ-92 ва АИ-95 қандай олинади?
328 миллион долларлик янги модернизация лойиҳаси технологик занжирни тўлиқ янгилайди:
Нафтани гидротозалаш: Махсус қурилмалар ёрдамида хомашё таркибидаги олтингугурт ва зарарли аралашмалар максимал даражада тозаланади;
Изомеризация жараёни: Енгил фракциялардан олинадиган бензиннинг октан сони сунъий равишда оширилади. Бу эса ички бозорни сифатли, двигателга зарар етказмайдиган ва экологик тоза Евро-5 талабидаги АИ-92 ҳамда АИ-95 бензинлари билан узлуксиз таъминлаш имконини беради;
Оғир қолдиқларни чуқур қайта ишлаш: Хомашёни фракцияларга ажратиш такомиллаштирилиб, чиқиндилар ва оғир қолдиқлардан ҳам юқори қийматли маҳсулотлар олинади.
Йиллик қувват 5 миллион тоннага етади
Ушбу модернизация тўлиқ якунлангач, Бухоро заводининг масштаби сезиларли даражада кенгаяди:
2 баробарлик ўсиш: Корхонанинг мавжуд қайта ишлаш қувватига яна 2,5 миллион тонна қўшилади ва умумий йиллик қувват 5 миллион тоннага етказилади;
Ички бозор ва экспорт мувозанати: Ишлаб чиқариш ҳажмининг кескин ошиши республика ички бозорида бензин тақчиллиги ва нархлар тебранишининг олдини олиш билан бирга, қўшни давлатларга тайёр нефть маҳсулотлари экспортини каррасига ошириш имкониятини яратади.
Давлатимиз раҳбари янги ускуналарни мавжуд тизимга уйғун жорий этиш, ишларни юқори сифатда якунлаш бўйича кўрсатмалар берди ҳамда жараёнда иштирок этаётган етакчи халқаро ҳамкорлар билан истиқболли режаларни муҳокама қилди.
Изоҳлар 0
…