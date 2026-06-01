Қўқонда рухсатсиз автойиғин уюштирмоқчи бўлган инстаблогерга чора кўрилди

·55·Жамият
Қўқонда рухсатсиз автойиғин уюштирмоқчи бўлган инстаблогерга чора кўрилди

Фарғона вилояти Қўқон шаҳрида жамоат тартиби ва ҳаракат хавфсизлигига таҳдид солиши мумкин бўлган ҳолатнинг олди олинди. Инстаграмда блогерлик фаолияти билан шуғулланувчи Д.У. рухсатсиз оммавий тадбир ташкил этмоқчи бўлгани айтилмоқда.

Маълум қилинишича, блогер 2026 йил 31 май куни соат 17:00 да шаҳардаги супермаркет олдида чиройли рақамли автомобиллар тўпланиши бўйича видеомурожаат тарқатган. Бироқ ушбу йиғилиш учун тегишли рухсатнома олинмаган.

Қўқон шаҳар ИИБ ходимлари томонидан олиб борилган тезкор ҳаракатлар натижасида ҳуқуқбузарликнинг олди олинган. Фуқаро Д.У. билан тушунтириш ишлари ўтказилган.

Шу вақтда унинг шериги Ж.М. ички ишлар ходимларининг қонуний талабларига бўйсунмай, қаршилик кўрсатгани ва жамоат тартибини бузгани маълум қилинди.

Ҳолат юзасидан Д.У. ва Ж.М.га нисбатан маъмурий ҳужжатлар расмийлаштирилиб, иш суд органига юборилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқдаБугун, 07:57Тошкент шаҳар ҳокими Учтепа туманини ривожлантириш режасини эълон қилдиБугун, 07:53Тошкентда автомобиль сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик фош этилдиБугун, 07:49Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкинБугун, 07:29Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиБугун, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди