Шайхонтоҳурда ака-укалар уй сотиш баҳонасида катта маблағни ўзлаштирди

·0·Жамият
Шайхонтоҳурда ака-укалар уй сотиш баҳонасида катта маблағни ўзлаштирди

Кўчмас мулк бозорида ҳалол харидорларни тузоққа тушириб, уларнинг йиллар давомида йиққан сармоясини фирибгарлик йўли билан шилиб кетувчи кимсалар, афсуски, ҳануз учраб турибди. Тошкент шаҳрининг Шайхонтоҳур туманида ана шундай ўта йирик миқдордаги режали фирибгарлик жинояти фош этилди. Пойтахт Ички ишлар бош бошқармаси ҳузуридаги Тергов бўлими томонидан фуқароларнинг ишончига кириб, уларни катта миқдордаги маблағдан маҳрум қилган ака-ука — 1986 йилда туғилган Зафаржон И. ва 1987 йилда таваллуд топган Зокир И.ларга нисбатан расман жиноят иши қўзғатилди.

Олиб борилган суриштирув ва дастлабки тергов ҳаракатлари давомида ушбу жиноий шерикларнинг сохта олди-сотди режаси тафсилотлари юзага чиқди. Маълум бўлишича, айёр ака-укалар ўзганинг мулкини кўрсатган ҳолда, ушбу турар жой биносини Учтепа туманида истиқомат қилувчи соддадил ва ҳалол бир фуқарога жами 900 минг АҚШ доллари эвазига сотишга ўзаро сохта келишув тузишган. Харидорнинг ишончини қозониб, гўёки уйни бошқага сотиб юбормаслик кафолати сифатида нақд 363 000 АҚШ доллари миқдоридаги жуда йирик ҳажмдаги бошланғич тўловни (аванс) қўлга киритишган. Бироқ ушбу суммани чўнтакка ургандан сўнг, «тадбиркор» сотувчилар бирдан ғойиб бўлишган ва қўнғироқларга жавоб бермай, алоқани бутунлай узишган. Жабрланувчи алданганини сезиб, суриштирув ўтказганда эса, мазкур кўчмас мулк объекти аллақачон қонуний равишда мутлақо бошқа бегона шахс номига расмийлаштириб сотиб юборилгани маълум бўлган.

Мазкур мудҳиш ва ачинарли ҳолат юзасидан Тошкент шаҳар ИИББ томонидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-моддаси (фирибгарлик) тегишли банди билан жиноят иши қўзғатилиб, ҳозирда тергов ҳаракатлари ўта синчковлик билан олиб борилмоқда. Адолат қарор топиб, ўзганинг юз минглаб доллар маблағини ҳаром йўл билан ўзлаштирган кимсалар қонун олдида муносиб жазо олишлари муқаррар.

Ушбу воқеа муносабати билан Ички ишлар бош бошқармаси юртимиз фуқароларини яна бир бор ҳушёрликка чақиради. Кўчмас мулк ёки йирик шартномаларни тузаётганда, алданиб қолмаслик учун битимларни фақатгина нотариус ва ваколатли давлат органлари орқали қонуний расмийлаштиришни ҳамда маблағларни фақат ва фақат ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тозалигини тўлиқ текшириб бўлгандан кейингина топширишни қатъий сўраб қолади.

Пойтахтимиздаги осойишталик, фирибгарликка қарши тезкор курашлар, ҳуқуқий маслаҳатлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг муҳим, ижтимоий ва эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда етказиб бериш хизмати курьери кекса аёлни талаб кетдиТошкентда етказиб бериш хизмати курьери кекса аёлни талаб кетдиБугун, 04:16Инспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоландиИнспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоландиБугун, 00:08«Солиқ» иловасидаги кэшбэкни дарахт экишга йўналтириш имкони яратилди«Солиқ» иловасидаги кэшбэкни дарахт экишга йўналтириш имкони яратилдиКеча, 15:23Истанбулдаги фожиа: 6 ёшли ўзбекистонлик бола ҳалок бўлдиИстанбулдаги фожиа: 6 ёшли ўзбекистонлик бола ҳалок бўлдиКеча, 15:14Навоийда даҳшатли ЙТҲ: Tico ҳайдовчиси ҳалок бўлдиНавоийда даҳшатли ЙТҲ: Tico ҳайдовчиси ҳалок бўлдиКеча, 15:13Андижонда тўрт нафар эгизак чақалоқ дунёга келдиАндижонда тўрт нафар эгизак чақалоқ дунёга келдиКеча, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди