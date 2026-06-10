Шайхонтоҳурда ака-укалар уй сотиш баҳонасида катта маблағни ўзлаштирди
Кўчмас мулк бозорида ҳалол харидорларни тузоққа тушириб, уларнинг йиллар давомида йиққан сармоясини фирибгарлик йўли билан шилиб кетувчи кимсалар, афсуски, ҳануз учраб турибди. Тошкент шаҳрининг Шайхонтоҳур туманида ана шундай ўта йирик миқдордаги режали фирибгарлик жинояти фош этилди. Пойтахт Ички ишлар бош бошқармаси ҳузуридаги Тергов бўлими томонидан фуқароларнинг ишончига кириб, уларни катта миқдордаги маблағдан маҳрум қилган ака-ука — 1986 йилда туғилган Зафаржон И. ва 1987 йилда таваллуд топган Зокир И.ларга нисбатан расман жиноят иши қўзғатилди.
Олиб борилган суриштирув ва дастлабки тергов ҳаракатлари давомида ушбу жиноий шерикларнинг сохта олди-сотди режаси тафсилотлари юзага чиқди. Маълум бўлишича, айёр ака-укалар ўзганинг мулкини кўрсатган ҳолда, ушбу турар жой биносини Учтепа туманида истиқомат қилувчи соддадил ва ҳалол бир фуқарога жами 900 минг АҚШ доллари эвазига сотишга ўзаро сохта келишув тузишган. Харидорнинг ишончини қозониб, гўёки уйни бошқага сотиб юбормаслик кафолати сифатида нақд 363 000 АҚШ доллари миқдоридаги жуда йирик ҳажмдаги бошланғич тўловни (аванс) қўлга киритишган. Бироқ ушбу суммани чўнтакка ургандан сўнг, «тадбиркор» сотувчилар бирдан ғойиб бўлишган ва қўнғироқларга жавоб бермай, алоқани бутунлай узишган. Жабрланувчи алданганини сезиб, суриштирув ўтказганда эса, мазкур кўчмас мулк объекти аллақачон қонуний равишда мутлақо бошқа бегона шахс номига расмийлаштириб сотиб юборилгани маълум бўлган.
Мазкур мудҳиш ва ачинарли ҳолат юзасидан Тошкент шаҳар ИИББ томонидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-моддаси (фирибгарлик) тегишли банди билан жиноят иши қўзғатилиб, ҳозирда тергов ҳаракатлари ўта синчковлик билан олиб борилмоқда. Адолат қарор топиб, ўзганинг юз минглаб доллар маблағини ҳаром йўл билан ўзлаштирган кимсалар қонун олдида муносиб жазо олишлари муқаррар.
Ушбу воқеа муносабати билан Ички ишлар бош бошқармаси юртимиз фуқароларини яна бир бор ҳушёрликка чақиради. Кўчмас мулк ёки йирик шартномаларни тузаётганда, алданиб қолмаслик учун битимларни фақатгина нотариус ва ваколатли давлат органлари орқали қонуний расмийлаштиришни ҳамда маблағларни фақат ва фақат ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тозалигини тўлиқ текшириб бўлгандан кейингина топширишни қатъий сўраб қолади.
Пойтахтимиздаги осойишталик, фирибгарликка қарши тезкор курашлар, ҳуқуқий маслаҳатлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг муҳим, ижтимоий ва эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…