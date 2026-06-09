«Солиқ» иловасидаги кэшбэкни дарахт экишга йўналтириш имкони яратилди
Юртимизда атроф-муҳит муҳофазаси, экологик тозаликни таъминлаш ва яшил майдонларни кенгайтириш йўлида хайрли ҳамда инновацион ташаббуслар изчил давом эттирилмоқда. Эндиликда Давлат солиқ қўмитасининг машҳур «Солиқ» («Soliq Mobile») мобил иловаси фойдаланувчилари кундалик харидлари ва турли хизматлар учун ўзларига қайтариб берилган (жамғарилган) кэшбэк маблағларини юртимизни янада яшиллаштириш, яъни дарахт ва кўчатлар экиш ишларига ўз хоҳишларига кўра беғараз йўналтиришлари мумкин бўлди. Ушбу ажойиб ва табиатсеварликка йўғрилган янги имконият ҳақида Солиқ қўмитаси матбуот хизмати расмий хабар берди.
Қайд этилишича, жамиятимизда «Яшил макон» умумиллий лойиҳасини янада ривожлантиришга хизмат қилувчи ушбу қулайлик Муҳтарам Президентимизнинг 2025 йил 18 ноябрдаги тегишли қарори ижросини таъминлаш мақсадида ҳаётга татбиқ этилди. Мазкур экологик лойиҳа Солиқ қўмитаси ҳамда Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлигининг ўзаро яқин ва самарали ҳамкорлиги натижасида муваффақиятли йўлга қўйилди.
Экологик тоза келажакка ҳисса қўшишни истаган юртдошларимиз учун ушбу янги хизмат тури шу йилнинг июнь ойидан бошлаб «Солиқ» мобил иловасининг энг сўнгги янгиланган версиясида тўлиқ ишга туширилди. Иловадан фойдаланувчилар ўз ҳаётий ва фуқаролик позицияларини кўрсатган ҳолда, тўпланган маблағларини дастурнинг «Банк карталари» бўлимига ўтиб, у ерда янги ташкил этилган «Дарахт ва кўчатлар экиш жамғармаси» махсус хизмати орқали онлайн тарзда осон ва тез ўтказишлари мумкин бўлади.
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, кэшбэк ҳисобидан маблағларни ушбу хайрия жамғармасига ўтказиш тўлиқ ихтиёрий характерга эга. Ҳар бир фуқаро ўзининг топган кэшбэк маблағини хоҳласа ўз эҳтиёжлари учун банк картасига ўтказиб олади, хоҳласа она табиатимиз чиройи ва соф ҳавомиз учун кўчат экишга совға қилади. Бу эса юртимизда рақамли иқтисодиёт билан экологик маданият гўзал тарзда уйғунлашаётганидан далолатдир.
Иловадаги сўнгги техник янгиликлар, «Яшил макон» дастури доирасидаги энг қайноқ репортажлар ва мамлакатимиз ҳаётига оид энг қизиқарли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…