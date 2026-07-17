Дўрмон йўли ва Ғазалкент кесишмасида оғир ЙТ қайд этилди

·37·Жамият
Дўрмон йўли ва Ғазалкент кесишмасида оғир ЙТ қайд этилди

Тошкентда 16 июль куни кечки пайт хизмат мотоцикллари иштирокида оғир йўл-транспорт ҳодисаси юз берди. Соат 18:30 атрофида Мирзо Улуғбек туманидаги Дўрмон йўли ва Ғазалкент кўчалари кесишмасида уч нафар ЙПХ инспектори бошқарувидаги мотоцикллар Оних автомобили билан тўқнашган.

Ҳодиса оқибатида инспекторлардан бири оғир жароҳат олган ва воқеа жойида вафот этган. Бошқа жабрланганларга шифокорлар томонидан тиббий ёрдам кўрсатилмоқда.

Ижтимоий тармоқларда ҳодиса кортежни кузатиш вақтида содир бўлгани ҳақида хабарлар тарқалган. Расмий идоралар бу маълумотни рад этди ва фуқаролардан ишончсиз хабарларни тарқатмасликни сўради.

Shahar ko‘chasida sodir bo‘lgan og‘ir YTH joyida qutqaruvchilar ishlamoqda.

Йўл-транспорт ҳодисаси юзасидан терговга қадар текширув бошланган. Ҳодисанинг аниқ сабаблари ва иштирокчилар ҳаракати текширув давомида ўрганилади.

Мирзо УлуғбекТошкентЙПХ инспекториОнихДўрмон йўлиЙТ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 3,2 кг гиёҳванд моддалар муомаласига чек қўйилдиТошкентда 3,2 кг гиёҳванд моддалар муомаласига чек қўйилдиБугун, 10:13Ипотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмасИпотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмасКеча, 20:55Андижондаги хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиАндижондаги хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиКеча, 20:53Автомобил ва уйга MyGov орқали онлайн тақиқ қўйиш имконияти яратиладиАвтомобил ва уйга MyGov орқали онлайн тақиқ қўйиш имконияти яратиладиКеча, 20:2413 ёшли қиз она бўлди: ҳолат юзасидан тергов бошланди13 ёшли қиз она бўлди: ҳолат юзасидан тергов бошландиКеча, 20:21«Турон» бекатида шифт қисми қулади: икки киши жароҳатланди«Турон» бекатида шифт қисми қулади: икки киши жароҳатландиКеча, 19:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда