Германия клиникалари ўзбекистонлик мутахассисларга қизиқиш билдирмоқда

·0·Жамият
Германия клиникалари ўзбекистонлик мутахассисларга қизиқиш билдирмоқда

Германияда тиббиёт ходимлари танқислигини камайтириш мақсадида Ўзбекистондан мутахассисларни жалб этиш дастури ишга туширилди, деб DW хабар берди.

Маълумотларга кўра, Германияда 2024 йил давомида парваришлаш соҳасида 32,6 мингдан ортиқ бўш иш ўрни тўлдирилмаган. Шу сабаб мамлакат хорижий мутахассисларни фаол жалб қилишга киришган.

Берлин ва Тошкент ўртасида миграция ҳамда мобиллик бўйича келишув имзолангач, Ўзбекистон тиббиёт ходимларига бўлган қизиқиш янада ортган. Германия томони Ўзбекистонда тайёрланган мутахассисларнинг малакасини тан олиш жараёни нисбатан тезроқ кечишини таъкидламоқда.

Ҳамкорлик доирасида 2026 йилда немис тилини B2 даражасигача ўрганган ва касбий мослашувдан ўтаётган 20 нафар тиббиёт ходимидан иборат илк гуруҳни Германияга юбориш режалаштирилган.

Мутахассислар фикрича, бу лойиҳа ўзбекистонлик тиббиёт ходимлари учун халқаро меҳнат бозорида янги имкониятлар яратиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қарийб 900 млн сўмлик кафолатланмаган дорилар мусодара қилиндиҚарийб 900 млн сўмлик кафолатланмаган дорилар мусодара қилиндиБугун, 09:21130 та жарима тўплаб, қочиб юрган Нексия-3 автомобили топилди130 та жарима тўплаб, қочиб юрган Нексия-3 автомобили топилдиБугун, 09:12Банкдан қарздор фуқаронинг автомашинаси хатландиБанкдан қарздор фуқаронинг автомашинаси хатландиБугун, 09:10Сергелидаги қаҳрамон: каналда оқиб кетаётган қизни темир йўл ходими қутқариб қолдиСергелидаги қаҳрамон: каналда оқиб кетаётган қизни темир йўл ходими қутқариб қолдиБугун, 06:22Метрода хайп қилган блогер кечирим сўрашга мажбур бўлдиМетрода хайп қилган блогер кечирим сўрашга мажбур бўлдиБугун, 06:17Чиябўрининг кутилмаган ҳужуми: Сирдарёда тўрт киши жароҳатландиЧиябўрининг кутилмаган ҳужуми: Сирдарёда тўрт киши жароҳатландиБугун, 06:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди