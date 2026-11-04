Президент “Техночем” мажмуасида бўлди: Бухорода бензин сифатини оширувчи завод кенгаймоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Шавкат Мирзиёев Бухоро туманидаги «Техночем» корхонаси фаолияти ва нефт-кимё кластерини ривожлантириш режаларини кўздан кечирди.
- Ҳозирда 500 нафар мутахассис ишлаётган ушбу мажмуа йилига 160 минг тонна нафта ва газ конденсатини қайта ишлаб, юқори сифатли ёқилғи ҳамда кимёвий хомашёлар ишлаб чиқармоқда.
Ўзбекистон саноат сиёсатининг стратегик йўналишларидан бири — хомашёни шунчаки сотиш эмас, балки табиий ресурсларни чуқур қайта ишлаб, юқори қўшилган қийматга эга рақобатбардош тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришдир. Президент Шавкат Мирзиёев Бухоро вилоятига ташрифи давомида Бухоро туманида жойлашган «Техночем» корхонаси фаолияти ва нефть-кимё кластерининг истиқболли режалари билан яқиндан танишди.
Ушбу мажмуа нефть ва газ конденсати, нафта, метанол ҳамда пиролиз дистиллятини чуқур қайта ишлашга ихтисослашган бўлиб, ўз йўналиши бўйича республикада ягона ҳисобланади.
69 гектарлик майдон ва ноёб маҳсулотлар ишлаб чиқариш
Ҳозирги кунда тўлиқ фаолият юритаётган корхона мамлакатнинг ёқилғи ва кимё бозорига сезиларли таъсир кўрсатмоқда:
Ишлаб чиқариш кўлами: 69 гектар майдонни эгаллаган улкан мажмуада 500 нафарга яқин маҳаллий мутахассис меҳнат қилмоқда;
Мавжуд қайта ишлаш қуввати: Йилига 100 минг тонна пиролиз дистилляти ҳамда 160 минг тонна нафта ва газ конденсати қайта ишланади;
Кимё ва ёқилғи саноати маҳсулотлари: Бу ерда нафақат юқори сифатли ёқилғи, балки миллий саноат учун ноёб хомашёлар олинади. Хусусан, автомобиль бензини сифати ва октан сонини оширувчи октанбустерлар, шунингдек бўёқ, лак, елим ва маиший кимё воситалари учун энг зарур эритгичлар ишлаб чиқарилмоқда.
2028 йилгача 292 миллион долларлик янги босқич: 700 та янги иш ўрни
Давлатимиз раҳбарига кластернинг иккинчи босқичини ишга тушириш бўйича тақдим этилган инвестициявий лойиҳа миқёси билан ажралиб туради:
292 миллион долларлик инвестиция: 2028 йил якунига қадар киритиладиган ушбу сармоя газ конденсати ва нафтани янада чуқур қайта ишлаш, ароматик углеводородлар ҳамда махсус эритгичлар ишлаб чиқаришни кенгайтиришга йўналтирилади;
Қўшимча 400 минг тонналик қувват: Лойиҳа тўлиқ ишга тушгач, йиллик қайта ишлаш ҳажми яна 400 минг тоннага ошади ва аҳоли учун 700 та янги юқори даромадли иш ўрни яратилади;
Ишлаб чиқариш ва таълим уйғунлиги: Янги қувватлар сабаб технолог, муҳандис, кимёгар ва лаборатория мутахассисларига талаб кескин ортади. Шу боис Президент вилоятдаги касбий таълим муассасалари ва саноат корхоналари ўртасидаги дуал таълим интеграциясини зудлик билан мустаҳкамлаш бўйича кўрсатма берди.
Экспорт географияси: Европа Иттифоқи ва минтақа бозорлари
Кластер нафақат ички бозорни таъминлаш, балки халқаро майдонда мустаҳкам ўрин эгаллашни мақсад қилган:
180 минг тонналик экспорт: Корхона Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон, Афғонистон ҳамда Европа Иттифоқи давлатларига йилига қарийб 180 минг тонна нефть-кимё маҳсулотлари, автобензин ва дизель ёқилғисини экспорт қилиш бўйича шартномаларни йўлга қўймоқда;
Суюлтирилган газ лойиҳаси: 2028–2030 йилларда яна 150 минг тонна суюлтирилган газни қайта ишлаш лойиҳасини ишга тушириш мақсадида етакчи хорижий ҳамкорлар билан якуний музокаралар олиб борилмоқда.
Бухоро туманидаги мазкур замонавий нефть-кимё кластери мамлакатимизнинг табиий бойликларидан максимал даражада юқори қиймат яратиш ва юқори технологияли маҳсулотларни халқаро бозорларга етказиб беришда ҳал қилувчи драйверга айланмоқда.
Изоҳлар 0
…