Инспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоланди

·0·Жамият
Инспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоланди

Фарғона вилоятининг Бувайда туманида экология инспекторига нисбатан куч ишлатган ҳоким ўринбосарига суд ҳукми ўқилди. Мансабдор ўз ваколат доирасидан чиқиб кетгани учун жиноий жавобгарликка тортилди.

Маълум бўлишича, воқеа тумандаги коллектор атрофида жойлашган дарахтларни кесиш ишлари давомида содир бўлган. Экология инспектори ҳудудда тегишли рухсатномаларсиз амалга оширилаётган ишларга аралашиб, қонуний тартибда чора кўришга уринган.

Бироқ туман ҳокими ўринбосари Саидали Хизиров инспекторнинг хизмат вазифасини бажаришига тўсқинлик қилган. У инспекторнинг курткаси ёқасидан тортиб, хизмат ҳаракатларини тўхтатишга мажбурлаган ва унга енгил тан жароҳати етказган.

Тергов жараёнида аниқланишича, мазкур ҳудуддаги 104 туп тол дарахти ҳам тегишли рухсатсиз кесиб ташланган. Бунинг натижасида табиатга 171 миллион сўмдан ортиқ зарар етказилган.

Суд қарорига кўра, Саидали Хизиров Жиноят кодексининг мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш билан боғлиқ моддаси бўйича айбдор деб топилди. У бир йил давомида мансабдорлик ва моддий жавобгарлик билан боғлиқ лавозимларда ишлаш ҳуқуқидан маҳрум қилиниб, 61,8 миллион сўм миқдорида жаримага тортилди.

Иш доирасида дарахтларни кесиш ишларини ташкил этган масъул МЧЖ раҳбари ҳам жавобгарликка тортилди. Суд унга нисбатан 41,2 миллион сўм миқдорида жарима жазоси тайинлади.

Жабрланувчи томон жазони енгил деб ҳисоблаб, юқори инстанцияга мурожаат қилди. Бироқ Фарғона вилояти суди апелляция тартибида ишни кўриб чиқиб, биринчи инстанция суди ҳукмини ўзгаришсиз қолдирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Солиқ» иловасидаги кэшбэкни дарахт экишга йўналтириш имкони яратилди«Солиқ» иловасидаги кэшбэкни дарахт экишга йўналтириш имкони яратилдиКеча, 15:23Истанбулдаги фожиа: 6 ёшли ўзбекистонлик бола ҳалок бўлдиИстанбулдаги фожиа: 6 ёшли ўзбекистонлик бола ҳалок бўлдиКеча, 15:14Навоийда даҳшатли ЙТҲ: Tico ҳайдовчиси ҳалок бўлдиНавоийда даҳшатли ЙТҲ: Tico ҳайдовчиси ҳалок бўлдиКеча, 15:13Андижонда тўрт нафар эгизак чақалоқ дунёга келдиАндижонда тўрт нафар эгизак чақалоқ дунёга келдиКеча, 11:52Андижонда кам учрайдиган ҳолат: 4 нафар эгизак туғилдиАндижонда кам учрайдиган ҳолат: 4 нафар эгизак туғилдиКеча, 09:52Қидирувдаги BYD SONG PLUS автотранспорт воситаси топилдиҚидирувдаги BYD SONG PLUS автотранспорт воситаси топилдиКеча, 08:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди