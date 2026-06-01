Қўқонда рухсатсиз автойиғин уюштирмоқчи бўлган инстаблогерга чора кўрилди
Фарғона вилояти Қўқон шаҳрида жамоат тартиби ва ҳаракат хавфсизлигига таҳдид солиши мумкин бўлган ҳолатнинг олди олинди. Инстаграмда блогерлик фаолияти билан шуғулланувчи Д.У. рухсатсиз оммавий тадбир ташкил этмоқчи бўлгани айтилмоқда.
Маълум қилинишича, блогер 2026 йил 31 май куни соат 17:00 да шаҳардаги супермаркет олдида чиройли рақамли автомобиллар тўпланиши бўйича видеомурожаат тарқатган. Бироқ ушбу йиғилиш учун тегишли рухсатнома олинмаган.
Қўқон шаҳар ИИБ ходимлари томонидан олиб борилган тезкор ҳаракатлар натижасида ҳуқуқбузарликнинг олди олинган. Фуқаро Д.У. билан тушунтириш ишлари ўтказилган.
Шу вақтда унинг шериги Ж.М. ички ишлар ходимларининг қонуний талабларига бўйсунмай, қаршилик кўрсатгани ва жамоат тартибини бузгани маълум қилинди.
Ҳолат юзасидан Д.У. ва Ж.М.га нисбатан маъмурий ҳужжатлар расмийлаштирилиб, иш суд органига юборилган.
…