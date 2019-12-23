Доллар курси яна пастлади

  • 23 декабрь 2019, 13:11
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  • Иқтисодиёт
    • Доллар курси яна пастлади
    Марказий банк 24 декабрдан эътиборан хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан янги қийматини белгилади.
    Ўтган ҳафтадаги қиймат билан солиштирганда, долларнинг расмий курси 16,03 сўмга тушиб, 9 516,37 сўмни ташкил қилди.

    Евро курси 56,85 сўмга арзонлаб, 10 542,23 сўмни ташкил этди.
    Рубль курси 1,37 сўмга кўтарилади ва 1 рубль 152,94 сўмга тенг бўлади.

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