Доллар курси яна пастлади
Марказий банк 24 декабрдан эътиборан хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан янги қийматини белгилади.
Ўтган ҳафтадаги қиймат билан солиштирганда, долларнинг расмий курси 16,03 сўмга тушиб, 9 516,37 сўмни ташкил қилди.
Евро курси 56,85 сўмга арзонлаб, 10 542,23 сўмни ташкил этди.
Рубль курси 1,37 сўмга кўтарилади ва 1 рубль 152,94 сўмга тенг бўлади.
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