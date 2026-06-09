Андижонда кам учрайдиган ҳолат: 4 нафар эгизак туғилди

·0·Жамият
Андижонда кам учрайдиган ҳолат: 4 нафар эгизак туғилди

Андижон вилоятида шифокорлар яна бир қувончли воқеага гувоҳ бўлди. Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт марказининг Андижон вилояти филиалида бир йўла 4 нафар эгизак чақалоқ дунёга келди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълум қилди.

Қайд этилишича, Андижон шаҳридаги “Ғайрат” маҳалла фуқаролар йиғинида яшовчи Одинахон Муҳаммаджонова жорий йилнинг 2 июнь куни кўп ҳомилали ҳомиладорлик ташхиси билан мазкур тиббиёт муассасасига ётқизилган.

Бир неча кундан сўнг унга муддатидан олдинги туғуруқ ташхиси қўйилиб, кесарча кесиш амалиёти ўтказилган.

Туғуруқ жараёни филиалнинг тажрибали акушер-гинекологлари, неонатологлари ҳамда реаниматологлари иштирокида муваффақиятли амалга оширилган.

— биринчи чақалоқ ўғил бўлиб, вазни 2415 грамм, бўйи 44 сантиметр;

— иккинчи чақалоқ ўғил бўлиб, вазни 1730 грамм, бўйи 37 сантиметр;

— учинчи чақалоқ ўғил бўлиб, вазни 2405 грамм, бўйи 44 сантиметр;

— тўртинчи чақалоқ қиз бўлиб, вазни 1885 грамм, бўйи 39 сантиметрни ташкил этган.

Маълум қилинишича, ҳозирги вақтда она ва чақалоқларнинг аҳволи яхши. Улар малакали тиббиёт ходимлари кузатуви остида бўлиб, зарур тиббий парвариш билан таъминланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қидирувдаги BYD SONG PLUS автотранспорт воситаси топилдиҚидирувдаги BYD SONG PLUS автотранспорт воситаси топилдиБугун, 08:49Қарздорни топишга собиқ турмуш ўртоғи ёрдамлашдиҚарздорни топишга собиқ турмуш ўртоғи ёрдамлашдиБугун, 08:42Фарғонада кэшбек орқали 3,2 млрд сўмни ўғирлаган гуруҳ қўлга тушди...Фарғонада кэшбек орқали 3,2 млрд сўмни ўғирлаган гуруҳ қўлга тушди...Бугун, 08:26Тошкентда солиқ инспекторлари пора олаётганда қўлга тушди...Тошкентда солиқ инспекторлари пора олаётганда қўлга тушди...Бугун, 08:16Банк қарзини тўламагани учун фуқоронинг “Hyundai Elantra” автомобили хатландиБанк қарзини тўламагани учун фуқоронинг “Hyundai Elantra” автомобили хатландиБугун, 07:50Кешбэк ортидаги фирибгарлик: 3,2 миллиард сўм талон-торож қилиндиКешбэк ортидаги фирибгарлик: 3,2 миллиард сўм талон-торож қилиндиБугун, 07:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди