Президент Бухоро нефть заводида бўлди: АИ-92 ва АИ-95 ишлаб чиқариш 2 баробар ошади

·3·Иқтисодиёт
Президент Бухоро нефть заводида бўлди: АИ-92 ва АИ-95 ишлаб чиқариш 2 баробар ошади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Президент Шавкат Мирзиёев Бухоро нефтни қайта ишлаш заводини модернизация қилиш бўйича қиймати 328 миллион долларлик лойиҳа билан танишди.
  • Ушбу ташаббус хомашёни қайта ишлаш қувватини 5 миллион тоннагача ошириш ҳамда халқаро Евро-5 стандартига мос AI-92 ва AI-95 бензинлари ишлаб чиқаришни кўпайтиришга қаратилган.

Ўзбекистон ёқилғи-энергетика хавфсизлигини таъминлаш ва аҳолини сифатли бензин маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш йўлида муҳим стратегик лойиҳага қўл урилмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев Қоровулбозор туманида жойлашган Бухоро нефтни қайта ишлаш заводига (БНҚИЗ) ташриф буюриб, корхонани тубдан модернизация қилиш лойиҳаси билан танишди.

Умумий қиймати 328 миллион долларни ташкил этувчи ушбу улкан ташаббус хомашёни қайта ишлаш ҳажмини икки бараварга кенгайтириш ва тўлиқ халқаро «Евро-5» экологик стандартларига мос келувчи юқори октанли ёқилғи ишлаб чиқаришни кўпайтиришга қаратилган.

Президент Бухоро нефть заводида бўлди: АИ-92 ва АИ-95 ишлаб чиқариш 2 баробар ошади

БНҚИЗ бугунги кунда: 3 200 дан ортиқ ишчи ва 12 триллионлик маҳсулот

Мамлакатимизда ёқилғи ишлаб чиқарувчи энг йирик флагман саналган заводнинг ҳозирги иқтисодий кўрсаткичлари салмоқли натижаларни кўрсатмоқда:

  • Ишчи ўринлари ва ишлаб чиқариш кўлами: Корхонада 3 минг 200 нафардан зиёд маҳаллий мутахассис ва муҳандислар меҳнат қилмоқда;

  • 9 ойлик сарҳисоб: Жорий йилнинг тўққиз ойи давомида завод томонидан қиймати 12,1 триллион сўмлик 1,36 миллион тонна нефть маҳсулотлари ишлаб чиқарилди;

  • Экспорт даромадлари: Маҳсулот ва хизматлар экспорти 99,5 миллион долларни ташкил этди, йил якунига қадар эса бу маррани 116 миллион долларга етказиш режалаштирилган.

Президент Бухоро нефть заводида бўлди: АИ-92 ва АИ-95 ишлаб чиқариш 2 баробар ошади

Янги қурилмалар: Евро-5 стандартидаги АИ-92 ва АИ-95 қандай олинади?

328 миллион долларлик янги модернизация лойиҳаси технологик занжирни тўлиқ янгилайди:

  • Нафтани гидротозалаш: Махсус қурилмалар ёрдамида хомашё таркибидаги олтингугурт ва зарарли аралашмалар максимал даражада тозаланади;

  • Изомеризация жараёни: Енгил фракциялардан олинадиган бензиннинг октан сони сунъий равишда оширилади. Бу эса ички бозорни сифатли, двигателга зарар етказмайдиган ва экологик тоза Евро-5 талабидаги АИ-92 ҳамда АИ-95 бензинлари билан узлуксиз таъминлаш имконини беради;

  • Оғир қолдиқларни чуқур қайта ишлаш: Хомашёни фракцияларга ажратиш такомиллаштирилиб, чиқиндилар ва оғир қолдиқлардан ҳам юқори қийматли маҳсулотлар олинади.

Президент Бухоро нефть заводида бўлди: АИ-92 ва АИ-95 ишлаб чиқариш 2 баробар ошади

Йиллик қувват 5 миллион тоннага етади

Ушбу модернизация тўлиқ якунлангач, Бухоро заводининг масштаби сезиларли даражада кенгаяди:

  • 2 баробарлик ўсиш: Корхонанинг мавжуд қайта ишлаш қувватига яна 2,5 миллион тонна қўшилади ва умумий йиллик қувват 5 миллион тоннага етказилади;

  • Ички бозор ва экспорт мувозанати: Ишлаб чиқариш ҳажмининг кескин ошиши республика ички бозорида бензин тақчиллиги ва нархлар тебранишининг олдини олиш билан бирга, қўшни давлатларга тайёр нефть маҳсулотлари экспортини каррасига ошириш имкониятини яратади.

Давлатимиз раҳбари янги ускуналарни мавжуд тизимга уйғун жорий этиш, ишларни юқори сифатда якунлаш бўйича кўрсатмалар берди ҳамда жараёнда иштирок этаётган етакчи халқаро ҳамкорлар билан истиқболли режаларни муҳокама қилди.

Бухоро нефтни қайта ишлаш заводиШавкат МирзиёевЕвро-5Қоровулбозор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бухорода нефт сақлаш омборида ёнғин содир бўлдиБухорода нефт сақлаш омборида ёнғин содир бўлди15 сентябр 12:35Президент “Техночем” мажмуасида бўлди: Бухорода бензин сифатини оширувчи завод кенгаймоқдаПрезидент “Техночем” мажмуасида бўлди: Бухорода бензин сифатини оширувчи завод кенгаймоқдаБугун 16:44Ўзбекистонда газ қазиб олиш қанчага камайгани маълум қилиндиЎзбекистонда газ қазиб олиш қанчага камайгани маълум қилинди6 июл 11:16Ўзбекистон ва Сербия савдони бир неча баробар оширишни режалаштирдиЎзбекистон ва Сербия савдони бир неча баробар оширишни режалаштирди8 сентябр 21:38Ўзбекистонга хориждан келган пул миқдори маълум бўлдиЎзбекистонга хориждан келган пул миқдори маълум бўлдиБугун 15:34Бухорода электр тармоқлари 745 километрга узайтириладиБухорода электр тармоқлари 745 километрга узайтириладиБугун 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
Пропаннинг янги нархи: 15 ноябрдан суюлтирилган газ нархи қанча бўлади?
Пропаннинг янги нархи: 15 ноябрдан суюлтирилган газ нархи қанча бўлади?
30 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
30 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
4 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
4 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
3 ноябрь учун валюта курслари эълон
3 ноябрь учун валюта курслари эълон
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди