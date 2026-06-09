Банк қарзини тўламагани учун фуқоронинг “Hyundai Elantra” автомобили хатланди
Бухорода банк қарзини тўламаган корхонага тегишли "Hyundai Elantra" автомобили хатланди. Суд ҳужжатига кўра, "Husen Susana Expidition" МЧЖдан "Саноат-қурилиш банк" фойдасига 154 миллион 778 минг сўмдан ортиқ қарз ундирилиши белгиланган.
Қарздорга маблағни ихтиёрий тўлаш учун муддат берилган. Бироқ белгиланган вақтда қарз қопланмагани сабаб мажбурий ижро ҳаракатлари бошланган.
Ижро жараёнида корхона мол-мулклари аниқланиб, уларга тақиқ қўйилган. Корхона балансидаги "Hyundai Elantra" автомашинаси эса қидирувга берилган.
Автомобиль топилганидан сўнг қарздор уни жарима майдончасига ихтиёрий топширишдан бош тортган. Шу сабаб машина эвакуатор орқали олиб кетилган.
Агар қарз яқин вақтда тўланмаса, автомобиль баҳоланиб, электрон аукционга чиқарилади. Тушган маблағ суд қарорида кўрсатилган қарзни қоплашга йўналтирилади.
…