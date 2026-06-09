«Солиқ» иловасидаги кэшбэкни дарахт экишга йўналтириш имкони яратилди

·0·Жамият
«Солиқ» иловасидаги кэшбэкни дарахт экишга йўналтириш имкони яратилди

Юртимизда атроф-муҳит муҳофазаси, экологик тозаликни таъминлаш ва яшил майдонларни кенгайтириш йўлида хайрли ҳамда инновацион ташаббуслар изчил давом эттирилмоқда. Эндиликда Давлат солиқ қўмитасининг машҳур «Солиқ» («Soliq Mobile») мобил иловаси фойдаланувчилари кундалик харидлари ва турли хизматлар учун ўзларига қайтариб берилган (жамғарилган) кэшбэк маблағларини юртимизни янада яшиллаштириш, яъни дарахт ва кўчатлар экиш ишларига ўз хоҳишларига кўра беғараз йўналтиришлари мумкин бўлди. Ушбу ажойиб ва табиатсеварликка йўғрилган янги имконият ҳақида Солиқ қўмитаси матбуот хизмати расмий хабар берди.

Қайд этилишича, жамиятимизда «Яшил макон» умумиллий лойиҳасини янада ривожлантиришга хизмат қилувчи ушбу қулайлик Муҳтарам Президентимизнинг 2025 йил 18 ноябрдаги тегишли қарори ижросини таъминлаш мақсадида ҳаётга татбиқ этилди. Мазкур экологик лойиҳа Солиқ қўмитаси ҳамда Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлигининг ўзаро яқин ва самарали ҳамкорлиги натижасида муваффақиятли йўлга қўйилди.

Экологик тоза келажакка ҳисса қўшишни истаган юртдошларимиз учун ушбу янги хизмат тури шу йилнинг июнь ойидан бошлаб «Солиқ» мобил иловасининг энг сўнгги янгиланган версиясида тўлиқ ишга туширилди. Иловадан фойдаланувчилар ўз ҳаётий ва фуқаролик позицияларини кўрсатган ҳолда, тўпланган маблағларини дастурнинг «Банк карталари» бўлимига ўтиб, у ерда янги ташкил этилган «Дарахт ва кўчатлар экиш жамғармаси» махсус хизмати орқали онлайн тарзда осон ва тез ўтказишлари мумкин бўлади.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, кэшбэк ҳисобидан маблағларни ушбу хайрия жамғармасига ўтказиш тўлиқ ихтиёрий характерга эга. Ҳар бир фуқаро ўзининг топган кэшбэк маблағини хоҳласа ўз эҳтиёжлари учун банк картасига ўтказиб олади, хоҳласа она табиатимиз чиройи ва соф ҳавомиз учун кўчат экишга совға қилади. Бу эса юртимизда рақамли иқтисодиёт билан экологик маданият гўзал тарзда уйғунлашаётганидан далолатдир.

Иловадаги сўнгги техник янгиликлар, «Яшил макон» дастури доирасидаги энг қайноқ репортажлар ва мамлакатимиз ҳаётига оид энг қизиқарли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Истанбулдаги фожиа: 6 ёшли ўзбекистонлик бола ҳалок бўлдиИстанбулдаги фожиа: 6 ёшли ўзбекистонлик бола ҳалок бўлдиБугун, 15:14Навоийда даҳшатли ЙТҲ: Tico ҳайдовчиси ҳалок бўлдиНавоийда даҳшатли ЙТҲ: Tico ҳайдовчиси ҳалок бўлдиБугун, 15:13Андижонда тўрт нафар эгизак чақалоқ дунёга келдиАндижонда тўрт нафар эгизак чақалоқ дунёга келдиБугун, 11:52Андижонда кам учрайдиган ҳолат: 4 нафар эгизак туғилдиАндижонда кам учрайдиган ҳолат: 4 нафар эгизак туғилдиБугун, 09:52Қидирувдаги BYD SONG PLUS автотранспорт воситаси топилдиҚидирувдаги BYD SONG PLUS автотранспорт воситаси топилдиБугун, 08:49Қарздорни топишга собиқ турмуш ўртоғи ёрдамлашдиҚарздорни топишга собиқ турмуш ўртоғи ёрдамлашдиБугун, 08:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди