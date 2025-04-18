«Дўстлик» чегарасидаги кир ювиш кукунининг сирли сирти: 40 миллиардлик нарко-операция фош бўлди

·896·Жамият
«Дўстлик» чегарасидаги кир ювиш кукунининг сирли сирти: 40 миллиардлик нарко-операция фош бўлди
«Дўстлик» чегара-божхона постида навбатдаги ноқонуний хатти-ҳаракатлар фош этилди. Давлат божхона қўмитаси маълумотига кўра, ўзларини оддий йўловчи сифатида кўрсатган 3 нафар фуқаро 9 кг оғирликдаги 3 дона кир ювиш кукунини олиб ўтаётганда тўхтатилди.

Божхоначиларнинг диққати қадоқнинг илгари очилганлигига тушди. Текширув давомида кукун қадоғи ичидаги модда прегабалин экани аниқланди. Бу модда кучли таъсир қилувчи, асаб тизимига жиддий таъсир кўрсатувчи воситадир.

Операция давомида бу товарларни қабул қилиши керак бўлган шахс ҳам Тошкент вилояти Оҳангарон туманида қўлга олинди. Унинг ёнидан яна 27 кг (9 қадоқ) прегабалин моддаси аралашган кукун топилди.

Тезкор тадбирлар натижасида кучли таъсир қилувчи моддаларни қайта ишлаш ва сотиш учун Учтепа туманида яширин нарколаборатория ташкил этиш режалаштирилаётгани аниқланди. Ижарага олинган хонадондан махсус жиҳозлар, хом ашё ва катта миқдорда бўш капсулалар топилди.

Бу билан ҳам иш тўхтамади. Эртаси куни яна бир партия – 20 кг оғирликдаги кир ювиш кукуни қадоқлари ичига жойланган кучли таъсир қилувчи моддалар ҳам тўхтатилди.

Умумий ҳисобда, ушбу операция натижасида 56 кг кучли таъсир қилувчи модда қўлга тушди. Шундан 45 кг соф прегабалин бўлиб чиқди. Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, бу миқдордаги прегабалинни 1,5 миллионга яқин капсулага тақсимлаш мумкин бўлган.

Мазкур моддаларнинг қора бозордаги умумий баҳоси 40 миллиард сўмдан ортиқ экани айтилмоқда. Ҳозирги пайтда ҳолат бўйича жиноий иш қўзғатилиб, тергов ишлари бошланган.
Кир Ювиш КукуниНоқонуний Хатти-ҲаракатларПрегабалин МоддасиКучли ТаъсирТошкент ВилоятиНарколаборатория Ташкил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда боғча очиш учун 10 минг доллар сўраган шахс ушландиАндижонда боғча очиш учун 10 минг доллар сўраган шахс ушландиБугун, 00:18Дунёда биринчи: Тошкентда сояли кўчаларни топиб берувчи «Яшил» йўналиш пайдо бўлдиДунёда биринчи: Тошкентда сояли кўчаларни топиб берувчи «Яшил» йўналиш пайдо бўлдиКеча, 20:44Жиззахда қонли сутка: Бир кундаги 2 та аянчли ЙТҲда 5 киши ҳалок бўлдиЖиззахда қонли сутка: Бир кундаги 2 та аянчли ЙТҲда 5 киши ҳалок бўлдиКеча, 20:11Навоийда оғир йўқотиш: Томди туман суди раиси ЙТҲда ҳалок бўлдиНавоийда оғир йўқотиш: Томди туман суди раиси ЙТҲда ҳалок бўлдиКеча, 20:03Абитуриентлар диққатига: ОТМларга якуний кириш натижалари эълон қилинди!Абитуриентлар диққатига: ОТМларга якуний кириш натижалари эълон қилинди!Кеча, 10:02Янги йўлда Isuzu юк машинаси ёниб кетдиЯнги йўлда Isuzu юк машинаси ёниб кетдиКеча, 05:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди